16.10.2023, 11:58 10121
В Казахстане появится Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике
Планируется реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки "Астана"
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан разработали проект постановления "О некоторых вопросах республиканской собственности".
Реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки "Астана" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан путем выделения из него республиканского государственного казенного предприятия "Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", - сообщает в тексте документа.
Документ размещен на портале "Открытые НПА".
Напомним, после Азиады Токаев поручил пересмотреть систему работы спортивных институтов.
Он отметил, что сфера спорта всегда находится в фокусе внимания государства. Ежегодно на развитие спорта выделяются значительные средства. Однако показатели страны в спорте не на самом высоком уровне.
Сейчас, по словам главы государства, отсутствует координация между Министерством туризма и спорта, Национальным Олимпийским комитетом и федерациями.
Токаев призвал извлечь уроки из результатов прошедших состязаний и тщательно готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Париже.
новости по теме
16.10.2023, 12:30 9601
Казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам
Фото: Instagram/drs_kz
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Рим. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Ксения Балабаева стала чемпионкой мира по шахматам, сообщает пресс-служба дирекции по развитию спорта Республики Казахстан.
В блиц-турнире чемпионкой стала наша соотечественница Ксения Балабаева, серебряным призером Амина Каирбекова. Среди мужчин 3-е место занял Арыстан Исанжулов. А в рапиде Ксения Балабаева заняла 2-е место, Зейнеп Султанбек 3-е место", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее женская команда Казахстана по шахматам завоевала бронзу на Азиатских играх.
15.10.2023, 16:47 16481
Семилетний спортсмен из Казахстана выиграл серебро на чемпионате Азии
Фото: @gazeta_diapazon
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Ташкент. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Юный казахстанский спортсмен из Актобе Алидар Тажмуратов выиграл серебряную медаль открытого чемпионата Азии по грэпплингу в Ташкенте, передает корреспондент агентства.
В Ташкенте прошел открытый чемпионат Азии по грэпплингу Aiga. 7-летний Алидар Тажмуратов завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по грэпплингу", - пишет региональное издание "Диапазон".
В соревновании участвовали больше тысячи спортсменов из разных стран. За медали боролись и актюбинские грэпплеры, причем успешно - Берикбол Куанышев, Джамал Кустанов и Арнур Аманкол завоевали бронзовые медали.
Грэпплинг - современный вид боевого искусства, в котором собраны разные виды борцовских техник.
13.10.2023, 08:17 29831
Казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира
Фото: kazchess.kz
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Доха. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Дохе (Катар) проходит Qatar Masters Open. Это один из сильнейших открытых турниров в мире, в котором могут принимать участие только игроки с рейтингом 2300 и выше.
В этом году играет 252 шахматиста из 44 стран мира. Среди участников свыше 60 гроссмейстеров. В турнире, который стартовал 11 октября, принимают участие гроссмейстеры Магнус Карлсен, Хикару Накамура и другие титаны шахмат. Призовой фонд турнира составляет $108 250.
По данным Казахстанской федерации шахмат, автором первой сенсации стал павлодарский гроссмейстер Алишер Сулейменов. Уже во втором туре жребий определил ему в соперники лидера мирового рейтинг-листа Магнуса Карлсена. Норвежский чемпион, превосходящий нашего гроссмейстера в рейтинге более чем на 300 пунктов, сделал несколько поверхностных ходов в середине игры и понес поражение. Уже на 31-м ходу ввиду неизбежных огромных потерь Карлсен остановил часы.
В турнире принимают участие и другие члены нашей сборной: Ринат Джумабаев, Бибисара Асаубаева, Казыбек Ногербек, Алуа Нурманова.
11.10.2023, 13:26 40381
Пересмотреть систему работы спортивных институтов поручил Токаев после Азиады
Фото: Акорда
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства поздравил казахстанских спортсменов с завоеванными на Азиатских играх медалями, сообщает Акорда.
Он напомнил, что Ризабек Айтмухан стал первым казахом - чемпионом мира по вольной борьбе из Казахстана.
Что касается Азиады, то в условиях высокой конкуренции наши спортсмены завоевали 10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых медалей. В особенности отличились участники из Казахстана в таких видах, как стрельба, гребля, велоспорт, джиу-джитсу", - заявил президент.
Он отдельно поздравил сборную по каратэ, каждый из 8 представителей которой поднялся на пьедестал почета, благодаря чему они завоевали первое место в общекомандном зачете.
Президент также отметил вклад казахстанских тренеров и других специалистов.
Каждый из вас достиг высоких результатов благодаря упорному труду и несгибаемой воле к победе. Однако в целом показатели нашей страны как на прошлых Олимпийских играх, так и на Азиаде могли быть лучше. Об этом нужно говорить открыто. Бокс, тяжелая атлетика, вольная и греко-римская борьба традиционно вносили значительный вклад в копилку медалей нашей сборной. Легкая атлетика, командные виды спорта, как правило, больше радовали наших болельщиков. Во всех этих дисциплинах нам предстоит провести серьезную работу над ошибками", - сказал глава государства.
Он отметил, что сфера спорта всегда находится в фокусе внимания государства. Ежегодно на развитие спорта выделяются значительные средства. Однако показатели страны в спорте не на самом высоком уровне.
Очевидно, что наши результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов. Такая ситуация неприемлема, необходимы кардинальные реформы в отрасли. Профильному министерству нужно детально проанализировать ситуацию и выработать новое видение развития спорта", - заявил президент.
Он перечислил меры, которые необходимо принять в ближайшее время.
- Кардинально повысить отдачу от средств, выделяемых на спорт высших достижений
Требуется прекратить практику распыления ресурсов, сфокусировавшись на конкретных видах спорта в соответствии со спецификой регионов. Кроме того, следует пересмотреть модель финансирования отрасли, сделав основной акцент на развитие массового спорта и физической культуры", - заявил Токаев.
- Улучшить качество управления в спортивной сфере
Сейчас, по словам главы государства, отсутствует координация между Министерством туризма и спорта, Национальным Олимпийским комитетом и федерациями.
Необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть всю систему функционирования и взаимодействия институтов управления спортом. Требует к себе внимания и совершенствование деятельности НОК. Следует наладить координацию работы по линии министерства спорта, НОК и федераций. Отсутствие эффективной взаимосвязи, взаимодействия, взаимовыручки приводит к отрицательным результатам, другими словами, к поражениям. Такая ситуация недопустима в преддверии парижской Олимпиады. Надо провести ревизию деятельности спортивных федераций, финансируемых из государственного бюджета", - поручил президент.
- Повысить уровень подготовки национальных сборных
Важно создать современную инфраструктуру подготовки атлетов с точки зрения спортивной медицины и фармакологического обеспечения. Ключевую роль здесь призван сыграть Национальный университет спорта, строительство которого нужно ускорить. Требуется усиление подготовки спортивных судей мирового уровня. Также необходимо повысить заработную плату и принять дополнительные меры социальной поддержки для тренеров и других спортивных специалистов", - заявил президент.
- Создать благоприятные условия для продвижения одаренных и перспективных атлетов
У нас достаточно таких ребят, готовых трудиться с полной самоотдачей для достижения выдающихся результатов. Следует открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров. Крайне важно обеспечить прозрачность и объективность отбора, исключив любые формы фаворитизма и необъективности. Только лучшие из лучших должны представлять нашу страну на международных первенствах. Принцип справедливости и честной конкуренции должен стоять в отечественном спорте во главе угла", - подчеркнул глава государства.
В завершение Токаев призвал извлечь уроки из результатов прошедших состязаний и тщательно готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Париже.
Он также пожелал успехов спортсменам и тренерскому корпусу на пути к будущим победам и вручил ряду спортсменов почетные грамоты.
Напомним, по итогам Азиады-2023 отечественные спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых).
В итоговом медальном зачете Казахстан расположился на 11-й строчке.
08.10.2023, 12:26 84871
Казахстан завершил Азиаду еще двумя медалями
Фото: НОК РК
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Ханчжоу. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская сборная завершила участие в Азиатских играх в Ханчжоу. В заключительный день казахстанские спортсмены отметились двумя медалями, сообщает Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.
В женском каратэ Молдир Жанбырбай показала второй результат в весе до 50 килограммов. В финале она проиграла Шуанг Гу из Тайбэя", - пишет Olympic.kz.
Еще одно призовое, третье место Казахстану принесла команда по артистическому плаванию. В сумме казахстанки набрали 663.7417 балла.
По информации sports.kz, после завершения всех соревнований отечественные спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых). Тем самым в итоговом медальном зачете Казахстан расположился на 11-й строчке.
Безоговорочным лидером стал Китай - 383 (201-111-71), второе место забрала Япония - 188 (52-67-69), третья позиция досталась Южной Корее -190(42-59-89).
07.10.2023, 21:06 106186
Азиатские игры: у сборной Казахстана 78 медалей
Фото: Sports.kz
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Ханчжоу. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские гимнастки Эльжана Таниева и Милана Парфилова принесли стране еще две медали Азиатских игр в китайском Ханчжоу. Они завоевали серебро и бронзу в индивидуальном многоборье. Об этом сообщили в Национальном Олимпийском комитете РК.
Таниева финишировала на втором месте. В сумме она набрала 130.700 балла. Парфилова в свою очередь показала третий результат - 130.050 балла. Победу праздновала Тахмина Икромова (Узбекистан) с результатом 131.300 балла.
По итогам предпоследнего дня Азиатских игр в Ханчжоу сборная Казахстана опустилась в медальном зачете с 10-го места на 11-е, сообщает Sports.kz.
За день до окончания континентальных соревнований у Казахстана 78 медалей: 10 золотых, 21 серебряная и 47 бронзовых. Абсолютным лидером медального зачета является Китай, у которого уже 382 медали (200 золотых, 111 серебряных и 71 бронзовая). На втором месте - Япония - 185 медалей (51 золотая, 65 серебряных и 69 бронзовых). На третьей строчке медального зачета - Южная Корея - 189 медалей (41 золотая, 59 серебряных и 89 бронзовых).
Наивысшую позицию из стран постсоветского пространства занимает Узбекистан - 5-е место (70 медалей; 21-18-31). Ниже Казахстана расположились Кыргызстан - 18-е место (15 медалей; 4-2-9), Таджикистан - 24-е место (7 медалей; 2-1-4) и Туркменистан - 29-е место (5 медалей; 0-1-6).
Сегодня казахстанские спортсмены завоевали десять медалей на Азиатских играх - одну золотую, три серебряные и шесть бронзовых.
Напомним, золото выиграла каратистка Софья Берульцева (весовая категория до 68 килограммов).
Серебряными призерами стали гимнастка Эльжана Таниева (художественная гимнастика, четыре предмета - обруч, мяч, булавы, лента), гребчиха Анастасия Ананьева (каноэ, гребной слалом) и каратист Данияр Юлдашев (весовая категория до 86 килограммов).
Бронзовые медали выиграли женская команда по шахматам (Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Динара Садуакасова и Алуа Нурманова), джитсерша Мариан Урдабаева (весовая категория до 63 килограммов), гимнастка Милана Парфилова (художественная гимнастика, четыре предмета - обруч, мяч, булавы, лента), каратист Дидар Амирали (весовая категория до 67 килограммов), синхронистки Ясмин Туякова и Арина Пушкина и мужская сборная по водному поло.
07.10.2023, 19:38 109191
Гимнаст Милад Карими завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Бельгии
Фото: olympic.kz
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Брюссель. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Антверпене (Бельгия), сообщает Olympic.kz.
Гимнаст успешно выступил в финале в вольных упражнениях. За свое выступление он получил 14.600 балла, что и принесло ему третье место.
Первым стал Артем Долгопят (Израиль) - 14.866 На втором месте завершил финал японец Казуки Минамо - 14.666.
07.10.2023, 19:14 108736
Мужская команда по водному поло завоевала бронзу на Азиаде
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по водному поло завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в китайском Ханчжоу, сообщает Olympic.kz.
В матче за третье место Казахстан оказался сильнее Ирана. Счет составил 10:9.
В финале сыграют Япония и Китай.
Напомним, Азиатские игры завершатся 8 октября.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?