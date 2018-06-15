Численность населения Казахстана на 1 мая составила 18 232,0 тыс. человек

Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - Численность населения Казахстана на 1 мая 2018 года составила 18 232,0 тыс. человек, передает Kazakhstan Today.

Численность населения страны на 1 мая 2018 года составила 18 232,0 тыс. человек, в том числе городского - 10 492,2 тыс. человек (57,5%), сельского - 7 739,8 тыс. человек (42,5%). По сравнению с 1 мая 2017 года численность населения увеличилась на 238,5 тыс. человек или 1,3%, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-апрель 2018 года составило 124,3 тыс. человек, что на 2,4% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,70 родившихся.

Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем-апрелем 2017 года увеличился на 2,3 тыс. человек или на 3,1% и составил 79,5 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 13,24 человека.

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