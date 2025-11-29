Ермек Кошербаев провел встречу с главой Фонда тюркской культуры и наследия

Фото: МИД РК

Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел встречу с президентом Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой, сообщает пресс-служба МИД РК.





Стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках фонда и обменялись мнениями по проектной деятельности организации.





Кошербаев отметил, что Казахстан придает большое значение развитию культурно-гуманитарного направления тюркского сотрудничества.





В свою очередь Раимкулова проинформировала о ходе реализации поручений Совета глав государств ОТГ, а также озвучила планы фонда на предстоящий 2026 год.





Фонд тюркской культуры и наследия учрежден 23 августа 2012 года. Основными задачами фонда являются охрана, изучение и продвижение тюркской культуры и наследия посредством поддержки и финансирования различных мероприятий, проектов и программ.