Казахстан ратифицировал Конвенцию с правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения

Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана подписал закон "О ратификации Конвенции между правительством Республики Казахстан и правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и протокола к ней", передает Kazakhstan Today.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Конвенции между правительством Республики Казахстан и правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и протокола к ней", - сообщает пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

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