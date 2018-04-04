Альварес официально объявил об отмене реванша с Головкиным: GGG будет биться с другим соперником

Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) официально объявил об отмене реванша с Головкиным: GGG будет биться с другим соперником, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на то, что Атлетическая комиссия штата Невада еще не вынесла решения по делу Канело, его команда решила отказаться от рематча 5 мая. Об отмене этого поединка уже объявлено официально, пишет Sports.kz

Между тем чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) заявил о том, что будет драться 5 мая, несмотря на отмену рематча с Альваресом.

"Я буду защищать мои титулы на "Синко де майо" в Лас-Вегасе. Официальное объявление будет скоро!" - написал Головкин в Твиттере.

Ожидается, что его бой состоится не на T-Mobile Arena, а не MGM Grand Garden Arena. В списке его потенциальных соперников - Хильберто Рамирес (37-0, 25 КО), Хулио Сесар Чавес-младший (50-3-1, 32 КО), Гэри О'Салливан (27-2, 19 КО), Деметриус Андраде (25-0, 16 КО) и Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО). Значились в нем и более привлекательные кандидатуры - Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) и Дэниэл Джейкобс (33-2, 29 КО), но они были отклонены.

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