Токаев и Путин проведут встречу в Омске

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Президенты Казахстана и России проведут встречу в Омске, передает Kazakhstan Today.

7 ноября 2019 года глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества" в городе Омске (Россия)", - сообщила пресс-служба Акорды.

В рамках форума запланирована встреча Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, подписание ряда документов, а также осмотр выставки, посвященной высоким технологиям.

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