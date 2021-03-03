Задержан руководитель павлодарского филиала НК "КТЖ"

Павлодар. 2 марта. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по Павлодарской области задержан руководитель филиала АО "НК КТЖ", который подозревается в систематическом получении незаконного вознаграждения за покровительство в работе, сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает Kazakhstan Today.

Установлено, что он со своим заместителем от более 100 своих подчиненных в течение 4 лет ежемесячно незаконно получал от 8 до 10 тыс. тенге. Проводится расследование", - проинформировали в ведомстве.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.





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