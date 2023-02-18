Борт с гуманитарной помощью вылетел из Казахстана в Турцию  

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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Борт с гуманитарной помощью вылетел из Казахстана в турецкий город Газиантеп, - Борт с гуманитарной помощью вылетел из Казахстана в турецкий город Газиантеп, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.





По поручению главы государства в зону стихийного бедствия направляются палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим. Общий объем гуманитарной помощи 55 тонн. Груз отправился авиатранспортом в турецкий город Газиантеп", - проинформировали в МЧС.









Ранее по поручению президента Казахстан выделил 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Также Казахстан отправил в Турцию две группы спасателей общим количеством 100 человек.





Напомним, в турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года.





По последним данным, погибли более 38 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч, тысячи домов разрушены.





Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия - там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.