03.09.2025, 09:43 112666
5,5 млрд тенге из возвращенных активов направлено на водоснабжение ЗКО
Фото: Depositphotos
Уральск. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Из специального государственного фонда выделено 5,5 млрд тенге на реализацию 11 проектов по строительству и реконструкции систем водоснабжения в Западно-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе правительства.
Основная сумма финансирования в размере 4,3 млрд тенге будет распределена на 9 объектов.
1,8 млрд тенге направлено на строительство магистральных систем водоснабжения с прокладкой новой ветки к населенным пунктам Толен, Сауле и Каракамыс Каратобинского района, где проживает свыше 1,7 тыс. человек.
2,5 млрд тенге - на прокладку сетей водоснабжения в 8 селах Теректинского, Каратобинского районах, а также района Байтерек.
Также 1,2 млрд тенге ранее было направлено на обеспечение водоснабжением жителей села Кирсанова района Байтерек и реконструкцию Урдинского группового водопровода в Жанибекском районе. На сегодняшний день работы выполнены на 60%.
По данным Министерства промышленности и строительства, текущий уровень обеспечения населения качественной питьевой водой в Западно-Казахстанской области составляет 100% в городах и 97% в селах.
На сегодня из спецгосфонда на строительство более 400 социально важных проектов направлено 375 млрд тенге. Строятся школы, больницы, спортивные комплексы, объекты водоснабжения и другое. Уже завершены и открыты для граждан 44 объекта.
03.09.2025, 20:25 26431
Нет прописки - нет пенсии: в Казахстане хотят ужесточить правила начисления пенсий и пособий
Фото: Depositphotos
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и соцзащиты населения подготовило поправки в Социальный кодекс, ужесточающие правила начисления пенсий и пособий. В частности, предлагается приостанавливать выплаты для не имеющих постоянной прописки по месту жительства в Казахстане.
Принятие данных норм может повлечь возмущения со стороны получателей пенсий и пособий (граждан Казахстана), выехавших за пределы страны и получивших в этой стране вид на жительство. При этом выплаты им будут приостановлены до выяснения обстоятельств", - говорится в документе.
Отмечается, что на сегодня более 100 тысяч получателей пособий и пенсий не имеют прописки.
Кроме того, пенсионные выплаты будут приостановлены для лиц, которые находятся на полном государственном обеспечении - живут в центре оказания социальных услуг или в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
03.09.2025, 19:49 27986
Мажилисмен заявил о нехватке лекарств для пациентов с эпилепсией
Магеррамов призвал приостановить практику включения подобных средств в перечень льготных лекарств
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На пленарном заседании мажилиса 3 сентября депутат Магеррам Магеррамов поднял вопрос о перебоях с обеспечением противоэпилептическими препаратами.
По его словам, включение медикаментов в официальный перечень льготного амбулаторного обеспечения нередко лишает пациентов возможности приобрести их в аптеках.
Практически весь объем поставок уходит на выполнение госзаказа, но и этого количества не хватает для людей с неврологическими диагнозами", - отметил парламентарий.
Кроме того, добавил он, ввоз и регистрация препаратов, содержащих наркотические вещества, осложнены межведомственным контролем. В результате пациенты вынуждены искать лекарства самостоятельно. Это создает риск: покупая такие препараты, люди могут оказаться втянутыми в уголовные дела, так как они относятся к категории контролируемых.
Магеррамов призвал приостановить практику включения подобных средств в перечень льготных лекарств, а также упростить процедуры регистрации и ввоза препаратов, необходимых для предотвращения и купирования эпилептических приступов.
03.09.2025, 17:35 37681
ИИ будут использовать для мониторинга дефектов на казахстанских дорогах
Фото: Depositphotos
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Искусственный интеллект будут использовать для мониторинга дефектов на казахстанских дорогах, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.
Внедрена система SRDS (...) Благодаря технологиям искусственного интеллекта время обработки данных сократилось с четырех дней до четырех часов на каждые 100 километров. SRDS с помощью компьютерного зрения автоматически определяет дефекты покрытия - трещины, выбоины, колейность, фиксирует их размеры и протяженность", - пояснили в министерстве.
По данным пресс-службы, обследование проводится передвижными лабораториями с видеокамерами, датчиками и GPS-навигацией.
Ежегодно с применением ИИ проверяется до 15 тысяч километров республиканских и около 5 тысяч километров местных дорог", - добавили в ведомстве.
Ранее в МВД Казахстана рассказали, кого наказали за плохие дороги в стране.
Жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Прошлой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
Также на прошлой неделе на улице Исиналиева сняли асфальт с тротуаров и проезжей части, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало ремонта. Сегодня в акимате мегаполиса назвали причину.
Между тем в городе, и в частности в Бостандыкском районе, есть участки дорог большой протяженностью, представляющие из себя полосу препятствий с как попало восстановленным покрытием после "знаменитых" полугодовых ремонтов трубопроводов, замены арыков на подземные трубы или бордюров и другого "благоустройства", организованного городскими властями. Один из ярких примеров - бульвар Бухар жырау и многие другие большие и малые улицы, о проблемах которых годами сетуют горожане.
03.09.2025, 17:02 40481
В Алматы снесли десятки незаконных стройобъектов
Фото: акимат Алматы
Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы с начала 2025 года снесли 33 незаконных строительных объекта, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Полный или частичный снос десятков объектов в разных частях города проведен по решению суда", - информирует акимат со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
При этом отмечается, что по итогам исковой деятельности управления предстоит снос еще 64 объектов, судебные решения по ним находятся на исполнении в департаменте юстиции города.
С начала 2025 года в суды направлено 68 исков за нарушения требований закона и строительных норм, из которых 35 содержат требования полного или частичного сноса", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Алматы сносят ряд возведенных без разрешительных документов коммерческих точек на улице Жарокова.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
03.09.2025, 16:05 43331
Экс-глава "Казселезащиты" стал новым вице-министром по ЧС
Фото: primeminister.kz
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Казахстана вице-министром по чрезвычайным ситуациям назначен Ерболат Садырбаев, ранее занимавший должность руководителя "Казселезащиты", сообщает пресс-служба правительства.
Ерболат Садырбаев родился в 1982 году в Жамбылской области. Образование высшее, доктор государственного и местного управления.
В различные годы работал на руководящих должностях в местных исполнительных и центральных государственных органах, судебной системе, управлении делами президента РК.
Ранее экс-глава QazaqGaz получил пост вице-министра энергетики РК.
03.09.2025, 12:07 92631
В Казахстане пересмотрят закон о выборах
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента принял в работу поправки в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан", передает корреспондент агентства.
Депутат мажилиса Снежанна Имашева выступила с докладом, согласно которому основными целями законопроекта являются:
- запрет на выдвижение одного кандидата в депутаты мажилиса более чем по одному избирательному округу;
- запрет на одновременное выдвижение одного кандидата по одномандатным округам мажилиса и маслихатов;
- создание избирательного фонда кандидата в акимы;
- ужесточение требований по отсутствию судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления к кандидатам в президенты, депутаты, акимы, члены избирательной комиссии;
- регулирование вопросов агитации и других.
Сопутствующими законопроектами предусматривается совершенствование процедур проведения выборов и введение административной ответственности за несоблюдение норм избирательного законодательства.
03.09.2025, 12:06 104016
Об активизации мошенников предупредили в Нацбанке
Фото: Depositphotos
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает о распространенных схемах мошенничества, которые используют злоумышленники для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан.
Одним из наиболее распространенных способов мошенничества является вишинг, или телефонное мошенничество, - когда злоумышленники, представляясь работниками Национального банка, государственных и правоохранительных органов, операторов сотовой связи или медицинских организаций, осуществляют звонки гражданам и под различными предлогами просят перевести деньги, сообщить личные данные, SMS-коды, либо скачать приложение. В ходе телефонного разговора злоумышленники акцентируют внимание на срочности и оказывают психологическое давление на граждан. Подобные манипуляции направлены на то, чтобы получить доступ к личным банковским счетам, депозитам, денежным переводам, а также оформить от имени граждан онлайн-кредиты или микрозаймы", - рассказали в Нацбанке.
Дополнительную угрозу представляют фишинговые электронные письма и ложные SMS-сообщения, маскирующиеся под обращения от лиц государственных органов, банков второго уровня, коммунальных, медицинских или почтовых служб с просьбой перейти по ссылке или открыть вложение. В случае перехода граждан по ссылкам или скачивании вложений злоумышленники получают доступ к мобильному устройству, паролям, данным банковских карт и другой конфиденциальной информации.
Национальный банк призывает граждан быть бдительными и в обязательном порядке перепроверять достоверность поступающих звонков, запросов, писем и сообщений, а также не переходить по сомнительным ссылкам, не осуществлять переводы денежных средств на счета неизвестных лиц, не устанавливать приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие", - предупредили в Нацбанке.
Там также напомнили, что работники Нацбанка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением.
Ранее в МВД рассказали, кто чаще всего становится жертвами киберпреступников.
03.09.2025, 11:40 105766
Казахстанцы смогут посещать Армению с удостоверением личности
Фото: Depositphotos
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Армении о поездках и порядке пребывания граждан, передает корреспондент агентства.
Соглашением расширен перечень документов для поездок за рубеж. Теперь в него включены удостоверение личности для граждан Казахстана и идентификационная карта - для граждан Армении. Таким образом казахстанцы смогут пребывать в Армении по внутреннему документу, ранее такие правила действовали только для посещения России и Кыргызстана", - рассказали в мажилисе.
Срок пребывания для граждан Казахстана и Армении на территории другой стороны остается без изменений. Он составляет 90 суток со дня пересечения государственной границы и суммарно не может превышать данного значения в течение полугода.
Также депутаты мажилиса одобрили соглашение между Казахстаном и Арменией о сотрудничестве в области миграции. В рамках соглашения стороны договорились обмениваться статистической, правовой и научно-методической информацией, сведениями о гражданах сторон, находящихся на их территориях, и выявленных нарушениях миграционного законодательства, а также рассматривать вопросы правового статуса пребывания граждан на территории сторон и оказывать помощь по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества. Как уточнили в мажилисе, эти сведения необходимы странам для борьбы с двойным гражданством и пресечения каналов незаконной миграции.
