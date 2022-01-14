Алматинская трагедия: на рассмотрении судов находится 2048 материалов

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НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - По поручению главы государства генеральная прокуратура работает над установлением всех причин и деталей "алматинской трагедии" и террористических атак в других регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Органами правопорядка принимаются все необходимые меры по выявлению и наказанию участников терактов, полному восстановлению общественной безопасности в стране, сообщает пресс-служба генпрокуратуры

Особое внимание уделяется расследованию инцидентов, где были человеческие жертвы. Общее число по стране устанавливается. Каждый факт будет тщательно расследован с дачей соответствующей правовой оценки", - отметили в ведомстве.

За правонарушения, совершенные в период режима ЧП, составлено 6966 протоколов о возбуждении административных производств, к различным видам административной ответственности привлечено 4918 лиц, в том числе аресту подвергнуто 1978 человек. На 791 человека наложены штрафы и 2149 предупреждены. На рассмотрении судов находится 2048 материалов.

На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 убийств и другие.

Водворено в ИВС 524 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. С санкции суда взяты под стражу 412 лиц.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Напомним , в Казахстане проводятся сбор и фиксация следов преступления. В этой связи генпрокуратура просит население сохранить имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах записи совершенных правонарушений. При наличии информации, способствующей раскрытию преступлений, просим обращаться в колл-центр по номеру 115.