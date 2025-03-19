Анализ деятельности USAID проведут в Казахстане
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Детальный анализ деятельности Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию проведут в Казахстане, сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин.
Работа в данном направлении будет продолжена в части проведения детального анализа деятельности USAID по изучению финансируемых проектов и программ, их целей, соответствие заявленных целей фактическим результатам. В частности, будет проведено исследование страновых стратегий USAID, а также изучены связи USAID с другими организациями, в том числе правительственными и негосударственными, чтобы оценить потенциальное влияние этих связей на цели USAID. Кроме этого, необходим анализ финансовых потоков, чтобы выделить возможные схемы прикрытия, несоответствия в использовании средств и конфликты интересов", - заявил Серик Жумангарин в своем ответе на депзапрос.
В документе уточняется, что по информации Государственного департамента США, предоставленной Министерству иностранных дел Республики Казахстан, в 2024 году в рамках двусторонних соглашений реализуется 28 долгосрочных программ по различным направлениям с USAID.
Всего в 2023 - 2024 годах USAID выделил на реализуемые в стране программы 26,5 млн долларов. Отдельные проекты охватывают не только Казахстан, но и страны Центральной Азии. По информации Министерства культуры и информации Республики Казахстан в 2024 - 2025 годах программы USAID реализуются следующими отечественными неправительственными организациями и международными НПО: ОФ "Десента", ОО "Кадыр-касиет", представительство "EURASIA FOUNDATION" в Республике Казахстан, представительство "Winrock International" в Республике Казахстан, представительство "Internews Network" в Республике Казахстан, представительство "American Bar Association" в Республике Казахстан", - добавил он.
Ранее депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в депутатском запросе потребовал раскрыть подробности программ "помощи", оказываемых USAID и другими иностранными спонсорами.
Напомним, глава нового департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что Трамп готов закрыть USAID. В Белом доме жестко раскритиковали некоторые программы USAID. На протяжении десятилетий агентство было не подотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства, заявили в американской администрации. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США, пишет РИА Новости.
В феврале суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск.
После заявлений Трампа МИД Азербайджана потребовал прекратить деятельность USAID в стране. Также стало известно, сколько агентство выделило Казахстану средств в 2023 году.
Ранее сообщалось, что США отменили 83% программ USAID, а оставшиеся (примерно 1000 программ) будет контролировать Госдепартамент США. Позже USAID заявил о прекращении финансирования проектов в Казахстане.