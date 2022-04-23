Активнее развивать промышленный потенциал ЗКО поручил премьер-министр РК

УРАЛЬСК. 22 АПРЕЛЯ - В рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил Уральский трансформаторный завод - одно из крупнейших промышленных предприятий региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По линии господдержки завод получил субсидирование процентной ставки по кредиту в рамках "Дорожной карты бизнеса - 2025" на 3 млрд тенге. В настоящее время производимые предприятием силовые трансформаторы направляются как на внутренний рынок, так и на экспорт, сообщает пресс-служба главы правительства.
Премьер-министр ознакомился с работой предприятия, осмотрел выставку продукции отечественных производителей, а также побеседовал с руководителями промышленных предприятий области.
Он отметил, что сегодня машиностроение является наиболее динамично развивающейся отраслью, обеспечивающей ежегодный рост в среднем на 18%. В стране действуют порядка 3300 предприятий, на которых работает свыше 115 тысяч человек. Освоен выпуск широкого спектра продукции - от комплектующих и запчастей до сборки высокоточной техники.
И все же в отрасли доля импорта намного выше экспорта. В основном это продукция нефтегазового машиностроения. Учитывая специфику западного региона, данное направление имеет огромный потенциал, и акимату надо активно его развивать", - сказал Алихан Смаилов.
По словам главы правительства, еще одним перспективным направлением машиностроения в регионе должна быть электроэнергетика.
Среднегодовой рост потребления электроэнергии последовательно растет, это требует постоянного обновления и модернизации энергетического оборудования, поэтому спрос на продукцию вашего завода будет увеличиваться", - отметил Алихан Смаилов.
При этом премьер-министр добавил, что главой государства поручено оказать поддержку отечественным предприятиям и инвесторам, готовым развивать свой бизнес.
Так, правительством принимаются беспрецедентные меры стимулирования промышленного развития страны: уже в текущем году институтам развития будет направлено более 400 млрд тенге на кредитование эффективных проектов. До 2025 года в отраслях обработки планируется реализовать порядка 450 проектов.
При этом по Западно-Казахстанской области заявлено всего 12 проектов. Это говорит о том, что возможности области раскрыты не до конца. Учитывая специфику региона, имеется большой потенциал по развитию нефтегазохимии, горно-металлургического комплекса, стройиндустрии, нефтегазового машиностроения. Руководству области и местному бизнесу необходимо активнее работать, создавать новые производства и расширять действующие, тем самым обеспечивая рабочие места и выпуск новых видов продукции", - подчеркнул глава правительства.
Ранее в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона.