Более 600 детей родились в Казахстане в последний день 2018 года

Астана. 3 января. Kazakhstan Today - В канун Нового года в Казахстане родилось 618 детей, передает Kazakhstan Today.





Лидером по количеству новорожденных является Алматы. Здесь в последний день прошлого года на свет появились 106 малышей. Далее идут Алматинская область - 66, Жамбылская область - 57, Астана - 51, Атырауская область - 46, Карагандинская область - 44 ребенка", - сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РК.





В ведомстве напомнили, что 31 декабря 2017 года в Казахстане родилось 768 детей.





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