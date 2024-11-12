11.11.2024, 11:12 7111
Сборная Казахстана стала победителем первого чемпионата Азии по хоккею
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана стала победителем первого чемпионата Азии по хоккею среди мужских команд, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
В решающем матче сборная Казахстана уверенно одержала победу над командой Японии со счетом 5:1, подтвердив свое превосходство на турнире (...) Сборная Южной Кореи, выиграв в овертайме у Китая со счетом 2:1, обеспечила лидерство сборной Казахстана", - проинформировали в ведомстве.
Итоговая турнирная таблица чемпионата Азии:
- Казахстан - 6 очков;
- Япония - 6;
- Южная Корея - 4;
- Китай - 2.
По данным министерства, континентальный турнир состоялся при поддержке Международной федерации хоккея.
Напомним, в 2022 году глава государства отметил, что в Казахстане отмечается значительный рост популярности хоккея, увеличивается количество детско-юношеских хоккейных школ и молодежных команд.
новости по теме
10.11.2024, 16:33 12156
"Кайрат" стал чемпионом Казахстана по футболу
Фото: ФК Кайрат
Рассказать друзьям
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский "Кайрат" обыграл на выезде "Атырау", благодаря чему стал чемпионом Казахстана, сообщает Sport +.
Единственный гол на 59-й минуте забил Георги Зария. Видео решающего пенальти опубликовано на официальной странице ФК в Instagram.
Таким образом, алматинский "Кайрат" набрал 47 очков и в четвертый раз стал чемпионом Казахстана. Ранее команда побеждала в 1992, 2004 и 2020 годах.
Также команда получила путевку в Лигу чемпионов УЕФА.
В параллельном матче "Астана" разгромила "Жетысу" со счетом 5:0 и заняла второе место.
10.11.2024, 13:03 13406
Казахстанка стала первой в истории страны чемпионкой по ММА
Фото: IG Мольдир
Рассказать друзьям
Ташкент. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Мольдир Аширбекова стала первой в истории Казахстана чемпионкой по ММА.
Чемпионат проводился в Узбекистане под эгидой Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) среди девушек, сообщает Sport+.
В финале чемпионата мира, который проходит в Ташкенте, Мольдир победила мексиканку Мелиссу Диас Медину.
Она стала первой представительницей Казахстана, завоевавшей чемпионский титул на этом турнире", - сообщает источник.
В 2022 году на юниорском чемпионате мира Аширбекова проиграла в четвертьфинале финской спортсменке Айрис Нихти.
04.11.2024, 18:33 31101
Казахстанская федерация бокса стала членом World Boxing
КФБ подала заявку на проведение квалификационного чемпионата мира - 2027 по боксу к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе
Фото: kfb.kz
Рассказать друзьям
Вашингтон. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская федерация бокса официально стала полноправным членом World Boxing, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
На сегодняшний день к World Boxing присоединились 55 стран", - уточнили в комитете.
Также сообщается, что Казахстанская федерация бокса на конгрессе World Boxing в Колорадо-Спрингс подала заявку на проведение квалификационного чемпионата мира - 2027 по боксу к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Решение мировой организации будет принято в ближайшее время.
В рамках прошедшего конгресса были обсуждены изменения в уставе WB, одобренные Международным Олимпийским комитетом. Кроме того, были приняты изменения в регламент проведения соревнований. В частности, турниры будут проводиться в новых весовых категориях. Поправки коснулись и работы судей во время поединков и при определении победителей", - добавили в НОК.
Ранее был назначен новый главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу.
30.10.2024, 17:10 43766
Токаев наградил орденом "Достық" президента Международной федерации дзюдо
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера орденом "Достық" II степени за вклад в продвижение дзюдо в Казахстане, сообщает Акорда.
Считаю, что Ваш визит чрезвычайно важен с точки зрения придания импульса взаимовыгодному сотрудничеству между Казахстаном и федерацией. Сегодня дзюдо занимает особое место в мировом спортивном сообществе. В нашей стране дзюдо также очень популярно", - отметил глава государства.
По его словам, в РК функционирует множество секций, тренировочных центров, где более 160 тысяч взрослых и детей занимаются дзюдо.
Мы очень гордимся тем, что наш спортсмен Елдос Сметов завоевал золотую медаль на недавних Олимпийских играх в Париже. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии контактов и более активном сотрудничестве с Международной федерацией дзюдо", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Мариус Визер поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за личную поддержку в развитии дзюдо в Казахстане.
Он сообщил, что в Астане при поддержке Международной федерации дзюдо планируется открытие академии IJF, которая станет одним из центров подготовки тренеров и судей высокого класса в регионе.
Участники встречи обменялись мнениями по перспективам долгосрочного сотрудничества Казахстана и Международной федерации дзюдо, а также обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира по дзюдо, который пройдет в 2027 году в РК.
Ранее президент Казахстана наградил призеров V Всемирных игр кочевников.
07.10.2024, 14:29 95891
Слабая инфраструктура, огромные траты на легионеров: Антикор раскритиковал неэффективное расходование 1,4 трлн тенге на спорт
Рассказать друзьям
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Казахстана озвучила результаты внешнего анализа коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. По данным ведомства, за последние 6 лет финансирование спортивной отрасли составило порядка 1,4 триллиона тенге, между тем на текущий и предстоящие два года запланировано выделение из бюджета еще 1,3 триллиона тенге.
Объем денежных "вливаний" в казахстанский спорт высших достижений в разы превышает бюджеты стран Центральной Азии и дальнего зарубежья (Канада, Норвегия, Нидерланды), выделяемых на эти же цели. Вместе с тем Казахстан продолжает занимать низкие позиции в медальном зачете по олимпийским играм (2020 год - 83 место (8 - бронза), 2022 год - 0 медалей, 2024 год - 43 место (1 - золото, 3 - серебро, 3 - бронза)) и Всемирном спортивном рейтинге (в 2014 году - 25 место, 2018 году - 47 место, 2023 году - 42 место)", - рассказали в Антикоре.
Эксперты рассказали, что одной из причин являются системные коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению госсредств. Действующая политика развития отечественного спорта не направлена на эффективную подготовку отечественных спортсменов. Основное внимание уделяется краткосрочным успехам, достигаемым за счет натурализации иностранных игроков, в то время как системная работа по развитию собственных спортивных кадров недостаточно поддерживается.
По данным ведомства, за годы независимости Казахстан приобрел 126 иностранцев на олимпийские виды спорта, из которых каждый второй в дальнейшем вернулся в свою страну. Зачастую вместо взращивания своих талантов деньги тратятся на игроков других стран. Это подтверждается явным дисбалансом в финансировании спорта.
Расходы Казахстана на массовый спорт в 9 раз меньше, чем на спорт высших достижений (35 млрд против 340 млрд тенге). В зарубежных странах, более успешных в спорте, приоритет отдается поддержке массового спорта, который является фундаментом для спорта высших достижений", - отметили в пресс-службе.
Показатели развития массовых видов спорта, заложенные в Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023 - 2029 годы носят формальный характер, убеждены специалисты. К примеру, акиматы ежегодно должны проводить более 20 тыс. спортивно-массовых мероприятий, в среднем 3 мероприятия в день.
Учитывая, что мероприятия, проводимые в спортивных сооружениях и объектах, а также открытых местностях, предполагают одновременное нахождение на этих мероприятиях двухсот и более зрителей, то показатель явно завышен", - обратили внимание в Антикоре.
Кроме того, по словам экспертов, в стране ввиду отсутствия приоритетных видов спорта высших достижений финансируются непопулярные и безрезультативные виды спорта.
За 2023 год по 31 виду спорта нет ни одной медали. В 2024 году количество финансируемых направлений выросло до 141 вида. По летним олимпийским видам спорта Казахстан развивает 44 вида, по зимним - 13. Порядка 60% финансируемых направлений спорта высших достижений относятся к неолимпийским - 84 (из 141). Ежегодно на развитие этих видов уходит - 18 млрд тенге (за 2023 год на олимпийские виды затрачено 296 млрд тенге, неолимпийские - 18, иные расходы - 11 млрд тенге)", - привели данные в пресс-службе.
Следующей проблемой выступает слабая спортивная инфраструктура. Недостаток современных спортивных объектов ограничивает возможности для качественной подготовки спортсменов. Это особенно ощутимо в регионах, где спортивные сооружения часто недоступны или находятся в неудовлетворительном состоянии.
Между тем, Концепция развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023 - 2029 годы сфокусирована на нехватке обычных пеших троп и велосипедных дорожек. Тогда как по стране наблюдается дефицит 374,2 тыс. м2 крытых спортсооружений, 376,4 тыс. м2 бассейнов", - подчеркнули в Антикоре.
Эксперты обращают внимание, что вместо строительства спорткомплексов и футбольных академий спортивные организации огромные деньги тратили на содержание легионеров. К примеру, самый дорогой ФК "Астана" не имеет собственной футбольной академии и инфраструктуры. За 6 лет на аренду футбольных полей и помещений клуб потратил 1,4 млрд тенге.
Также имеет место непрозрачный отбор спортсменов для участия в международных соревнованиях. В сфере спорта высших достижений полностью отсутствует цифровизация процессов. Разработка запланированной еще в 2020 году к внедрению Национальной цифровой платформы Е-sport не велась.
В результате профильное министерство не владеет полными данными о состоянии казахстанского спорта, не ведет единый учет призеров, спортсооружений, спортивных секций и тренеров.
Отсутствие цифровизации способствует присвоению спортивных званий лжеспортсменам, непрозрачному и субъективному отбору спортсменов для участия в соревнованиях. Как следствие указанных факторов, такое положение дел привело к бесконтрольному освоению бюджетных средств, сопряженное с отбором аффилированных поставщиков, фиктивностью учебно-тренировочных сборов и аренды спортивных объектов, завышением оплаты труда легионерам, двойным финансированием", - добавили в Антикоре.
По итогам анализа внесены рекомендации по пересмотру приоритетов развития спорта, увеличению бюджета на массовый и детский спорт, централизации финансирования, развитию собственной инфраструктуры и детских академий, а также внедрению цифровизации.
Напомним, подавляющее большинство опрошенных казахстанцев считают, что Олимпийские игры - 2024 в Париже стали провальными для Казахстана. 27 августа Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами Олимпиады в Париже раскритиковал подготовку спортивного резерва страны. Позже он снял с должности министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева.
02.10.2024, 11:00 112441
Президент Казахстана наградил призеров V Всемирных игр кочевников
Глава государства наградил граждан, участвовавших в организации игр
фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил призеров V Всемирных игр кочевников, сообщает Акорда.
Указом президента Республики Казахстан государственными наградами отмечены призеры V Всемирных игр кочевников, прошедших в Астане, их тренеры, а также лица, внесшие особый вклад в организацию и проведение соревнований", - говорится в сообщении.
В частности, кавалером ордена "Парасат" стал 1 гражданин, ордена "Құрмет" удостоены 7 человек. Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены 85 граждан, медалью "Шапағат" - 5.
Напомним, V Всемирные игры кочевников проходили с 8 по 14 сентября 2024 года в Астане. Казахстан по итогам игр занял первое общекомандное место.
27.09.2024, 16:28 135171
Назначен новый генсекретарь НОК
Им стал Алимжан Акаев, занимавший пост советника президента НОК
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Алимжан Акаев избран новым генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Казахстана, сообщает пресс-служба НОК.
Кандидатуру Акаева предложил президент НОК Геннадий Головкин в ходе внеочередной генеральной ассамблеи комитета.
Поздравляю Алимжана Акаева с избранием. Уверен, что его многолетний опыт и знания помогут достигнуть поставленных целей и задач", - сказал Геннадий Головкин.
Алимжан Акаев в течение семи лет возглавлял департамент международных отношений Национального олимпийского комитета Казахстана, где представлял интересы НОК Казахстана на международных форумах и конференциях, способствуя развитию международных спортивных связей и укреплению репутации Казахстана на мировой спортивной арене.
С февраля 2024 года занимал должность советника президента НОК Казахстана по международным вопросам.
Напомним, в августе Головкин отозвал полномочия генсекретаря НОК Жанар Утешевой.
27.09.2024, 09:45 136416
Сборная Казахстана по футзалу обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Фото: kff.kz
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная сборная Казахстана по футзалу обыграла действующих чемпионов мира в матче 1/8 финала мундиаля", сообщила Казахстанская федерация футбола.
Матч с португальцами в рамках плей-офф чемпионата мира 2024 года прошел в спорткомплексе "Андижан", где ранее сборная Казахстана провела две встречи группового этапа против Испании (1:1) и Ливии (4:1).
Счет в матче открыл Чингиз Есенаманов, замкнув передачу Дугласа после розыгрыша аута. Первый тайм завершился в пользу подопечных Кака - 1:0.
После перерыва португальцы быстро сравняли счет - Зики Те отличился на 15-й секунде второго тайма, отправив мяч пяткой в ворота Игиты.
Второй тайм проходил очень напряженно: португальцы не раз создавали опасные моменты, но игра капитана сборной Казахстана Игиты была великолепной.
За 14 секунд до окончания игры Даурен Турсагулов, пропустивший два матча из-за дисквалификации, забил победный мяч сборной Казахстана после розыгрыша углового. Турсагулов получил пас от Арнольда Кнауба и отправил мяч в сетку ворот - 2:1.
Таким образом, сборная Казахстана одержала победу над действующими чемпионами мира и Европы и вышла в четвертьфинал ЧМ-2024, где сыграет с победителем пары Аргентина - Хорватия. Игра 1/4 финала состоится 30 сентября на "Хумо Арене" в Ташкенте. Начало встречи - в 20.00.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
12.11.2024, 08:56Казахстан заключил контракты на $120 млн на выставке в Шанхае 12.11.2024, 09:1118466Казахстан вводит запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа 12.11.2024, 09:3818441За два года в Казахстане число дел по интернет-мошенничеству выросло на 270% 12.11.2024, 11:0516596МЧС РК планируют наделить полномочиями по приемке в эксплуатацию жилых высотных зданий 12.11.2024, 11:5613506Люди должны четко знать, кому и какие лекарства выдаются бесплатно - Бектенов 06.11.2024, 16:09148771Будут ли сокращать уроки в школах из-за раннего заката, ответили в Минпросвещения 08.11.2024, 15:00145256Правозащитник раскритиковал игнорирование несогласия казахстанцев с переводом времени 08.11.2024, 20:32142051Центральной Азии нужны не только проекты устойчивого развития, но и быстрый рост - глава ЕАБР 08.11.2024, 19:36138686Месторождение урана в Казахстане будут разрабатывать австралийцы 08.11.2024, 18:56136611KazAID и ЕФСР будут содействовать устойчивому экономическому росту и развитию в регионе 24.10.2024, 13:08416436В Казахстан возвращено свыше 1,7 трлн тенге - Асылов 24.10.2024, 12:49403916Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело 24.10.2024, 12:20354386МЧС Казахстана приобретет дроны для тушения пожаров в высотках 24.10.2024, 12:16353346Запуск LRT в Астане планируется до конца 2025 года 24.10.2024, 11:45336521В Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?