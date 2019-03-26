Сборная Казахстана по футболу проиграла России со счетом 0:4

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года сборная Казахстана в Нур-Султане проиграла России - 0:4, передает Kazakhstan Today.

"В стартовом составе сборной Казахстана произошли изменения, особенного внимания заслуживает выход на поле Юрия Логвиненко, который был травмирован. С первых минут россияне владели инициативой, но казахстанцы были внимательны и особых проколов в обороне не допускали. Первый опасный момент возник на 13-й минуте, подача со штрафного нашла голову Артема Дзюбы, который ударил в упор выше ворот. Чуть позже подача россиян на дальнюю и Денис Черышев в одиночестве расстреливает ворота Дмитро Непогодова - 0:1. Хозяева ответили двумя дальними от Бактиера Зайнутдинова, только второй попал в цели, прямо в руки вратарю Гильерме. Позже Зайнутдинов со штрафного пытался поразить ворота, но попал в стенку. Ближе к концовке тайма казахстанцы пошли в атаке, но толка не было большого, а вот соперник сумел увеличить разрыв усилиями Черышева после прострела с правого фланга - 0:2", - пишет портал Sports.kz .

Вторая часть игры началась с атак россиян, они все время пытались насесть на ворота казахстанцев и добились своего, Черышев прострелил в центр штрафной и там Дзюба расстрелял ворота - 0:3. Михаил Билек сделал замену, Романа Муртазаева сменил Бауыржан Турысбек и практически сразу Абзал Бейсебеков срезал мяч в свои ворота - 0:4. Гости продолжали атаковать, а у хозяев впереди мало что получалось. Лучшим в их составе был Зайнутдинов, очень активен. В целом у Казахстана явно не хватало эмоций, видимо, слишком много было отдано матчу против Шотландии, в итоге после 3:0, последовали 0:4.

8 июня сборная Казахстана на выезде сыграет с Бельгией.

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