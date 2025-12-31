Глава государства подписал пакет законов по вопросам профилактики правонарушений

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил законы о профилактике правонарушений и изменениях в административное законодательство, сообщили в Акорде.





Главой государства подписаны следующие законы Республики Казахстан: "О профилактике правонарушений", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства Республики Казахстан", "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".





Согласно законам, расширяется система профилактики правонарушений: число субъектов профилактики увеличивается с 13 до 26. В нее дополнительно включены центры поддержки семьи, мобильные группы, органы опеки, СМИ, структуры по делам молодежи, уполномоченные органы и предприниматели.





Кроме того, пересматривается сама модель профилактики, теперь она будет включать общие, индивидуальные и специальные меры.





В КоАП введена административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и мешающей его распознаванию (никаб). За первое нарушение будет выноситься предупреждение, за повторное - штраф 10 МРП.





Также вводится ответственность за размещение и распространение противоправного контента и за злостное неисполнение представлений госорганов об устранении причин правонарушений.





Вместе с тем введены изменения, направленные на повышение безопасности на дорогах и регулирование деятельности операторов проката электрических самокатов. В частности, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сдающих электросамокаты в аренду, вводится обязательное страхование гражданско-правовой ответственности на каждый самокат. Также будет установлен порядок учета и присвоения регистрационных номеров таким самокатам. Для арендодателей предусматривается ответственность за допуск к управлению электрическим самокатом лица, не имеющего права управления транспортным средством либо лишенного такого права.





Внесены поправки, вводящие новую ответственность должностных госорганов и МИО за несоблюдение мероприятий гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС наделяется полномочиями по привлечению таких лиц к ответственности.