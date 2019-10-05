Даулетбек Кусаинов назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей АП

Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - Даулетбек Кусаинов назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей администрации президента РК, передает Kazakhstan Today.



Распоряжением главы государства Кусаинов Даулетбек Каирбекович назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей администрации президента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства