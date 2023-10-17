В Казахстане появится Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике

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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан разработали проект постановления "О некоторых вопросах республиканской собственности".





Реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки "Астана" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан путем выделения из него республиканского государственного казенного предприятия "Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", - сообщает в тексте документа.





Документ размещен на портале "Открытые НПА".





Напомним, после Азиады Токаев поручил пересмотреть систему работы спортивных институтов.





Он отметил, что сфера спорта всегда находится в фокусе внимания государства. Ежегодно на развитие спорта выделяются значительные средства. Однако показатели страны в спорте не на самом высоком уровне.





Сейчас, по словам главы государства, отсутствует координация между Министерством туризма и спорта, Национальным Олимпийским комитетом и федерациями.





Токаев призвал извлечь уроки из результатов прошедших состязаний и тщательно готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Париже.