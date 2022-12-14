Акимы Астаны и Карагандинской области отчитались перед президентом

Чиновники рассказали о показателях социально-экономического развития

Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял акимов Астаны и Карагандинской области, сообщает пресс-служба - Глава государства принял акимов Астаны и Карагандинской области, сообщает пресс-служба Акорды





Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Астаны Жениса Касымбека о социально-экономическом и инфраструктурном развитии Астаны.





Президенту было доложено о строительстве в городе объектов жизнеобеспечения: насосно-фильтровальной станции (НФС-3), газовых тепловых станций, теплоэлектроцентрали. Планируется, что их строительство будет завершено уже в 2023 году.





Главе государства также была представлена информация о ходе газификации, завершении долгостроев, строительстве социальных объектов, развитии жилых массивов, поддержке малого и среднего бизнеса, привлечении инвестиций.





Касым-Жомарт Токаев поручил Женису Касымбеку держать на контроле ход отопительного сезона и дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.









Далее президент принял акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, который рассказал об основных показателях социально-экономического развития региона за 11 месяцев.





Главе государства была представлена информация о динамике промышленного и сельскохозяйственного производства. По данным акима, во всех отраслях промышленности наблюдаются позитивные тенденции. В частности, обрабатывающая промышленность выросла на 6%.





Особое внимание в ходе встречи было уделено состоянию жилищно-коммунального хозяйства региона, в том числе систем тепло- и водоснабжения.





В завершение Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по дальнейшему развитию региона и повышению благосостояния населения.