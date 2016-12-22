Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал соглашение с МАГАТЭ о создании Банка низкообогащенного урана, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

По информации пресс-службы, глава государства подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Международным агентством по атомной энергии о создании Банка низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии в Республике Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Текст закона публикуется в печати.

Как сообщалось ранее, соглашение было подписано в Астане 27 августа 2015 года. Основная цель документа - регламентирование вопросов создания и функционирования Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Республике Казахстан.

Как ранее сообщила пресс-служба сената, Банк низкообогащенного урана представляет собой резервный запас исходного материала для изготовления топлива для атомных электростанций. МАГАТЭ будет владельцем урана, хранящегося в Банке, который будет находиться под его контролем и в его официальном юридическом владении.

Соглашением регламентируются вопросы распределения расходов между сторонами по созданию Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ; вопросы правового статуса и неприкосновенности Банка и представительства МАГАТЭ; вопросы финансовых льгот, освобождения от налогов, сборов, пошлин, запрещений и ограничений; обеспечение обслуживания и услуг в связи с функционированием Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ; вопросы пользования как личными иммунитетами и привилегиями; въезда и выезда отдельных лиц; вопросы злоупотребления привилегиями.

Также регламентированы вопросы охраны Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ, его склада и представительства МАГАТЭ, безопасности и физической безопасности, ответственности и освобождения от ответственности, а также порядок урегулирования споров и действия данного Соглашения.

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