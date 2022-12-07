Вернут ли ТЭЦ Экибастуза в госсобственность

Необходимо рассмотреть вопрос совместного исправления ситуации
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин ответил на вопрос о возвращении Экибастузской ТЭЦ в государственную собственность.
По его словам, сейчас вопрос находится на стадии анализа.
Прежде чем принимать подобного рода решения, необходимо изучить ее техническое состояние. Если это будет непосильное бремя для государства, фактически мы сделаем подарок собственнику, забрав объект себе, и будем в него вкладывать средства", - заявил министр.
Серик Жумангарин подчеркнул, что сначала необходимо рассмотреть вопрос совместного исправления ситуации.
Напомним, авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. После аварии президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия. Последствия крупнейшей аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор. Для ремонта в город приехали дополнительные бригады.