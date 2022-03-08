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Президент РК подписал указ об очередном призыве граждан на срочную воинскую службу

07.03.2022, 09:26 31331
НУР-СУЛТАН. 7 МАРТА - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 4 марта 2022 года №827 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2022 года", сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Уволить в запас из рядов Вооруженных сил Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан в марте - июне и сентябре - декабре 2022 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы", - говорится в документе.

 
Кроме того, президент постановил призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте - июне и сентябре - декабре 2022 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.
 
Местным исполнительным органам поручено организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2022 года через соответствующие местные органы военного управления.
 
Правительству Республики Казахстан, Комитету национальной безопасности Республики Казахстан, Службе государственной охраны Республики Казахстан поручено организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан Республики Казахстан, призванных в Вооруженные силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан для прохождения срочной воинской службы, и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.
 
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 

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Токаев внимательно контролирует работу по эвакуации казахстанских граждан с Украины

07.03.2022, 13:59 23606
НУР-СУЛТАН. 7 МАРТА - Президент Касым-Жомарт Токаев внимательно контролирует работу МИД и других ведомств по эвакуации казахстанских граждан с Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, глава государства оценивает принятые меры как в целом успешные.
 

С начала военных действий 553 нашим соотечественникам оказана помощь, из них 432 вернулись на родину. Многие из них выражают благодарность президенту за их спасение", - сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК. 

 
Деятельность дипломатического ведомства по эвакуации наших граждан с Украины продолжается.
 

7 марта президент дал поручение министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди и послу Казахстана в Украине Дархану Калетаеву представить к государственным наградам дипломатов, почетных консулов в Украине, сотрудников других ведомств, принявших участие в эвакуации казахстанских граждан из этой страны", - отмечается в сообщении.


Как сообщили в посольстве РК на Украине, 6 и 7 марта 2022 года посольство обеспечило безопасный выезд 31 человека из Киева. Отмечается, что по желанию часть граждан останется во Львове, желающие вылететь на родину продолжат путь до польского Катовице.
 

Назначены заместители председателя Агентства РК по противодействию коррупции

07.03.2022, 10:42 28876
НУР-СУЛТАН. 7 МАРТА - Распоряжениями президента РК Касым-Жомарта Токаева назначены заместители председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Дмитрий Малахов назначен первым заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции, он освобожден от должности заместителя председателя агентства.
 
Кроме того, Асхат Жумагали назначен заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции.
 

Президент РК поздравил женщин с 8 Марта

07.03.2022, 09:41 30446
Президент РК поздравил женщин с 8 Марта
НУР-СУЛТАН. 7 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин с Международным женским днем. Текст поздравления опубликован на сайте Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Этот прекрасный весенний праздник стал олицетворением красоты, добра и любви. Наша пословица "Эйел бір колымен бесікті тербетсе, бір колымен элемді тербетеді" имеет глубокое символическое значение", - сказал глава государства.

 
Он отметил, что в Казахстане созданы все условия для самореализации женщин. Они находят свое призвание в образовании и здравоохранении, в культуре и спорте, на производстве и в правоохранительной сфере. Наши женщины занимают руководящие должности в государственных органах и крупных компаниях, добиваются успехов в бизнесе. Неуклонно возрастает их участие в общественной и политической жизни.
 

Неоценима роль матери в воспитании подрастающего поколения. Этот благородный труд заслуживает искреннего уважения", - добавил Токаев.

 
В любом деле женщины проявляют профессионализм и ответственность, на любом поприще способствуют укреплению гармонии, мира и взаимопонимания.
 

Казахстан вступил в период системной трансформации и политических преобразований. Уверен созидательная энергия женщин нашей страны станет мощной движущей силой Нового Казахстана! Желаю каждой из вас, дорогие женщины, здоровья, счастья и благополучия!" - сказал президент.

 

Токаев подписал указ о проведении встреч акимов с населением

07.03.2022, 09:33 30866
Токаев подписал указ о проведении встреч акимов с населением
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 МАРТА - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 3 марта 2022 года №826 "О проведении встреч акимов с населением", сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Акимам всех уровней проводить в течение года встречи с населением, в ходе которых информировать об основных направлениях нового курса модернизации Казахстана с акцентом на социальные вопросы, волнующие население, и разъяснять пути и сроки решения проблемных вопросов", - говорится в документе.

 
Акимам областей, городов республиканского значения, столицы поручено:
 
1) ежегодно до 15 января разрабатывать и по согласованию с маслихатом утверждать гибкий годовой календарь встреч акимов с населением (далее - календарь), предусматривающий проведение:
 
раз в полугодие не менее одной выездной встречи акима области в каждом районе и городе областного значения;
 
ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города республиканского значения, столицы в каждом районе города;
 
ежеквартально не менее одной выездной встречи акима района в каждом селе, поселке, сельском округе, городе районного значения;
 
ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города областного и районного значения, сельского округа в каждом районе (микрорайоне), селе, поселке, входящем в состав города, сельского округа;
 
ежеквартально не менее одной встречи акима села, поселка, района в городе.
 
В случае необходимости допускается корректировка календаря по согласованию с маслихатом;
 
2) ежегодно до 20 января представлять в правительство Республики Казахстан утвержденный календарь.
 
Акимам всех уровней поручено:
 
1) проводить по требованию населения и при необходимости встречи с населением вне календаря;
 
2) обеспечить с учетом технических возможностей проведение встреч с организацией онлайн-трансляций с обязательной возможностью комментирования населением на официальных аккаунтах в социальных сетях, а также при необходимости видеоконференцсвязи;
 
3) проводить не более одной четверти от запланированного для встречи времени с презентацией доклада, остальную часть времени - в формате "вопросы-ответы";
 
4) обеспечить до проведения встреч с населением:
 
создание комиссии по сбору запросов и предложений населения для создания пула проблемных вопросов, в том числе с участием членов собрания местного сообщества и общественных советов;
 
сбор, анализ запросов и предложений от населения, поступивших на интернет-портал открытых данных и блог-платформу акимов, а также в других формах коммуникации;
 
проведение информационно-агитационной работы в средствах массовой информации, в том числе в региональных печатных изданиях, на радио, официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства", интернет-портале открытых данных, а также на официальных аккаунтах акиматов (аппаратов акимов), в социальных сетях и общедоступных местах;
 
организацию объявления о проведении встречи акима с населением: за две недели до дня встречи, проводимой акимом области, города республиканского значения и столицы, района, города областного и районного значения; за неделю до дня встречи, проводимой акимом села, поселка, сельского округа, района в городе;
 
5) после проведения встреч с населением:
 
проводить личные приёмы граждан совместно с руководящим составом местных исполнительных органов, органов прокуратуры и внутренних дел, депутатами маслихата, членами общественных советов, местной интеллигенцией;
 
систематизировать проблемные вопросы с рассмотрением возможности их финансирования на сессии маслихата;
 
обеспечить не позднее десяти календарных дней со дня завершения встреч и приема граждан размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства" информации об итогах проведенных встреч, перечня проблемных вопросов, плана действий по решению проблемных вопросов с указанием конкретных сроков их решения, ответственных исполнителей;
 
ежеквартально размещать к 25 числу месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах, на официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства".
 
Правительству Республики Казахстан поручено обеспечить:
 
1) представление в администрацию президента Республики Казахстан утвержденных календарей регионов ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;
 
2) сбор перечня проблемных вопросов, требующих решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов и компаний, и предложений по их решению ежегодно до 15 февраля и 15 августа года, следующего за отчетным годом;
 
3) размещение на официальных интернет-ресурсах центральных исполнительных органов, национальных холдингов, компаний и ежеквартальную актуализацию перечня проблемных вопросов, входящих в их компетенцию, из числа поднятых населением по итогам выездных встреч акимов с населением, с указанием путей решения и хода их исполнения.
 
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 
 

Глава государства поручил прекратить уплотненное строительство в Алматы и Нур-Султане

06.03.2022, 19:24 43291
Глава государства поручил прекратить уплотненное строительство в Алматы и Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. 6 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акимам Нур-Султана и Алматы прислушаться к просьбам жителей этих городов и прекратить уплотненное строительство высотных домов вблизи жилищных комплексов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент считает необходимым уделить внимание строительству социальной инфраструктуры, скверов и детских спортивных площадок, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
 
Как сообщалось ранее, Токаев подписал указ, касающийся деятельности акимов.
 

Токаев подписал указ о деятельности акимов

06.03.2022, 15:38 47041
Токаев подписал указ о деятельности акимов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 6 МАРТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал важный указ, касающийся деятельности акимов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Детали подписанного президентом указа будут опубликованы завтра в 8 утра на сайте Акорды, сообщает официальный телеграм-канал пресс-службы президента.

 

С Украины эвакуировано более 500 казахстанцев - МИД РК

05.03.2022, 20:50 72806
С Украины эвакуировано более 500 казахстанцев - МИД РК
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - В целом с начала эвакуации граждан РК с Украины загранучреждениями Казахстана оказано содействие в выезде 553 согражданам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации МИД РК, в Польшу выехали 526 человек; в Молдову - 21 человек. Из Молдовы в Румынию выехали 9 человек, из них 7 человек вылетели в РК, 2 гражданина посольством РК в Бухаресте размещены в гостинице; в Венгрию вылетели 5 человек; в Словакию - 1 человек.
 
На сегодня тремя эвакуационными самолетами авиакомпании Air Astana в Казахстан вернулись 432 человека.
 
Сейчас прорабатывается отправка четвертого эвакуационного борта. Рейс будет осуществлен по мере набора нужного количества граждан в Катовице (Польша).
 

Казахстанские дипломаты обеспечивают пересечение границ, сбор и размещение граждан, а также дальнейшую отправку в Казахстан. Стоит отметить, что ряд ранее выехавших с Украины сограждан решили остаться на территории Европейского союза", - сообщает пресс-служба МИД РК.

 
В настоящее время в Катовице находятся 30 граждан РК, на украинско-польской границе ожидает своей очереди еще 1 автобус с 30 пассажирами. В эвакуационной точке сбора у почетного консульства РК во Львове находятся 9 человек, в посольстве РК в Киеве - 10 человек, в Харькове - 7 человек. Посольство РК в Киеве продолжает работу в штатном режиме.
 

Более 1000 вагонов казахстанских собственников застряли на Украине

05.03.2022, 19:22 60886
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - По оперативным данным на 5 марта, на территории Украины простаивают 1007 грузовых вагонов казахстанских собственников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
МИИР РК и КТЖ работают над возвратом застрявших на Украине вагонов, сообщает пресс-служба министерства.
 
Помимо этого, в пути следования на Украину были остановлены 680 грузовых вагонов с различными видами грузов. Из них 371 вагон 4 марта был переадресован на другие направления.
 
Для оперативного реагирования по данным вопросам открыта горячая линия при МИИР РК, КТЖ и морпортах Казахстана. Ведутся переговоры с заинтересованными сторонами.
 
Напомним, по оперативным данным на утро 5 марта 2022 года, из 57 автотранспортных средств с Украины выехали 30. По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, 27 водителей все еще находятся на территории Украины.
 

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