Казахстан и Израиль будут сотрудничать в области развития управления водными ресурсами

Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана и Министерство регионального сотрудничества Израиля подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов.





Меморандум предусматривает укрепление двусторонних связей в области водных ресурсов. Направления сотрудничества включают модернизацию водохозяйственной инфраструктуры, эффективное использование водных ресурсов, внедрение водосберегающих технологий и повторного использования воды, обмен опытом в области инноваций и технологий, в частности в области сбора, управления и обработки данных с использованием дистанционного зондирования.





Документ также предусматривает обмен опытом цифровизации учета и мониторинга водных ресурсов, обмен опытом в области управления рисками наводнений и засух, совместное научное и техническое сотрудничество, а также совместную подготовку квалифицированных специалистов.





В рамках церемонии подписания меморандума министры провели двустороннюю встречу с участием представителей ведущих компаний Израиля. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, включая внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и разработку совместных программ по обучению казахстанских специалистов водного хозяйства на израильских предприятиях.





Израиль обладает большим опытом в области управления водными ресурсами в непростых климатических условиях и передовыми для данной сферы технологиями. Мы заинтересованы во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве, направленном на модернизацию водохозяйственной отрасли Казахстана по всем возможным направлениям, включая цифровизацию учета и распределения водных ресурсов, внедрение новейших водосберегающих систем, применение современных методов сбора данных и повышение квалификации казахстанских водников", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.