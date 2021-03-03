Система Orphus

Задержан руководитель павлодарского филиала НК "КТЖ"

02.03.2021 44254
Павлодар. 2 марта. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по Павлодарской области задержан руководитель филиала АО "НК КТЖ", который подозревается в систематическом получении незаконного вознаграждения за покровительство в работе, сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает Kazakhstan Today. 
 

Установлено, что он со своим заместителем от более 100 своих подчиненных в течение 4 лет ежемесячно незаконно получал от 8 до 10 тыс. тенге. Проводится расследование", - проинформировали в ведомстве. 

 
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая