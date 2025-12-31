30.12.2025, 15:05 41296
Глава государства подписал пакет законов по вопросам профилактики правонарушений
Фото: Акорда
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил законы о профилактике правонарушений и изменениях в административное законодательство, сообщили в Акорде.
Главой государства подписаны следующие законы Республики Казахстан: "О профилактике правонарушений", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства Республики Казахстан", "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
Согласно законам, расширяется система профилактики правонарушений: число субъектов профилактики увеличивается с 13 до 26. В нее дополнительно включены центры поддержки семьи, мобильные группы, органы опеки, СМИ, структуры по делам молодежи, уполномоченные органы и предприниматели.
Кроме того, пересматривается сама модель профилактики, теперь она будет включать общие, индивидуальные и специальные меры.
В КоАП введена административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и мешающей его распознаванию (никаб). За первое нарушение будет выноситься предупреждение, за повторное - штраф 10 МРП.
Также вводится ответственность за размещение и распространение противоправного контента и за злостное неисполнение представлений госорганов об устранении причин правонарушений.
Вместе с тем введены изменения, направленные на повышение безопасности на дорогах и регулирование деятельности операторов проката электрических самокатов. В частности, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сдающих электросамокаты в аренду, вводится обязательное страхование гражданско-правовой ответственности на каждый самокат. Также будет установлен порядок учета и присвоения регистрационных номеров таким самокатам. Для арендодателей предусматривается ответственность за допуск к управлению электрическим самокатом лица, не имеющего права управления транспортным средством либо лишенного такого права.
Внесены поправки, вводящие новую ответственность должностных госорганов и МИО за несоблюдение мероприятий гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС наделяется полномочиями по привлечению таких лиц к ответственности.
30.12.2025, 20:30 23381
В Алматы продлевают договор с "Сергек" на год и устанавливают 350 новых камер
Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты маслихата Алматы одобрили однократное продление договора с компанией "Көркем Телеком" по обслуживанию аппаратно-программных комплексов "Сергек" до конца 2026 года. В рамках продления планируется установка 350 дополнительных камер, при этом тариф на услуги останется прежним, передает корреспондент агентства.
На заседании маслихата Алматы исполняющий обязанности руководителя управления цифровизации Мейрам Дюсюков рассказал, что первоначальный договор ГЧП предусматривал создание 766 комплексов "Сергек" на общую сумму государственных обязательств около 9,98 млрд тенге.
По его словам, с 2021 года сеть расширили, и сейчас в Алматы функционирует уже 1641 аппаратно-программный комплекс. Он отметил, что срок действия текущего договора истекает 31 декабря 2025 года.
По поручению акима была создана рабочая группа с участием профильных управлений, полиции и представителей экономики, которая рассмотрела предложения четырех компаний и действующего партнера "Көркем Телеком". Для оценки технологий и соответствия требованиям компании заполняли опросные листы, после чего было предложено продлить договор с действующей компанией на один год с соблюдением всех нормативных требований.
Как сообщил Мейрам Дюсюков, в рамках продления контракта компания увеличит инвестиции и установит 350 дополнительных комплексов. Тариф на услуги при этом останется на уровне 2021 года.
Всего за 5 лет срока действия договора при гособязательствах в 14 млрд тенге взысканных штрафов у нас порядка 94 млрд тенге при наложенных 156 млрд тенге. Все взыскания идут в бюджет Алматы", - проинформировал спикер.
30.12.2025, 18:36 30291
Казахстан возобновил статус центра ЮНЕСКО по изучению ледников
Казахстан обеспечит функционирование центра ежегодным финансированием в размере не менее 414 млн тенге
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ЮНЕСКО о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра, сообщает Акорда.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.
Ранее в мажилисе рассказали, что в рамках соглашения будет создан Совет управляющих, включающий представителей правительства Казахстана, ЮНЕСКО и государств региона. Казахстан обеспечит функционирование центра ежегодным финансированием в размере не менее 414 млн тенге, а также предоставит помещения, оборудование и административную поддержку.
30.12.2025, 15:37 39531
Поправки о запрете пропаганды ЛГБТ подписал Токаев
Фото: Depositphotos
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", сообщили в Акорде.
Закон запрещает распространение в публичном пространстве, а также с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей и онлайн-платформ информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.
Ранее вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова уточнила, что запрет касается только публичной пропаганды ЛГБТ.
Также законом предоставляется возможность присвоения государственным архивам статуса "Национальный" - для архивов, имеющих особую государственную и общественную значимость. Расширяется понятийный аппарат архивного законодательства - в части формирования, хранения и использования архивных документов. Уточняется порядок подтверждения приема документов на государственное хранение и вводится обязательная научная экспертиза ценности документов перед их передачей в архив.
Законом закрепляется норма о безвозмездной передаче в государственные архивы обязательных экземпляров аудиовизуальных документов, созданных за счет средств государственного бюджета и имеющих историко-культурную ценность.
Вместе с тем, устанавливается ограничение доступа сроком 75 лет к архивным документам, содержащим сведения о частной жизни, личной и семейной тайне граждан.
Также главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" по реализации поручений главы государства". Основная цель поправок - повышение инвестиционной привлекательности индустриального сектора.
Для реализации поручений, озвученных в послании президента 2023 года, введена норма по увеличению доли внутристрановой ценности в работах и услугах, приобретаемых для проведения операций по недропользованию, до 70% от общего годового объема приобретенных работ и услуг.
Законом также закрепляется, что Единая платформа недропользования находятся исключительно в государственной собственности, а Национальный оператор в области геологии (Национальная геологическая служба) не подлежит приватизации. Это необходимо для сохранения стратегически важной геологической информации и обеспечения ее безопасности.
Напомним, что в начале июня петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей. В ООН призвали власти Казахстана отклонить петицию о запрете пропаганды ЛГБТ.
30.12.2025, 14:50 43051
Глава комитета по возврату активов освобожден от должности
Нурдаулет Суиндиков занимал данный пост с октября 2023 года
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Нурдаулет Суиндиков освобожден от должности председателя комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
Распоряжением главы государства Суиндиков Нурдаулет освобожден от должности председателя Комитета по возврату активов Генпрокуратуры РК, сообщили в Акорде.
Напомним, Суиндиков возглавил пост главы комитета в октябре 2023 года.
30.12.2025, 12:42 49821
В Казахстане появится альтернатива ArtSport
Фото: Depositphotos
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в правительстве рассказал, какая альтернативная платформа появится после прекращения работы ArtSport с 1 января 2026 года.
Подушевое финансирование программы ArtSport в рамках творческих заказов полностью в ведомстве Министерства просвещения. Данный проект полностью передан из нескольких ведомств. В шести регионах проводится пилот. Вы знаете, как ввели Face ID, к примеру, в Кызылординской области из 15 тысяч детей при проверке подтвердились только 1000 детей. Тем самым удалось сэкономить около 5 млрд бюджетных средств. То есть этот проект, как закончится, будет внедрен уже во всех областях. Это будет Face ID, это будет контроль, "один ребенок - один ваучер", - заявил министр.
Он уточнил, что теперь будет новая цифровая платформа при Министерстве просвещения, которая объединяет данные всех детей. Частные площадки использоваться не будут.
Мы, со своей стороны, будем наполнять систему кадрами, спускать методики подготовки, обучать специалистов. Конечно, это общая работа. Когда пилот завершится, мы полностью презентуем платформу. С 5 января мы начнем работу", - сказал Ербол Мырзабосынов.
Ранее владелец платформы ArtSport ТОО "SoftDeCo" сообщило о прекращении обслуживания информационной системы с 1 января 2026 года и дальнейшем закрытии проекта.
В конце прошлого года Антикор завершил расследование по делу главы дирекции развития спорта и его заместителя. Они совместно с субъектами предпринимательства подозреваются в хищении бюджетных средств в размере 584 млн тенге, предназначенных на приобретение спортивного инвентаря, и путем заключения договоров с туроператорами по завышенной стоимости.
30.12.2025, 10:08 57496
План законопроектных работ на 2026 год представили в правительстве
Фото: правительство
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Разработан проект плана законопроектных работ на 2026 год. Он сформирован с учетом задач по цифровой трансформации и социальной защите граждан, сообщил в ходе заседания правительства министр юстиции Ерлан Сарсембаев.
Проект плана предусматривает разработку 12 законопроектов, ключевые из которых решают конкретные социальные и экономические задачи. В сфере социальной защиты разрабатывается закон об обязательном страховании жилища от стихийных бедствий, а также поправки в трудовое законодательство и систему соцобеспечения.
В рамках исполнения поручений президента готовятся поправки по вопросам госимущества и законодательство по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа. В промышленном блоке планируется внесение проекта закона о нефтегазохимической промышленности.
В парламент планируется внести пять законопроектов в первом полугодии и семь - во втором. Приоритет отдан качественной проработке поручений президента, касающихся как социальной сферы, так и цифрового развития", - подчеркнул министр.
Также глава Минюста отчитался об итогах законопроектной работы 2025 года.
По его словам, план на 2025 год полностью исполнен. Особое внимание уделено социально значимым инициативам. В частности, парламентом приняты и направлены на подпись президенту пять законов. В их числе акты о профилактике правонарушений, а также о банках и банковской деятельности.
Кроме того, главой государства уже подписаны три закона, включая поправки по вопросам обязательного медицинского страхования и республиканский бюджет на трехлетний период. На рассмотрении мажилиса находятся 14 законопроектов.
Премьер-министр поручил первым руководителям государственных органов строго следить за качественной разработкой каждого законопроекта и своевременностью внесения в мажилис.
По итогам рассмотрения вопроса участники заседания одобрили План законопроектных работ правительства на 2026 год и проголосовали за соответствующее постановление.
30.12.2025, 09:35 60801
В течение года президент Казахстана совершил 23 зарубежных визита
Фото: Акорда
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В течение года президент Казахстана совершил 23 зарубежных визита, включая 2 государственных визита в Россию и Узбекистан, 5 официальных визитов в КНР, Иорданию, Турцию, Кыргызстан и Японию, а также 16 рабочих визитов в Россию (дважды), США (дважды), Туркменистан (дважды), ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
Особое внимание уделялось укреплению торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества. В целом по итогам международных встреч были подписаны коммерческие соглашения на сумму более 70 млрд долларов", - проинформировал Руслан Желдибай.
По его данным, президент провел 186 встреч с главами правительств и другими высокопоставленными лицами зарубежных стран, руководителями международных структур, представителями деловых и экспертных кругов.
Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочими поездками 9 регионов страны, где побывал на более чем 50 производственных, научных и социально-культурных объектах. Кроме того, президент заслушал отчеты 16 акимов областей и городов республиканского значения.
За год президент в ходе своих визитов в регионы страны и за рубеж преодолел 168 960 километров. Время, проведенное в самолете, составило 252 часа.
Руслан Желдибай также отметил, что Казахстан стал активной площадкой для международного диалога. В 2025 году главы иностранных государств совершили в нашу страну 30 визитов. Среди них лидеры и главы правительств таких стран, как КНР, Италия (дважды), Грузия, Узбекистан, Словения, Вьетнам, ОАЭ, Руанда, Северная Македония, Болгария, Словакия, Иордания, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Венгрия, Азербайджан, Финляндия, Эстония, Армения, Туркменистан, Швейцария, Иран.
Президент провел 43 телефонных разговора с руководителями зарубежных государств. Кроме того, в ходе 4 официальных церемоний Глава государства принял верительные грамоты от 30 послов иностранных государств.
Кроме того, по данным пресс-секретаря, в текущем году главой государства рассмотрено и подписано 95 законов, 388 указов, 80 распоряжений, 22 протокола заседаний, 3504 служебных документов. Особое значение имеет принятие в новой редакции Бюджетного, Налогового и Водного кодексов, закона "Об искусственном интеллекте".
Глава государства подписал закон "Об особом статусе города Туркестана", а также принял указ о придании городу Алатау специального статуса города опережающего развития. Эти решения президента призваны создать новые точки экономического роста: превращение Туркестана в культурно-туристический центр, Алатау - в высокотехнологичный индустриальный и деловой хаб.
Пресс-секретарь президента сообщил, что в 2025 году в администрацию президента поступило 82,5 тыс. обращений.
Сегодня для качественного рассмотрения запросов создана полноценная цифровая инфраструктура: к системе "eOtinish" подключены 50 тысяч организаций и 320 тысяч сотрудников. Процесс обработки обращений постоянно совершенствуется: внедряются элементы искусственного интеллекта и изучается передовой опыт ведущих цифровых правительств, таких как США, Южная Корея и Сингапур. Немаловажно, что диалог осуществляется и в офлайн-формате: в регионах создано более 150 центров приема граждан, где квалифицированную помощь уже получили свыше 360 тысяч человек", - сообщил Руслан Желдибай.
29.12.2025, 20:51 91036
В Казахстане снизят стоимость первого автострахования
Фото: Depositphotos
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК приняло поправки, предусматривающие изменения и дополнения в восемь нормативных правовых актов, сообщили в пресс-службе агентства.
В числе ключевых изменений следующие положения:
- снижения стоимости обязательного автострахования для водителей, впервые заключающих договор страхования (владельцев мототранспорта и автотранспорта);
- установление ответственности страховщика за достоверность информации, передаваемой в Единую страховую базу данных;
- уточнение порядка расчета коэффициентов по системе "бонус-малус", в том числе в случаях ограниченного доступа к государственным базам данных;
- расширение инвестиционных возможностей Фонда гарантирования страховых выплат;
- раскрытие информации о деятельности страховых брокеров, в том числе о минимальных и максимальных размерах их комиссионного вознаграждения;
- установление требований к оформлению страхового полиса, а также техническому функционированию сайта страховщика.
Постановление вступает в силу через 10 календарных дней после первого официального опубликования, а положения о техническом функционировании сайтов страховщиков начнут действовать с 1 февраля 2026 года.
