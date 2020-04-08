Во вторник на большей части Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 7 апреля. Kazakhstan Today - Во вторник, 7 апреля, на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием ложбины Атлантического циклона и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов по республике пройдут осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега. Местами по республике ожидаются туман, гроза, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается ветер, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, в Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами туман, в Павлодарской - гроза.

В Актюбинской области ветер ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается пыльная буря, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, ветер 15-20, утром и днем порывы 23-28 метров в секунду, днем возможен град.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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