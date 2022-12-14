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Акимы Астаны и Карагандинской области отчитались перед президентом

13.12.2022, 18:39 20186
Фото: Акорда
Чиновники рассказали о показателях социально-экономического развития
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял акимов Астаны и Карагандинской области, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Астаны Жениса Касымбека о социально-экономическом и инфраструктурном развитии Астаны.

Президенту было доложено о строительстве в городе объектов жизнеобеспечения: насосно-фильтровальной станции (НФС-3), газовых тепловых станций, теплоэлектроцентрали. Планируется, что их строительство будет завершено уже в 2023 году.

Главе государства также была представлена информация о ходе газификации, завершении долгостроев, строительстве социальных объектов, развитии жилых массивов, поддержке малого и среднего бизнеса, привлечении инвестиций.

Касым-Жомарт Токаев поручил Женису Касымбеку держать на контроле ход отопительного сезона и дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.


Далее президент принял акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, который рассказал об основных показателях социально-экономического развития региона за 11 месяцев.

Главе государства была представлена информация о динамике промышленного и сельскохозяйственного производства. По данным акима, во всех отраслях промышленности наблюдаются позитивные тенденции. В частности, обрабатывающая промышленность выросла на 6%.

Особое внимание в ходе встречи было уделено состоянию жилищно-коммунального хозяйства региона, в том числе систем тепло- и водоснабжения.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по дальнейшему развитию региона и повышению благосостояния населения.
 

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Аудит всех ТЭЦ будет завершен в первом квартале 2023 года

14.12.2022, 10:44 3096
Аудит всех ТЭЦ будет завершен в первом квартале 2023 года
По поручению главы государства будут приняты решения по каждому объекту критической инфраструктуры
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В первом квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ и электрических сетей страны, сообщил на заседании правительства министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков.

Проверка, по словам министра, позволит выявить проблемы и их текущее техническое состояние.

Далее по поручению главы государства будут приняты решения по каждому объекту критической инфраструктуры", - сказал Акчулаков.


Он также проинформировал, что в 2023 году будет принят закон "О теплоэнергетике", который позволит направить фокус на решение проблем теплоснабжения регионов.

В рамках закона будет усилена роль Комитета атомного и энергетического надзора.

Закон предполагает переход на новую целевую модель рынка, которая предусматривает централизованную покупку и продажу электрической энергии, а также ввод балансирующего рынка в режиме реального времени", - пояснил министр.


Ранее Акчулаков сообщил, что около 17 энергетических объектов Казахстана нуждаются в незамедлительном ремонте.

Выступая на расширенном заседании правительства, президент РК Токаев назвал аварию на ТЭЦ в Экибастузе катастрофой. По его словам, эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону госорганов и субъектов естественных монополий.

Уполномоченный госорган в лице Министерства энергетики никак себя не показал в такой ситуации. Также недостаточно слаженно и оперативно сработала служба по ЧС", - подчеркнул Токаев.


Заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города. По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов.

По информации МЧС РК, с 28 ноября по 11 декабря в Экибастузе была задействована группировка МЧС в составе более 150 человек и 50 единиц техники.

Проведена оценка обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Развернуты 15 стационарных пунктов обогрева. Для населения и привлеченных сил обеспечено 3-разовое горячее питание. Всего было эвакуировано 349 человек (269 детей и 80 взрослых). Тепловыми пушками более двухсот раз отогревались системы тепло- и водоснабжения. Круглосуточно обогревались жилые, подвальные и технические помещения, откачивалась сетевая вода", - отчитались в ведомстве.


На базе пунктов обогрева развернуты 7 участков приема заявлений от пострадавших юридических и физических лиц. Во время обходов оказывалась психологическая помощь, организована доставка и выдача гуманитарной помощи.

Всего было задействовано порядка 860 человек и 100 единиц техники экстренных служб, подытожили в МЧС.

Напомним,  8 декабря в Экибастузе был был отменен режим ЧС, который был введен после аварии на теплосетях города. В 30-градусный мороз от отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты.
 

В Казахстане в госсобственность передадут еще 26 компаний

14.12.2022, 10:31 4116
В Казахстане в госсобственность передадут еще 26 компаний
Фото: primeminister.kz
Имущество передается в госсобственность в порядке дарения
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в целях демонополизации экономики создана и функционирует специальная комиссия. В процессе передачи в госсобственность находятся еще 26 компаний в сфере транспорта и железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерлан Жамаубаев в ходе заседания правительства.

Уже проведено 25 заседаний комиссии, по итогам которых выработаны критерии отбора объектов к передаче в госсобственность из числа ранее приватизированных и переданных в конкурентную среду. В сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры, экологии и гостиничного бизнеса приняты в госсобственность пакеты акций и доли участия в АО и ТОО, объекты недвижимости и деньги", - сообщил министр финансов.


По его словам, имущество в госсобственность принимается в порядке дарения - без финансовых затрат из бюджета.

В процессе передачи в госсобственность еще 26 компаний в сфере транспорта и железнодорожной инфраструктуры. Работа в данном направлении будет усилена", - сказал Ерлан Жамаубаев.


Напомним, после крупнейшей аварии на теплосетях в Экибастузе президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству также рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
 

Смаилов о работе правительства: Спрос будет жестким, кто не уверен в своих силах - может подавать в отставку

14.12.2022, 09:31 5311
Смаилов о работе правительства: Спрос будет жестким, кто не уверен в своих силах - может подавать в отставку
Фото: primeminister.kz
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов обратился к членам правительства. Он отметил, что министры, которые не уверены в своих силах, могут подавать прошение об отставке.

Недавно состоялись выборы главы государства. Ранее были приняты изменения в Конституцию. Сейчас начата активная реализация предвыборной программы президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на ближайшие 7 лет. Общество ждет от нас реальных преобразований", - сказал Смаилов.


Он отметил, что все силы правительства будут направлены на построение новой государственной политики, основанной на трех взаимосвязанных принципах: справедливое государство - справедливая экономика - справедливое общество.

Глава государства ждет от нас четкого ответа на вопрос: можно ли вступить в новый год с этим составом правительства? Я, как премьер-министр, хочу заявить, что сделаю все, чтобы поставленные президентом задачи были решены. От каждого члена правительства ждут эффективной работы. Чтобы результат почувствовал каждый казахстанец. Коллеги, спрос будет очень жестким. Кто справится - тот будет работать. Кто не уверен в своих силах - может уже сейчас подавать прошение об отставке. Здесь место только для тех, кто болеет за народ, принимает смелые решения и несет за них ответственность. Только с такой командой мы сможем достичь поставленной цели", - заявил глава правительства.


В ходе заседания сегодня обсуждаются меры по реализации предвыборной программы главы государства.

Уже создан республиканский штаб. В его состав включены все первые руководители государственных центральных и местных исполнительных органов. Мы будем регулярно проводить заседания штаба. Поэтому каждый шаг плана действий по реализации предвыборной программы будет находиться под постоянным контролем. Первые руководители несут персональную ответственность за исполнение своих пунктов данного плана. На расширенном заседании правительства глава государства высказал жесткую критику по ряду направлений. Каждый министр должен представить свои подходы по исполнению поручений президента и пунктов плана действий", - заключил Смаилов.

 

Улучшить социальное обеспечение военнослужащих намерены в Казахстане

13.12.2022, 18:24 21056
Рассмотрены вопросы повышения заработной платы гражданским преподавателям военных учебных заведений, медицинским работникам и гражданскому персоналу в целом
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось совещание по рассмотрению вопросов, связанных с социальным обеспечением военнослужащих, с участием представителей силовых структур, сообщает Министерство обороны.

Обсуждены предложения министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова о выравнивании размера денежного довольствия у военнослужащих и сотрудников силовых структур, выполняющих общую задачу по выполнению долга перед Родиной. Кроме того, обращено внимание на необходимость повышения заработной платы гражданским преподавателям военных учебных заведений, медицинским работникам и гражданскому персоналу в целом. В пакете предложений также вопрос повышения тарифной категории должностных окладов на три разряда для военнослужащих по контракту рядового и сержантского состава", - отметили в ведомстве.


Также планируется укрепить социальные гарантии военнослужащим в сфере жилищного и пенсионного законодательства, в том числе исчисления стажа работы женам военнослужащих с учетом проблемы с их трудоустройством в отдаленных гарнизонах.

Выработанные по итогам совещания предложения будут направлены на рассмотрение в Совет безопасности.
 

Мауберлинова покинула пост вице-министра информации и общественного развития РК

13.12.2022, 12:18 29136
Мауберлинова покинула пост вице-министра информации и общественного развития РК
Фото: Primeminister.kz
На посту вице-министра информации и общественного развития Мауберлинова находилась с февраля 2022 года
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан  Нургуль Мауберлинова  освобождена от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Нургуль Мауберлинова родилась в ноябре 1973 года в Карагандинской области.

Окончила Саранское педагогическое училище имени Абая, Карагандинский государственный университет имени Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начала в 1992 году.

В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе.

В 2006-2008 годах - главный специалист, главный эксперт, начальник отдела мониторинга электронных СМИ управления средств массовой информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

В 2008-2012 годах - главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра РК.

В 2012-2016 годах занимала должность заместителя директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК, советника председателя мажилиса парламента РК.

В 2016-2018 годах - председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.

В 2018-2019 годах- вице-министр информации и коммуникаций РК.

В 2019-2020 годах - вице-министр информации и общественного развития РК.

В 2020-2022 годы являлась заведующей отделом внутренней политики администрации президента РК.

С февраля 2022 года по настоящее время занимала должность вице-министра информации и общественного развития РК.
 

Президент РК поручил активизировать торговое и транспортное взаимодействие с Грузией

12.12.2022, 17:50 49266
Президент РК поручил активизировать торговое и транспортное взаимодействие с Грузией
Фото: Depositphotos
Глава государства отметил важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вновь назначенным послом Казахстана в Грузии Маликом Мурзалиным, в ходе которой поручил активизировать торговое и транспортное взаимодействие с Грузией, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы глава государства отметил важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Грузией.

Президент поставил перед Маликом Мурзалиным ряд конкретных задач, в том числе в части активизации торгово-экономического, транспортно-логистического взаимодействия между двумя странами.


Также глава государства принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева.

Касым-Жомарту Токаеву был представлен доклад об итогах социально-экономического развития Мангистауской области за 11 месяцев 2022 года.

Аким проинформировал президента о состоянии дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, привлечении инвестиций, заготовке кормов и других сферах", - сообщили в пресс-службе.


По словам Нурлана Ногаева, поручения, которые дал глава государства в ходе его рабочей поездки в Мангистау, включены в план комплексного развития региона.

Глава государства поручил акиму завершить реализацию задач, поставленных в рамках действующего плана.

 

Около 17 энергетических объектов Казахстана нуждаются в незамедлительном ремонте

12.12.2022, 15:39 52346
Около 17 энергетических объектов Казахстана нуждаются в незамедлительном ремонте
Фото: altaynews.kz l
Также в стране необходимо строить новые станции. На это уйдет около 400 миллиардов тенге
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Болат Акчулаков сегодня в кулуарах правительства ответил на вопросы журналистов о том, сколько времени и средств понадобится на восстановление энергетической системы Казахстана. По словам министра, критика президента в адрес Минэнерго была справедливой.

Сейчас работает комиссия. Мы все данные собрали, определили объекты, которые требуют незамедлительного ремонта. Лет потребуется немало. Проблема в следующем - отремонтировать все, что можно отремонтировать", - отметил министр.


Сейчас, по его словам, в срочном ремонте нуждаются около 17 объектов.

Опять дело по форме собственности, кто это должен делать: частники, которые владеют станциями, наверное, они, там, где государство владеет, - государственный бюджет", - ответил Акчулаков.


Также, по словам министра, в стране необходимо строить новые станции. На это уйдет около 400 миллиардов тенге.

Это двойная задача, поэтому здесь 400-500 миллиардов тенге нужно выделять", - заключил глава Минэнерго.


Он также подчеркнул, что министерство не занимается теплосетями, это проблема местных исполнительных органов, а задача министерства - оборудование тепловых станций.


Сегодня на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал госорганы за срыв отопительного сезона. По словам президента, ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением.

При этом уполномоченный госорган в лице Министерства энергетики никак себя не показал в такой ситуации. Также недостаточно слаженно и оперативно сработала служба по ЧС", - подчеркнул Токаев.


Дополнено 12.12.2022, 15.40

Об износе оборудования на примере ТЭЦ Риддера сегодня также рассказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. По словам главы региона, из шести котлов на ТЭЦ два были в состоянии металлолома.

На ТЭЦ шесть котлов, из них три - среднего, два - высокого давления. На момент критической ситуации было сложно, поскольку вся инфраструктура, крайне важная для существования любого теплоисточника, была приведена частными собственниками в крайне неудовлетворительное состояние. Более того, из этих шести котлов два - высокого давления - были в состоянии металлолома. Четыре оставшихся котла были, к сожалению, в худшем состоянии", - отметил аким.


По его словам, к работам были привлечены свыше 150 работников разного рода структур. На сегодня ситуация стабилизировалась.

Равновесие сегодня есть, и мы точно знаем, что мы обеспечим теплом город Риддер", - подчеркнул Ахметов.

 

Более миллиона казахстанцев не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства

12.12.2022, 14:44 52161
Более миллиона казахстанцев не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства
Фото: Depositphotos
Объем проблемных кредитов достиг полутриллиона тенге
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по снижению закредитованности населения озвучил сегодня на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев.

Предстоит "снизить градус" чрезмерного потребительского кредитования. К сожалению, неосознанное потребление может привести к серьезным дисбалансам, признаки которых мы наблюдаем не первый год. Сегодня объем проблемных кредитов достиг полтриллиона тенге. Более миллиона людей уже не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства. Многие из них, доходя до отчаяния, вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить старые. Поэтому с 1 января 2023 года должен заработать Закон "О реабилитации и банкротстве физических лиц", - подчеркнул президент.


Помимо этого, по его словам, необходимо более жестко регулировать беззалоговое онлайн-микрокредитование. В некоторых странах на него введен полный запрет.

Нужно продумать механизм "ограждения" заемщиков, имеющих просроченную задолженность более 90 дней, от принятия новых обязательств. В ближайшее время мною будет подписан соответствующий указ", - отметил Токаев.


Он также напомнил о необходимости расширения кредитования реальной экономики.

Бизнес остро нуждается в доступном финансировании. По моему поручению выработан пакет срочных решений. Он направлен на решение системных проблем в этом секторе", - отметил президент.


В частности, будут расширены права вкладчиков ЕНПФ по передаче до 50% своих пенсионных накоплений в частное управление. Это создаст "длинные деньги", необходимые для кредитования бизнеса. В целях увеличения кредитования агропромышленного комплекса будет полностью оцифрован и перезапущен институт зерновых расписок. Они станут надежным залоговым обеспечением для предприятий агропромышленного комплекса.

То же самое касается и прав на недропользование, что позволит более активно кредитовать данный сектор экономики. Кроме того, считаю целесообразным правительству и финансовым регуляторам рассмотреть возможность увеличения до 7 лет сроков субсидирования ставок вознаграждения в рамках программы "Экономика простых вещей". Конечно, это должно коснуться только наиболее приоритетных отраслей экономики", - добавил глава государства.


Так же гибко, по его словам, следует подойти и к дифференциации ставок субсидирования. Наряду с этим будет пересмотрено налогообложение доходов банков по нотам Национального банка. Это придаст им необходимый стимул вкладываться в кредитование реальных проектов бизнеса, а не в высокодоходные финансовые инструменты, не оказывающие прямого эффекта на экономику.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 октября текущего года 1,4 млн человек в Казахстане имеют просроченный кредит свыше 90 дней. По данным Комитета государственных доходов, общая сумма просроченных кредитов составляет 1449 млрд тенге.

Между тем в соцсетях стала распространяться информация о кредитной амнистии и прощении займов, которую опровергли в Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка.
 

 

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