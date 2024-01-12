Воспитание осталось в стороне: сенатор обеспокоен уровнем культуры казахстанцев
По его мнению, пришло время обратить пристальное внимание на вопросы воспитания подрастающего поколения и повышения уровня культуры
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский сенатор Нурторе Жусип выразил обеспокоенность низким уровнем культуры и воспитания казахстанцев.
У казахов есть поговорка: "Как только казан остается без крышки, тут и собака теряет совесть". В прошлом году мы были свидетелями, как наши жители жадно разбирали овощи и фрукты из Таджикистана, что вызвало шквал негодования. Мы видели, как перед Новым годом буквально за минуту разобрали шоколадную елку. Эти видео набирают тысячи просмотров в международных пабликах. Так это наш культурный уровень? Чего мы достигли? В чем причина таких не совсем приличных ситуаций? Нельзя сказать, что мы голодаем. А сказать, что мы сыты, не дают такого рода неприятные картины. Как мы могли дойти до такого именно сегодня, живя в сытости?" - сказал депутат, озвучивая запрос на имя премьер-министра РК.
По его мнению, в Казахстане неправильно поставлен вопрос воспитания.
Воспитание в семье осталось в стороне. Куда делись древние запреты не трогать чужое, "не бери чужого, даже если это бесплатно"? Неужели мудрость нашего народа, заключенная в трех словах - "уят", "непристойно", "жалко", потеряла смысл? У казахов есть понятие "невоспитанный" - очень тяжелое и низкое слово для любого человека. Если запачкается белый воротник рубашки, то его можно отстирать, а что делать с запятнанной репутацией нации, как очистить? Наряду с воспитанием культура должна быть правильной. Без культуры мир пуст, говорил Абай", - добавил Жусип.
За годы независимости государством был проведен ряд работ, направленных на повышение культурного уровня и расширение познания. Конечная цель всех работ, начиная с программы "Культурное наследие", заканчивая программой "Рухани жангыру", заключалась в пробуждении людского сознания и возрождении исторической памяти.
Все это правильно, меры необходимы для развития страны, но значит ли это, что на этом дело закончено. Каковы ценности Справедливого Казахстана, какие обществу нужны ценности? Говорим, независимость - это ценность, семья - ценность, земля, язык, традиции, культура ценностей. Президент выдвинул идею - совершенный человек, честный гражданин. Это тоже ценность. Как, кто все это будет стигматизировать? Сказанное не должно оставаться там, где оно прозвучало. Когда будет создана такая система ценностей, общая для нашей 20-миллионной страны?" - спрашивает сенатор.
По его мнению, пришло время обратить пристальное внимание на вопрос воспитания подрастающего поколения и повышения уровня культуры.
Невежество приведет к бесчеловечности. Поэтому считаю необходимым совершенствовать ценностные ориентиры всех, особенно молодого поколения, приложить максимум усилий к привитию трудолюбия, знаний, особое внимание уделить семейному, культурному воспитанию", - сказал Жусип.
Депутат попросил премьер-министра дать поручение и всесторонне проработать концептуальные подходы правительства по данному вопросу и оперативно выработать действия.