Комитет геодезии и картографии МЦРИАП возглавил Сергазы Омаш

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Омаш Сергазы Багдатович назначен на должность председателя Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazakhstan Today.

Сергазы Омаш родился в 1979 году в Карагандинской области. Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (экономист), Карагандинский государственный технический университет (инженер) и Юридическую академию "Фемида" Карагандинского государственного технического университета (юрист), сообщается на сайте primeminister.kz

Трудовую деятельность начал в 2000 году налоговым инспектором отдела информационного обеспечения и учета Налогового комитета по Октябрьскому району Караганды.

С 2001 по 2009 годы работал в Карагандинском областном управлении связи и информатизации, департаменте внутренних дел Карагандинской области.

С 2009 по 2010 годы занимал должность главного эксперта, начальника управления реализации государственной политики в области информатизации департамента информационных технологий Агентства РК по информатизации и связи Астаны.

С 2010 по 2012 годы - начальник управления формирования государственной политики в сфере информатизации департамента информационных технологий Министерства связи и информации РК Астаны.

С 2012 по 2013 годы - заместитель председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2013 по 2018 годы занимал должность заведующего отделом информационных технологий и защиты информационных ресурсов департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК (аппарата Верховного суда РК).

С 2018 по 2019 год - председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК.

С мая по август 2019 года - заместитель председателя - член правления АО НИХ "Зерде".

С августа 2019 по настоящее время - временно исполняющий обязанности председателя Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК.

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