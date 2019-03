Комитет гражданской авиации в связи с авиакатастрофой в Эфиопии рекомендует авиакомпаниям ввести специальные тренинги для экипажей

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - Комитет гражданской авиации в связи с авиационным происшествием в Эфиопии рекомендует казахстанским авиакомпаниям ввести специальные тренинги для экипажей, КГА направил директиву авиакомпаниям Казахстана, имеющим в своем парке самолеты Boeing, передает Kazakhstan Today.

Комитет гражданской авиации МИИР РК в связи с авиационным происшествием с самолетом Эфиопской авиакомпании "Ethiopian Airlines", рекомендует авиакомпаниям Республики Казахстан, имеющим в своем парке воздушные суда типов: Б-737 (CLASSIC, NG, Max), Б-757/767, провести тренинги, разработать процедуры, а также включить в программу тренажерной подготовки действия экипажей в ситуациях при неправильных показаниях приборов скорости на этапах взлета, набора высоты и эшелоне (loss of control in the event of unreliable speed indication – take off, climb, cruise)", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, граждане более 30 стран, включая трех россиян, стали жертвами авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта. Самолёт Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. На борту воздушного судна находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли.

