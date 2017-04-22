Запрет на нетрадиционную для казахстанцев одежду введут лишь после изучения общественного мнения

Астана. 22 апреля. Kazakhstan Today - Запрет на нетрадиционную для казахстанцев одежду в Казахстане введут лишь после изучения общественного мнения, сообщил и.о. главы Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК Бакытжан Кулекеев.

Ведомство уже приступило к работе: изменения в закон, возможно, введут до конца года. При этом будет изучаться международный опыт, уточнил спикер, передает Kazakhstan Today.

"Этот вопрос не только внешней атрибутики, будь то одежда, хиджаб, короткие штаны, борода. Среди населения проповедуется чуждая нам идеологическая установка, ценности. Иногда, к сожалению, это доходит до радикальных проявлений. Понятно, что в этих условиях общество и государство должно реагировать", - прокомментировал Кулекеев в интервью каналу " Астана ".

Напомним, 19 апреля 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил проработать на законодательном уровне вопрос запрета на ношение нетрадиционной для казахстанцев одежды.

"В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Казахи одевают черную одежду в траурное время", - отметил глава государства на встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана.

Президент Казахстана напомнил об истории казахской культуры и традиционной одежды казахских женщин, подчеркнув отсутствие связи между черным одеянием и религией.

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