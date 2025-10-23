22.10.2025, 19:28 5796
Казахстан впервые примет чемпионат мира по таеквондо
Фото: МТС РК
Рассказать друзьям
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан официально выбран страной - хозяйкой чемпионата мира по таеквондо (WT) 2027 года, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.
Решение об этом было принято 22 октября в китайском городе Уси на заседании Всемирной федерации таеквондо (World Taekwondo) в рамках текущего мирового первенства.
Напомним, в мае 2025 года казахстанец Аятжан Амирханов стал серебряным призером чемпионата мира по таеквондо в Объединенных Арабских Эмиратах.
новости по теме
19.10.2025, 19:58 23641
Казахстанская теннисистка стала победительницей турнира серии WTA 500 в Китае
Фото: olympic.kz
Рассказать друзьям
Пекин. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина стала победительницей турнира серии WTA 500 в Китае, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
В финале казахстанке противостояла Екатерина Александрова. Решающий матч продлился три сета. Первый остался за соперницей. Однако затем Рыбакина уверенно забрала два последующих. Итоговый счет составил 3:6, 6:0, 6:2", - говорится в сообщении.
Ранее Рыбакина обыграла первую ракетку мира - белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в американском городе Цинциннати.
19.10.2025, 11:01 27446
Победителем турнира "Қазақстан Барысы - 2025" стал Марат Байкамуров
Фото: instagram/ulttyqatsport.kz
Рассказать друзьям
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане победителем турнира по қазақ күресі "Қазақстан Барысы - 2025" стал Марат Байкамуров, сообщает Центр национальных и конных видов спорта.
Серебряную медаль завоевал Ерасыл Қажыбаев, а бронзовым призером стал Нурдәулет Жарылгапов.
Также победителя турнира "Қазақстан Барысы - 2025" поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
Поздравляю Марата Байкамурова с убедительной победой на турнире "Қазақстан Барысы-2025"! Он показал высокий уровень спортивного мастерства и порадовал болельщиков. Государство и в дальнейшем будет поддерживать развитие қазақ күресі", - говорится в сообщении.
Ранее казахстанская шахматистка выиграла чемпионат мира по рапиду.
11.10.2025, 10:00 68411
Казахстан разгромил Лихтенштейн в отборочном турнире ЧМ-2026 по футболу
Фото: Sports.kz
Рассказать друзьям
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана обыграла команду Лихтенштейна со счетом 4:0 в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает Sports.kz.
Встреча прошла на стадионе "Астана Арена", обслуживала ее судейская бригада во главе с Павелом Рачковски из Польши.
Стартовые составы выглядели следующим образом:
Казахстан: Сейсен, Каиров, Касым, Алип, Вороговский, Зайнутдинов, Куат, Самородов, Оразов, Кенжебек, Чесноков;
Лихтенштейн: Бюхель, Хофер, Шлегель, Геппель, Нотаро, Зеле, Хаслер, Киндле, Люхингер, Цюнд.
Первый гол хозяева смогли забить только на 26-й минуте после дальнего удара Галымжана Кенжебека под перекладину, а через две он ассистировал поразившему пустые ворота Бактиеру Зайнутдинову. Перед перерывом гости могли отыграть один мяч, однако Алибек Касым вынес мяч с ленточки. Вторая половина стартовала с атак казахстанцев, который привел к еще одному голу Галымжана Кенжебека, итог подвел Касым - 4:0.
Благодаря этой победе сборная Казахстана набрала шесть очков. Первая победа Казахстана в отборе на ЧМ-2026 также была добыта в матче с Лихтенштейном: выездная игра в марте завершилась победой казахстанских футболистов со счетом 2:0.
13 октября Казахстан на выезде встретится с Северной Македонией.
Напомним, 30 сентября алматинский "Кайрат" дома проиграл мадридскому "Реалу" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 5:0.
07.10.2025, 17:18 87081
Международный турнир по шахматам среди дипломатов прошел в Астане
Фото: Astana Diplomatic Club
Рассказать друзьям
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Казахстана завершился первый Международный турнир среди дипломатов, сотрудников дипломатических миссий, представителей международных организаций и членов их семей Chess for Peace Diplomatic Cup 2025.
Соревнование проходило 5 октября на площадке Академии шахмат имени Динары Садуакасовой и объединило участников из 12 стран. Организаторами турнира выступили Академия шахмат Динары Садуакасовой и дипломатический клуб "Астана".
Как сообщили организаторы, мероприятие направлено на укрепление дружеских и культурных связей между представителями различных государств, проживающих и работающих в Казахстане, а также популяризацию шахмат как универсального языка интеллекта, логики и мира.
Шахматы - это не просто спорт, это диалог культур. Через интеллектуальные поединки мы укрепляем взаимное уважение и понимание между представителями разных стран", - отметили организаторы.
Интеллектуальные поединки проходили по швейцарской системе в семь туров. В общем зачете со стопроцентным результатом, 7 очков из 7 возможных, победу одержал Kedzierski Slawomir (посольство Польши. - Прим. ред.). Почетное 2-е место занял Aktayev Zhengisbek (посольство США. - Прим. ред.), а бронзовым призером по дополнительным показателям стал Omirali Ilkhan (дипломатическая школа "Астана". - Прим. ред.).
01.10.2025, 08:35 135936
Как прошел матч "Кайрат" - "Реал" в Алматы
Фото: акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский "Кайрат" дома проиграл мадридскому "Реалу" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает Sports.kz.
Матч на Центральном стадионе Алматы завершился поражением "Кайрата" со счетом 5:0. Хет-трик у "Реала" оформил Килиан Мбаппе (25-я минута, с пенальти, 52-я и 74-я), еще по одному мячу забили Эдуарду Камавинга (83-я) и Браим Диас (90+3).
Таким образом, "Кайрат" потерпел второе поражение в основном раунде Лиги чемпионов: ранее команда Рафаэля Уразбахтина в гостях уступила "Спортингу" - 1:4. Что касается "Реала", то мадридский клуб одержал вторую победу на общем этапе: в первом туре подопечные Хаби Алонсо выиграли дома у "Марселя" - 2:1.
По данным городского акимата, за игрой на стадионе наблюдали почти 23 тысячи болельщиков. Матч вызвал большой интерес за пределами страны: в Алматы прибыло более 5 тыс. иностранных туристов. Основной поток туристов прибыл из Китая, России, Испании, Японии, Великобритании, Чехии и других стран.
В обеспечении порядка участвовали более 2,5 тысячи сотрудников полиции. Кроме того, дежурили подразделения гарнизона Алматы - около 50 человек личного состава. А медпомощь обеспечивали бригады скорой и квалифицированные врачи.
26.09.2025, 19:53 167746
Казахстанская шахматистка выиграла чемпионат мира по рапиду
113 участников из 20 стран разыграли награды в рапиде 15+10.
Рассказать друзьям
Лима. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 19-летняя алматинка Ксения Балабаева выиграла в столице Перу чемпионат мира 2025 года по рапиду среди юниоров до 20 лет, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации шахмат.
С 23 по 28 сентября в отеле Sheraton Lima Centro Histórico в Лиме проходит чемпионат мира по рапиду и блицу среди юниоров до 20 лет - FIDE World Junior Rapid and Blitz Chess Championship 2025.
В категории Open казахстанских участников нет, а в категории Girls играют гроссмейстер среди женщин (WGM) Ксения Балабаева (рейтинг в рапиде на 1 сентября - 2287/рейтинг в блице - 2308), WGM Лия Курмангалиева (2150/2174) и международный мастер среди женщин (WIM) Амина Кайрбекова (2259/2091).
23-25 сентября 113 участников из 20 стран разыграли награды в рапиде 15+10 (15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная с первого), 9 туров по швейцарской системе.
У девушек после двух дней лидировала с 5 очками Ксения Балабаева. Заключительный день соревнований 19-летняя алматинка начала с победы над Умидой Омоновой, после чего уверенными ничьими с Анной Журовой и Афрузой Хамдамовой обеспечила себе первое место.
К сожалению, даже три победы в последний день не позволили Амине Кайрбековой компенсировать провал второго дня (лишь полочка в 3 партиях). Тогда как Лию Курмангалиеву, напротив, подвел финиш.
У юношей перед последним днем лидировало трио из Узбекистана - гроссмейстер (GM) Мухиддин Мадаминов, международные мастера (IM) Хумоюн Бегмуратов и Мухаммадзохид Суяров. 16-летний Суяров и стал чемпионом мира по рапиду.
26 сентября - день отдыха. 27-28 сентября будут разыграны награды в блице 3+2 (3 минуты на партию с добавлением 2 секунд за каждый ход, начиная с первого), 9 туров по швейцарской системе.
18.09.2025, 18:16 213191
Президент наградил казахстанских боксеров за победу на ЧМ
У Казахстана очень высокий потенциал в боксе, отметил Токаев
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил победителей и призеров чемпионата мира по боксу, сообщает пресс-служба главы государства.
Единоборства всегда занимали особое место в нашем обществе. В частности, казахстанский бокс, у истоков которого был знаменитый Шокыр Болтекулы, имеет свою уникальную историю. С середины прошлого века многие наши спортсмены получили мировое признание. В годы независимости славные традиции старшего поколения не прервались. Из 15 золотых медалей, завоеванных нашей страной на летних Олимпийских играх, семь принадлежат боксерам. Мы верим, что эта преемственность найдет достойное продолжение, ведь для этого имеются все возможности", - заявил президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в стране созданы необходимые условия для занятий спортом молодежи, большое внимание уделяется улучшению инфраструктуры
Открываются новые спортивные залы и секции для детей. В сельской местности возводятся современные спортивные комплексы. По моему поручению в этом году будет открыт Национальный университет спорта. Принимаются и другие меры. У нашей страны очень высокий потенциал в боксе, который признают на международной спортивной арене. Наши спортсмены - очень талантливые и целеустремленные, среди них немало чемпионов мира. Государство уделяет приоритетное внимание развитию боксу. Работа в этом направлении должна быть комплексной. Перед нами стоит важная задача - сделать бокс национальным видом спорта", - сказал глава государства.
По словам президента, итоги первого чемпионата мира под эгидой World Boxing стали результатом слаженной работы всей национальной команды: боксеров, тренеров, менеджеров, спортивных врачей, функционеров.
Поэтому наряду с непосредственными триумфаторами важно всемерно поддерживать и чествовать всех, кто внес вклад в это весомое достижение. Учитывая высокую конкуренцию и современные тенденции развития бокса, нужно постоянно вовлекать в процесс подготовки сборной новых специалистов, активно использовать передовые инновационные решения", - отметил он.
Напомним, казахстанские боксеры завоевали две золотые и одну серебряную медали на ЧМ.
15.09.2025, 13:44 226611
Не имеющий аналогов в Центральной Азии гребной канал открыли в Туркестане
Фото: Минтуризма и спорта РК
Рассказать друзьям
Туркестан. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане сдан в эксплуатацию уникальный спортивный объект - гребной канал. Спортивный комплекс не имеет аналогов в Центральной Азии и полностью соответствует стандартам ICF (Международной федерации каноэ) и FISA (Международной федерации академической гребли), сообщили в Министерстве туризма и спорта Казахстана.
По информации Минспорта, общая площадь канала составляет 100 га, длина - около 2,5 км. Комплекс совмещает несколько функций: проведение международных соревнований по академической гребле, байдарке и каноэ (включая этапы Кубка мира и Кубка Азии), а также обеспечение регулярных тренировок спортсменов. Помимо этого, вода из канала используется для ирригационной системы города, а также для орошения зеленого пояса. Также на территории комплекса расположены городской пляж протяженностью около 1 км, гостиница, трибуна для зрителей.
Ожидается, что гребной канал будет играть роль ключевой инфраструктурной площадки, опорного центра для развития академической гребли в Казахстане, обеспечивая подготовку национальных сборных и развитие молодого поколения спортсменов.
В ведомстве отметили, на сегодняшний день в Казахстане академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом развивается в 12 регионах. Этими видами спорта регулярно занимается 6131 человек, их тренируют 174 специалиста.
Академическая гребля - один из самых "медалеемких" видов спорта: на Олимпиаде разыгрывается 14 комплектов медалей, на чемпионатах мира программа еще шире - более 20 дисциплин. Это дает странам возможность собрать большую коллекцию медалей и заявить о себе сразу в нескольких категориях. Благодаря множеству дисциплин академическая гребля позволяет развивать как индивидуальные навыки, так и командную работу", - добавили в пресс-службе ведомства.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
23.10.2025, 11:2012 человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области 23.10.2025, 12:2331816Жители Алматы получили оповещение о землетрясении 23.10.2025, 09:1523851Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана 23.10.2025, 09:5321646В Алматы за провалы дороги компанию технадзора лишили аккредитации 23.10.2025, 10:2518806Более 6 млрд кубометров воды сброшено из Шульбинского водохранилища 20.10.2025, 16:10356901Пользователи Kcell вновь жалуются на проблемы с интернетом и отправкой SMS в России 20.10.2025, 16:50Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм352951Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени351046Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 20.10.2025, 17:35349876Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 13:43318691В Алматы полиция перешла на усиленный режим службы 25.09.2025, 17:29632991Эксперт: Высокий уровень внешней открытости позволяет миру увидеть подлинный Синьцзян 25.09.2025, 16:40Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт630691Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт 25.09.2025, 10:15550606В Ланьчжоу представлена Национальная демонстрационная база современных агропромышленных цепочек 29.09.2025, 19:30528881Китай ускоряет интеграцию роботов и ИИ - от сервисов до медицины 30.09.2025, 16:18504311В Кыргызстане наблюдается бум изучения китайского языка
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?