Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - Жестокое обращение с детьми-инвалидами выявили в медико-социальных центрах, передает Kazakhstan Today.

Перевязывают по типу смирительных рубашек и оставляют на весь день. Такую жестокость к детям с инвалидностью в медико-социальных центрах выявили специалисты фонда "КАМКОРЛЫК". Они инициировали проверку интернатов и обнаружили, что сотрудники нередко пользуются беспомощностью своих подопечных, сообщает телеканал " Астана ".

На кадрах с камер видеонаблюдения в спеццентрах для детей с инвалидностью запечатлено жестокое обращение с детьми. Вот ребенка несут, грубо держа за руки и ноги. Другого перевязали пелёнкой по типу смирительной рубашки.

Перевязывают пеленками детей, объясняя это тем, что они агрессивные, и вот так вот весь день оставляют в одной точке. Вот он как начал с утра свой день, перевязанный в коляске, смотря в дверь или в стену, вот так до вечера, до отбоя, до восьми часов, сидит в одном положении", - говорит руководитель фонда "Камкорлык" при фонде Н. Назарбаева, председатель совета по делам семьи, женщин защиты прав детей при партии Nur Otan Динара Закиева.





В Министерстве труда и соцзащиты признали: проблема есть. И возникает она из-за низкой квалификации сотрудников медико-социальных учреждений. Еще одна причина - мизерные зарплаты воспитателей и нянечек, отмечают в ведомстве.

Мы сейчас работаем над разработкой национального плана по модернизации системы соцобслуживания. Включаем туда две главные фундаментальные вещи. Первое – это систематизация образования, непрерывного обучения соцработников на протяжении всей жизни. И второе – это система подушевого финансирования", - сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.

Сообщается, что зарплату могут увеличить почти в два раза с первого января следующего года. Обучение запустили уже сейчас. 200 сотрудников медико-социальных учреждений, среди которых воспитатели, медики и соцработники, подключились к курсу.

Начиная с вопросов организации пространства, как должны быть обустроены помещения для детей, как должны стоять кровати, как нужно проводить реабилитацию, как нужно ухаживать за детьми и как нужно с ними работать", - сказала Динара Закиева.

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