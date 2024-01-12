Воспитание осталось в стороне: сенатор обеспокоен уровнем культуры казахстанцев

Фото: акимат Актау

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Актау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители 15-го микрорайона Актау обратились в городской акимат с просьбой пресечь непонятные раскопки с порчей заасфальтированной дороги, проводимые застройщиками жилого комплекса. На место происшествия выехали представители администрации города и полиция, - Жители 15-го микрорайона Актау обратились в городской акимат с просьбой пресечь непонятные раскопки с порчей заасфальтированной дороги, проводимые застройщиками жилого комплекса. На место происшествия выехали представители администрации города и полиция, сообщает Lada.kz.





Как сообщили в пресс-службе акимата Актау, в районе жилого комплекса "Таншолпан" подрядной организацией были проведены земляные работы. Было установлено, что подрядное учреждение не заключило и не оформило предварительную техническую документацию в отделе городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог.





Сотрудниками Актауского городского управления полиции на подрядное учреждение составлен административный протокол и наложен штраф в соответствии со статьей 630 Кодекса РК об административных правонарушениях (Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений). В целях оформления согласительных документов подрядному учреждению выдано предупреждение.





Как сообщалось ранее, 9 января жители Алматы обратились в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today с жалобой на то, что на улице Утегенова ведутся дорожные работы. Стоит отметить, что люди, которые занимались раскопками, не смогли предъявить никаких документов о проводимых работах.





Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017 году и вызвала большое социальное напряжение. Тогда жители микрорайона Алатау Бостандыкского района Алматы жаловались на подтопление своих домов канализационными водами, вытекающими из разрушенного канализационного колодца.





Как стало известно, данные канализационные сети были построены для школы Tamos Education в 2016 году. При этом, по словам подрядчика, ТОО "Аблайдан Инжиниринг", которое занималось прокладкой данных сетей, сети были переданы в том же году заказчику - Tamos Education. В свою очередь местные жители заявили о том, что при строительстве канализации рядом с жилыми домами никто с домовладельцами прокладку канализации не согласовывал. По словам представителя службы канализационных сетей города Алматы, который не представился, строительство канализации, которая до сих пор "не сдана в эксплуатацию", "финансировалось из городского бюджета".





Позже стало известно, что директора частной школы Tamos Education оштрафовали за крупную аварию на канализационных сетях. Также стоит отметить, что школа Tamos Education была построена в непосредственной близости от Ерменсайской электрической подстанции.





После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика инициировали внеплановую проверку , проинформировали в акимате мегаполиса.





По объекту "Реконструкция сети водоотведения от УО "Тамос Эдьюкейшн Физико-Математическая школа и прилегающего жилого массива" в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициируется внеплановая проверка. В настоящее время строительно-монтажные работы приостановлены, произведена обратная засыпка траншеи", - сообщили в управлении градостроительного контроля города Алматы.