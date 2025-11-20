За судьбу Алматинского ипподрома опасаются жители города - депутат

Возникают разговоры, что ипподром перенесут в область, а его территорию застроят жилыми комплексами

Рассказать друзьям

Алматы. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бактыжан Базарбек в своем депутатском - Депутат мажилиса Бактыжан Базарбек в своем депутатском запросе высказал опасения, что ипподром города Алматы перенесут в область, а его территорию застроят очередными жилыми комплексами, передает корреспондент агентства.





По словам депутата, среди горожан и общественников возникают разговоры и опасения, что Алматинский ипподром перенесут в область, а его территорию размером в 5 гектаров застроят многоквартирными ЖК.





Мы так потеряли Шымкентский ипподром, который в 2023 году постановлением акимата был предоставлен СПК для для реализации инновационных проектов. В итоге он был отчужден строительной компании, которая застроила ипподром элитными жилыми комплексами", - рассказал депутат.





По данному случаю в рамках республиканской земельной комиссии была инициирована проверка. Были выявлены нарушения земельного законодательства, акимату было вынесено предписание.





После его неисполнения был подан иск в суд отмене решения акимата. Суд встал на сторону застройщика, и мы потеряли Шымкентский ипподром. Не будет ли так, что территория алматинского будет отдана на откуп застройщикам? Алматинцы потеряют не только старый спортивно-конный комплекс, но и очередную зону рекреации и массового отдыха", - спросил депутат.





Также депутат поднял вопрос о затягивании демонтажа жилых комплексов, которые должны быть снесены по решению суда.





Начну с жилого комплекса "Швейцария" в Бостандыкском районе Алматы, где пострадали 150 дольщиков! Пять пятиэтажных жилых домов возведены на земельном участке с целевым назначением "для ведения садоводства", жилые дома возводились без исходных и разрешительных документов на строительство. Под стражу заключен застройщик и все. Но почему под следствием только застройщик (...)Уголовное дело в отношении застройщика было возбуждено в 2022 году, в 2023 году вышло решение суда о сносе жилого комплекса "Швейцария", но "Отбасы банк" продолжал заключать договоры и выдавать кредиты граждан на приобретение квартир в комплексе, который к этому моменту по решению суда подлежал сносу. Из-за действий банкиров "Отбасы банка" более прогорели более 50 граждан, которые заключили договоры, вложили свои кровные деньги в жилые дома, которые к этому моменту по решению суда должны быть снесены!" - возмутился Базарбек.





Также с 2023 года не могут снести ЖК "Монблан".





Собственник земельного участка всячески препятствует судебным исполнителям и ГАСК в сносе, вплоть до перекрытия спецтехникой заезда. Пока, мы верим ГАСК и судебным исполнителям что повинен застройщик, но если ситуация не сдвинется с мертвой точки, то мне придется официально утверждать, что судисполнители препятствуют сносу ЖК. Аналогичная ситуация сейчас по 20 жилым комплексам, которые по решениям судов должны быть снесены, но не сносятся", - заявил мажилисмен.





Ранее общественники Алматы выразили обеспокоенность, что территории близ рощи Баума застроят элитными ЖК после ее благоустройства, а сама роща из природного памятника превратиться в городской парк.





Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.





Горожане предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.





По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.