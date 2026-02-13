12.02.2026, 10:22 6796
Казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта в шестой день Олимпийских игр
Фото: МТС
Милан. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта в шестой день Олимпийских игр, сообщили в Минтуризма и спорта РК.
В 15.30 начнутся соревнования в горнолыжном спорте. От сборной Казахстана выступит Александра Скороходова.
В 16.15 Павел Колмаков примет участие в соревнованиях в мужском фристайл-могуле.
В 17.00 пройдет женская лыжная гонка с раздельным стартом, в ней Казахстан представят Надежда Степашкина, Анна Мельник, Дарья Ряжко и Ксения Шалыгина.
В 20.30 - соревнования у конькобежек на дистанции 5000 метров, где примет участие Надежда Морозова.
11.02.2026, 09:22
В каких видах спорта выступят казахстанские спортсмены в пятый день Олимпиады-2026
Фото: МТС РК
Милан. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 11 февраля, на зимней Олимпиаде Казахстан будет представлен в трех видах спорта, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
В 14.00 начнутся соревнования по лыжному двоеборью, на них выступит Чингиз Ракпаров. В 17.45 финал.
В 15.00 состоятся соревнования в женском фристайл-могуле. От Казахстана в финал постараются пробиться Юлия Галышева, Анастасия Городко и Аяулым Амренова. Финал начнется в 18.15.
В 18.15 пройдут соревнования по биатлону среди женщин. Казахстан представят Айша Ракишева и Милана Генева.
Напомним, вчера казахстанские спортсмены удачно выступили в соревнованиях по фристайл-могулу и фигурному катанию.
Казахстанец Михаил Шайдоров стал пятым в короткой программе на соревнованиях по фигурному катанию. За свой прокат фигурист получил от судей 92.94 балла. Лидером стал Илья Малинин из США - 108,16 балла. Второе место занял Юма Кагияма (Япония) - 103.07. Третье промежуточное место осталось за Адамом Сяо Хим Фа (Франция) - 102.55.
Произвольная программа состоится 13 февраля.
Также вчера на XXV зимних Олимпийских играх в Италии состоялся квалификационный этап по фристайл-могулу.
В соревнованиях принял участие бронзовый призер чемпионата мира Павел Колмаков, который с результатом 76.24 балла занял 9-е место.
Всего в квалификации выступили 29 спортсменов, и ТОП-10 получили прямые путевки в финал.
Финал соревнований запланирован на 12 февраля.
11.02.2026, 09:12
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров вошел в топ‑5 финалистов Олимпиады-2026
Фото: НОК РК
Милан. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на XXV зимних Олимпийских играх в Италии определились 24 фигуриста, вышедшие в финал мужских соревнований по фигурному катанию. Серебряный призер чемпионата мира Михаил Шайдоров в короткой программе набрал 92,94 балла и занял 5-е место, сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
Результаты короткой программы (29 участников):
1. Илья Малинин (США) - 108,16 балла
2. Юма Кагияма (Япония) - 103,07
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) - 102,55 балла (личный рекорд в карьере)
4. Даниэль Грассль (Италия) - 93,46 балла
Решающая произвольная программа состоится 13 февраля в 21.00 по времени Астаны.
Отметим, что в истории казахстанского фигурного катания Денис Тен завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
10.02.2026, 09:45
Казахстанские спортсмены выступят в пяти видах спорта в четвертый день Олимпийских игр - 2026
Милан. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан будет представлен в пяти видах спорта на Олимпийских играх - 2026 10 февраля.
Напомним, вчера на Олимпиаде выступили казахстанские конькобежки и лыжники.
По конькобежному спорту состоялся розыгрыш медалей у женщин на дистанции 1000 метров. В этой дисциплине участие приняли три казахстанки. Лучший результат среди них показала Надежда Морозова. Она финишировала со временем 1:16.00, став в итоге 14-й.
Елизавета Голубева показала 19-й результат (1:16.40), Кристина Силаева - 28-й (1:17.57).
Победу с олимпийским рекордом одержала Ютта Лердам (Нидерланды) - 1:12.31. Серебряную медаль завоевала Фемке Кок (Нидерланды) - 1:12.59. Третьей стала Михо Такаги (Япония) - 1:13.95.
На соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин в финал проходили 30 лучших спортсменов. Однако представители команды Казахстана не смогли преодолеть отбор.
Данил Васильев стал 34-м , а Илья Мизерных финишировал 39-м. Таким образом, нашим атлетам не удалось квалифицироваться в финал.
Промежуточным лидером стал Филипп Раймунд (Германия).
09.02.2026, 09:50
В каких видах спорта выступят казахстанские спортсмены в третий день Олимпиады-2026
Фото: НОК
Милан. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 9 февраля, казахстанские спортсмены выступят на Олимпийских играх - 2026 в двух видах спорта, сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
В 21.30 начнутся забеги в конькобежном спорте на дистанции 1000 метров среди женщин. Казахстан представят Елизавета Голубева, Кристина Силаева и Надежда Морозова.
В 23.00 состоятся соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина на малом трамплине у мужчин. Казахстан представят Илья Мизерных и Данил Васильев.
Напомним, вчера состоялись соревнования по скиатлону и биатлону.
В рамках соревнований по лыжным гонкам состоялся мужской скиатлон (10 км+10 км). От сборной Казахстана в гонке приняли Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков. Муратбеков финишировал на 45-м месте. Башмаков показал 49-й результат. Золотую медаль завоевал Йоханнес Клебо (Норвегия). На вторую ступень пьедестала поднялся француз Матис Делож. С бронзой завершил свое выступление Мартин Ньенгет (Норвегия). Добавим, что Муратбеков и Башмаков являются дебютантами Олимпийских игр, сообщили в НОК РК.
Казахстанские биатлонисты приняли участие в смешанной эстафете. В этом виде соревновательной программы Казахстан представили Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева, Айша Ракишева. Казахстанская команда финишировала с 21-м результатом.
На первую ступень олимпийского пьедестала поднялась Франция. Серебро в свой актив записала Италия. Германия заняла третье место.
08.02.2026, 10:44
Перед Олимпиадой в одном из видов спорта разгорелся скандал
Стало известно о новых и необычных ухищрениях спортсменов в прыжках с трамплина для завоевания олимпийских медалей
Милан. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии зимних Олимпийских игр в Италии разгорелся необычный скандал, связанный со спортсменами в прыжках с трамплина, который получил название "пенисгейт". Атлетов подозревают в использовании косметических инъекций (а точнее гиалуроновой кислоты) в гениталии для получения преимущества на соревнованиях, сообщает РБК.
Первые сообщения о новой технологии мошенничества появились в немецком издании Bild еще в январе, однако только непосредственно перед Олимпиадой Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что действительно изучает подобные случаи, не упомянув конкретных имен и даже стран.
Федерация лыжных видов спорта (FIS) уже заявила, что вводит новые меры против манипуляций: продвинутое 3D-сканирование тела и костюмов, переработанные костюмы для предотвращения вмешательства и микрочипы в ткани, проверяющие наличие манипуляций. Также будет система карточек, как в футболе: за нарушение правил экипировки спортсмен получит желтую карточку. Повторное нарушение приведет к красной и дисквалификации из следующего этапа соревнований.
Для чего спортсмены идут на такие ухищрения и как эти инъекции дают им преимущество на фоне соперников
В прыжках с трамплина действует строгая система контроля экипировки, особенно аэродинамических костюмов. Размер и форма костюма четко регламентированы, так как даже незначительное увеличение площади поверхности на форме может повлиять на подъемную силу и дальность полета.
Суть предполагаемой "лазейки" заключается в том, что перед началом сезона проводятся 3D-сканирования тел спортсменов, в том числе измеряется длина от самой низкой точки области гениталий до пола. Введение гиалуроновой кислоты в пенис приводит к его увеличению. Соответственно, расстояние до пола меняется, и спортсмен получает право на больший размер костюма. Таким образом, создается большая площадь поверхности костюма и увеличивается подъемная сила во время прыжка. В результате спортсмен может дольше находиться в воздухе и дальше пролететь, что дает преимущество в борьбе за призовые места.
Комбинезон как способ мошенничества
И без инъекций некоторые страны шли на различные ухищрения с костюмами. В прошлом году разгорелся скандал на чемпионате мира, когда два норвежских тренера по прыжкам с трамплина и техник по костюмам были отстранены FIS на 18 месяцев за манипуляции. В центре спора оказались олимпийские чемпионы Мариус Линдвик и Иоганн Андре Форфанг, которых обвинили в использовании измененных комбинезонов (на них были армированной нитью усилены швы, что не соответствовало изначальному стандарту, но при этом улучшало аэродинамику).
По итогу спортсмены были дисквалифицированы, а Линдвик также лишен серебряной медали.
Норвежская федерация лыжного спорта признала, что команда манипулировала костюмами, но заявила о невиновности прыгунов. FIS оштрафовала спортсменов на 5 тыс. швейцарских франков (около $6,2 тыс.). Юристы отстраненных лиц назвали решение FIS "непропорционально строгим", отметив, что подобные нарушения ранее не влекли таких серьезных последствий.
В прошлом были дисквалификации, немало. Это часть спорта, - приводит слова представителя Международной лыжной федерации (FIS) Бруно Сасси New York Post. - Но никогда не было такой дерзкой попытки не только нарушить правила, но и просто сделать что-то... обманывать систему так, что это сильно отличается от простого костюма, который чуть длиннее или немного свободен".
08.02.2026, 10:11
Зимние Олимпийские Игры: расписание стартов второго дня
Фото: Минтуризма и спорта РК
Милан. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - XXV зимние Олимпийские игры открылись в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо 6 февраля. Сегодня ожидается выступление казахстанских спортсменов в двух видах спорта - лыжном скиатлоне и биатлоне, сообщили в Минтуризма и спорта РК.
В лыжном скиатлоне среди мужчин выступят Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало и Наиль Башмаков. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале Qazsport в 16.30.
Кроме того, Казахстан будет представлен в смешанной эстафете по биатлону. В составе сборной Казахстана примут участие Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева и Айша Ракишева. Прямая трансляция будет показана телеканалом Qazsport в 17.55.
07.02.2026, 21:26
Казахстанские лыжницы и конькобежки открыли выступление сборной РК на Олимпиаде-2026
Фото: Сали Сабиров/ НОК Казахстана
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Олимпийских играх-2026 в Италии стартовали соревнования по лыжным гонкам и конькобежному спорту.
Первой дисциплиной в программе Игр стал женский скиатлон (10 км+10 км), сообщили в Национальном олимпийском комитете.
В гонке приняли участие две представительницы сборной Казахстана. Ксения Шалыгина стала 53-й. Надежда Степашкина финишировала 60-й.
Олимпийское золото завоевала Фрида Карлссон (Швеция). Второй на финише была Эбба Андерссон (Швеция). Замкнула тройку лучших Хейди Венг (Норвегия).
Также состоялся розыгрыш наград в конькобежном спорте на дистанции 3000 метров среди женщин.
Казахстан в этом виде программы представляли две спортсменки. И обеим удалось войти в десятку лучших", - отметили в НОК.
Надежда Морозова с результатом 4:01.200 завершила выступление на шестом месте. Елизавета Голубева финишировала десятой - 4:03.300.
Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала Франческа Лолобриджида (Италия) - 3:54.280.
Второй стала норвежка Рагне Виклунд - 3:56.540. Третьей финишировала Валери Мальте (Канада) - 3:56.930.
Напомним, зимние Олимпийские игры Милан-Кортина стартовали 6 и продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие около 3 тысяч спортсменов из 93 стран мира. Медали будут разыграны в восьми видах спорта по 16 дисциплинам - всего 116 комплектов наград. Сборную Казахстана представляют 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин), которые выступят в 10 дисциплинах.
07.02.2026, 10:02
Олимпиада-2026: расписание выступлений казахстанских спортсменов 7 февраля
Фото: НОК РК
Милан. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По информации Национального олимпийского комитета, сегодня, 7 февраля, казахстанские атлеты примут участие в лыжных гонках и конькобежном спорте.
Сегодня сборная Казахстана стартует на Олимпийских играх - 2026 в Италии. Казахстанские спортсмены будут представлены в лыжных гонках и конькобежном спорте.
Лыжные гонки, скиатлон среди женщин начнется в 17.00 по времени Астаны. В соревнованиях примут участие казахстанки Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина.
В 20.00 начнутся состязания по конькобежному спорту на дистанции 3000 метров среди женщин. За медали поборются Надежда Морозова и Елизавета Голубева.
Минувшей ночью в Италии прошла церемония открытия ХХV зимних Олимпийских игр - 2026. Зимние Олимпийские игры Милан - Кортина пройдут с 6 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие около 3 тысяч спортсменов из 93 стран мира. Медали будут разыграны в восьми видах спорта по 16 дисциплинам - всего 116 комплектов наград. Сборную Казахстана представляют 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин), которые выступят в 10 дисциплинах.
