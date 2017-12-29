Казахстан ратифицировал Конвенцию с правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения

Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана подписал закон "О ратификации Конвенции между правительством Республики Казахстан и правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и протокола к ней", передает Kazakhstan Today.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Конвенции между правительством Республики Казахстан и правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и протокола к ней", - сообщает пресс-служба Акорды.
Текст закона публикуется в печати.
Просмотров: 2091
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter