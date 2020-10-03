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До конца года 100 учебников переведут на казахский язык

02.10.2020 10180
До конца года 100 учебников переведут на казахский язык
Акорда
Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Член Национального совета общественного доверия Рауан Кенжеханулы доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о процессе перевода на казахский язык учебников в рамках программы "Рухани жангыру", передает Kazakhstan Today. 
 
Рауан Кенжеханулы проинформировал президента о переводе на казахский язык учебников в рамках программы "Рухани жангыру". По его словам, этот проект будет завершен до конца текущего года. Всего будет переведено более 100 учебников.
 
Кроме того, президенту был представлен отчет о проводимой по его поручению работе по переводу произведений Абая Кунанбаева на десять языков в рамках мероприятий, посвященных 175-летию поэта. 
 
В ходе беседы также были обсуждены вопросы профилактики суицидов среди детей, развития образовательной онлайн-платформы, а также проблемы, касающиеся сферы перевода и терминологии.
 

По итогам встречи глава государства подчеркнул важность данных вопросов и дал поручение заинтересованным государственным органам проработать их совместно с неправительственными организациями", - сообщили в Акорде. 

 

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