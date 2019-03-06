Уральск. 21 декабря. Kazakhstan Today - Жителя Уральска арестовали на 5 суток за неуплату трех административных штрафов за нарушение правил дорожного движения, передает Kazakhstan Today.





"В рамках двухстороннего меморандума между Региональной палаты ЧСИ ЗКО и департаментом полиции ЗКО проводятся совместные мероприятия по взысканию административных штрафов. 14 декабря 2018 года был установлен гражданин Б., который злостно уклонялся от исполнения исполнительных производств частного судебного исполнителя по взысканию трех административных штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 36 075 тенге (12 025 тенге по каждому исполнительному документу)", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.





По данному факту в отношении гражданина Б. было возбуждено административное производство по статье 669 КоАП РК от 14 декабря 2018 года.





14 декабря 2018 года Специализированный административный суд Уральска рассмотрел вышеуказанное административное производство в отношении гражданина Б. и наложил административное взыскание в виде административного ареста на 5 суток.





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