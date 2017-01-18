Бишкек. 18 января. Kazakhstan Today - Пользователя Facebook Таттыгуль Дооталиеву требуют привлечь к ответственности за негативные комментарии в адрес погибших при крушении турецкого транспортного "Боинга-747" в районе аэропорта "Манас" в Бишкеке. Соответствующее письмо от Замирбека Жоошева уже поступило в Госкомитет национальной безопасности КР.

Отмечается, что накануне пользователь Таттыгуль Дооталиева на своей странице в Facebook негативно высказалась о погибших. Девушка написала, что не жалеет о них, поскольку те являются выходцами с юга республики, передает Kazakhstan Today.

"Прошу возбудить уголовное дело в отношении Таттыгуль Дооталиевой за разжигание межнациональной розни", - говорится в письме в адрес ГКНБ.

Журналисты выяснили, что Таттыгуль Дооталиева работает аспиранткой в Кыргызской государственной медицинской академии. Начальству она заявила, что потеряла телефон с открытым аккаунтом на Facebook. Этим воспользовались злоумышленники, которые и оставили записи.

Как сообщили в Государственном комитете национальной безопасности, Таттыгуль Дооталиевой вынесли официальное предостережение из-за негативных постов в социальных сетях о жертвах крушения "Боинга-747".

Накануне девушку доставили к ГКНБ. Проверка ее публикаций в социальной сети Facebook выявила элементы призывов к возбуждению межрегиональной и межнациональной вражды.

Ей объявили предостережение. Назначены необходимые экспертизы, проверка по данному факту продолжится.

По данным 24.kg , за аморальный поступок Дооталиеву уже уволили из Кыргызской государственной медицинской академии.

Просмотров: 9592