Глава МВД отчитался перед Токаевым о работе по созданию МЧС

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарту Токаеву доложили о ходе реализации послания президента народу Казахстана, в частности, о проводимой работе по выделению комитета по чрезвычайным ситуациям из структуры министерства внутренних дел. Ерлан Тургумбаев сообщил, что создана специальная комиссия, уточняется список более чем из 25 тыс. человек, которые будут работать в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также выделяется необходимая техника и оборудование. Вся работа будет завершена в течение месяца", - сообщила пресс-служба Акорды.

Также президент был проинформирован о ходе работы по реформированию полиции по принципу "полиция в шаговой доступности". Министр отметил, что по данному принципу сотрудники местных правоохранительных органов будут полностью обеспечены материальными средствами, будут созданы оптимальные условия для их тесной работы с населением во всех регионах республики. В этих целях будет законодательно закреплен статус участковых инспекторов полиции, которые будут обеспечены автотранспортом, фото- и видеорегистраторами, электронными планшетами.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос цифровизации МВД. На сегодняшний день 83% работы министерства уже переведено в электронный формат. По итогам года планируется довести этот показатель до 91%.

В завершение встречи глава государства подчеркнул необходимость эффективного проведения намеченных реформ и поставил перед министерством ряд конкретных задач.

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