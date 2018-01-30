Казахстанские спортсмены завоевали 57 лицензий на зимнюю олимпиаду в Южной Корее

Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - C 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане пройдут зимние Олимпийские игры. На сегодня казахстанские спортсмены завоевали 57 олимпийских лицензий по девяти видам спорта, передает Kazakhstan Today.

Больше всего казахстанских атлетов выступят в биатлоне (10 человек, пять мужчин и пять женщин). В состав сборной вошли Василий Подкорытов, Максим Браун, Владислав Витенко, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Алина Райкова, Дарья Климина, Галина Вишневская, Ольга Полторанина и Елизавета Бельченко. В программу зимних игр по биатлону входят спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, смешанная эстафета и эстафета. Во всех соревнованиях планируется участие казахстанских спортсменов, сообщается на сайте Национального Олимпийского комитета Казахстана.

Вторым по численности атлетов значится фристайл (9 человек, трое мужчин и шесть женщин). В могуле честь страны на Олимпийских играх будут защищать Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Юлия Галышева и Аяулым Амренова. В акробатике на старт выйдут Маржан Акжигит, Жанбота Алдабергенова, Аяна Жолдас, Акмаржан Калмурзаева и Ильдар Бадрутдинов.

Семь атлетов значатся в заявке по лыжным гонкам (четверо мужчин и трое женщин). В Пхенчхане постараются завоевать медали Алексей Полторанин, Денис Волотка, Евгений Величко, Виталий Пухкало, Валерия Тюленева, Анна Шевченко и Елена Коломина.

В шорт-треке от Казахстана семь участников - пять мужчин и две женщин). В данных соревнованиях участвуют Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов и Мерсаид Жаксыбаев, Анастасия Крестова и А Йонг Ким.

В конькобежном спорте на лед выйдут шесть наших спортсменов (пять мужчин и одна женщина). В этом виде спорта сборную представят Роман Креч (500, 1000 метров), Станислав Палкин (500, 1000, 1500 метров), Артем Крикунов (500 метров), Федор Мезенцев (1000, 1500 метров и масс-старт), Денис Кузин (1000, 1500 метров) и Екатерина Айдова (500, 1000, 1500 метров).

В фигурном катании Казахстан будет представлен тремя атлетами (один мужчина и две женщины). Это Денис Тен, Элизабет Турсынбаева и Айза Имамбек.

Два участника от Казахстана значатся в горнолыжном спорте (мужчина и женщина). На игры в Пхенчхан-2018 отправятся Игорь Закурдаев и Мария Григорьева.

По одному атлету заявлены в санном спорте и прыжках с трамплина. От Казахстана в этих состязаниях выступят Никита Копыренко (cанный спорт) и Сергей Ткаченко (прыжки с трамплина).

Как напомнили в НОК РК, знаменосцем сборной Казахстана на олимпийских играх в Пхенчхане будет шорт-трекист Абзал Ажгалиев. На сегодняшний день подготовлен организационный штаб НОК Казахстана. Кроме этого, в олимпийских деревнях все готово к приезду казахстанских спортсменов. Уже 1 февраля в олимпийский Пхенчхан заедут отечественные биатлонисты.

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