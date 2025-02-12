Казахстанский биатлонист Владислав Киреев завоевал золото на Азиаде

В активе сборной Казахстана - одна золотая, пять серебряных и четыре бронзовые медали

Фото: Нургали Жумагазы, НОК РК

Рассказать друзьям

Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по фристайл-акробатике завоевала бронзовую медаль Азиатских игр-2025. Об этом сообщили в пресс-службе НОК Казахстана.





Аяна Жолдас и Ардана Маханова показали третий результат в синхронных прыжках. Первое место заняла команда Китая. На втором месте также расположились китаянки.





Добавим, что теперь в активе команды Казахстана по фристайл-акробатике три медали. Ранее Аяна Жолдас стала третьей в индивидуальных соревнованиях, а смешанная команда завоевала "серебро".





Таким образом, в копилке сборной Казахстана - одна золотая, пять серебряных и четыре бронзовые медали.



