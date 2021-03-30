Сборная Казахстана по футболу проиграла команде Франции

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - В группе D отборочного турнира чемпионата мира, где выступает сборная Казахстана, прошли очередные матчи. Сборная Казахстана уступила команде Франции со счетом 0:2, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В воскресенье сборная Казахстана провела свой первый матч в отборочном цикле - в Нур-Султане она уступила команде Франции со счетом 0:2. На 19-й минуте забил Усман Дембеле, а на 44-й Сергей Малый отправил мяч в свои ворота. На 75-й минуте вратарь сборной Казахстана Александр Мокин отразил пенальти Килиана Мбаппе, сообщает Sports.kz

Затем свой матч в Киеве провели сборные Украины и Финляндии. На 80-й минуте Жуниор Мораес вывел хозяев вперед, однако в самой концовке финны смогли отыграться: на 89-й минуте с поля был удален Виталий Миколенко, а пенальти реализовал Теэму Пукки.

Таким образом, турнирное положение команд в группе D выглядит так: Франция - 4 очка (2 матча), Финляндия - 2 (2), Украина - 2 (2), Босния и Герцеговина - 1 (1), Казахстан - 0 (1).

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