Город Зыряновск получил новое название

Астана. 3 января. Kazakhstan Today - Зыряновский район и город Зыряновск Восточно-Казахстанской области переименованы в район Алтай и город Алтай, передает Kazakhstan Today.





В соответствии со статьей 9 закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: переименовать Зыряновский район и город Зыряновск Восточно-Казахстанской области в район Алтай и город Алтай Восточно-Казахстанской области", - говорится в тексте соответствующего указа президента Казахстана, опубликованного на сайте Акорды.

Документ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.





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