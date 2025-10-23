Выявлена одна из возможных причин деменции

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Нур Алатау в городе Алматы пожаловались на отключение антенны сотовой связи операторов Altel и Tele2, передает корреспондент агентства.





Как пояснили горожане, антенна расположена по адресу: улица Виноградная, 7, рядом с ТП 5295. Она много лет обеспечивала мобильной связью большую часть агломерации и являлась важной частью инфраструктуры микрорайона Нур Алатау.





По словам местных жителей, в переписке в мессенджере WhatsApp сотрудник компании Altel сообщил им, что антенна была отключена "из-за того что там существует риск возникновения пожара по причине неправильного подключения электрического кабеля".





Как РЭС предоставит возможность подключения, мы подключим антенну. Сроки нам неизвестны к сожалению, уточните, пожалуйста, в местном РЭС", - говорится в ответе компании, который агентству предоставили горожане.





Местные жители, у которых перестали работать устройства, настроенные на сеть данного оператора, обратились в информационное агентство Kazakhstan Today с просьбой оказать содействие в подключении электроснабжения антенны.





Журналист агентства обратился за комментарием в АО "Алатау Жарык Компаниясы".





Дополнено 21.10.2025, 17.09





В акционерном обществе "Алатау Жарык Компаниясы" ответили на жалобы алматинцев на отключение антенны сотовой связи в микрорайоне Нур Алатау, передает корреспондент агентства.





3 августа рядом с ТП-5295 произошло возгорание установленного ящика сотовой связи, принадлежащего частному лицу (балансодержателю). После происшествия выполнить переподключение не представилось возможным, так как отсутствовал необходимый кабель. Со стороны АО "Алатау Жарык Компаниясы" препятствий для проведения восстановительных работ не имеется", - утверждают в компании.





В АЖК подчеркнули, что восстановление соединения и переподключение к ТП должны быть выполнены интернет-провайдерской компанией или балансодержателем сетей самостоятельно.





Журналист агентства обратился за комментарием в Altel.



