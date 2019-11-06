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Токаев и Путин проведут встречу в Омске

05.11.2019, 15:31 6211
Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Президенты Казахстана и России проведут встречу в Омске, передает Kazakhstan Today.
 

7 ноября 2019 года глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества" в городе Омске (Россия)", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
В рамках форума запланирована встреча Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, подписание ряда документов, а также осмотр выставки, посвященной высоким технологиям. 
 
Как сообщалось ранее, 6-7 ноября 2019 года в Омске состоится XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана.
 

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