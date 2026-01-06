Большинство схронов с похищенным во время январских событий оружием найдено - президент

Рассказать друзьям

Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прошло совещание с руководящим составом, на котором были подведены итоги деятельности внешнеполитического ведомства за 2025 год и намечены приоритетные направления работы на 2026 год, - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прошло совещание с руководящим составом, на котором были подведены итоги деятельности внешнеполитического ведомства за 2025 год и намечены приоритетные направления работы на 2026 год, сообщили в пресс-службе.





В ходе обсуждения особое внимание было уделено реализации внешнеполитических задач, вытекающих из стратегических интересов страны, а также обеспечению исполнения поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева. Отмечена важность дальнейшего укрепления международных позиций Казахстана, развития политического диалога и расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с зарубежными партнерами", -рассказали в ведомстве.





По итогам аппаратного совещания определены ключевые ориентиры и практические меры, направленные на повышение эффективности деятельности министерства и дипломатической службы в целом.





Также в пресс-службе МИД представили результаты внешнеполитической деятельности за прошлый год. Среди ключевых достижений:





увеличение объема прямых иностранных инвестиций до 14,9 млрд долларов США (введены в эксплуатацию 45 проектов с иностранным участием на сумму 2,2 млрд долларов США, создано более 12 тысяч рабочих мест),





подписание 69 международных договоров,





проведение более 100 различных международных мероприятий, включая встречи на высшем уровне и переговоры с иностранными делегациями,





открытие в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана,





запуск штаб-квартиры СВМДА в Астане,





присоединение Казахстана к Дальневосточной группе МАГАТЭ,





проведение VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий,





открытие генеральных консульств РК в Гуанчжоу и Измире, а также консульства РК в Пхукете,





первый раунд официальных переговоров с ЕС по заключению соглашений об упрощенном визовом режиме.





Глава государства в 2025 году принял участие более чем в 20 многосторонних мероприятиях и совершил 23 зарубежных визита, а также принял верительные грамоты у 30 иностранных послов. Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев, в свою очередь, провел 241 встречу, включая переговоры с представителями дипломатического корпуса и инвесторами.





Кроме того, в Казахстан с визитами прибыли более 50 иностранных делегаций, в том числе высокого уровня.