16.10.2025, 10:32 88471
Казахстан усилит международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма
Будет создан международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат ратифицировал соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Главное нововведение - создание Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма как международной информационной системы для взаимодействия подразделений финансовой разведки стран СНГ", - сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Также соглашение закрепляет полномочия совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.
По данным Агентства финмониторинга, только за последнее время ликвидировано 15 ОПГ, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, заморожены виртуальные активы на сумму $9,7 млн, закрыто 45 финансовых пирамид.
Создание центра позволит не только реагировать на угрозы, но и заранее снижать риски движения сомнительных финансовых средств", - отметили в сенате.
17.10.2025, 09:12 5946
Восемь новых водохранилищ построят в области Жетысу
Талдыкорган. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комплексный план развития водной отрасли до 2028 года предусматривает строительство восьми новых водохранилищ в Аксуском, Коксуском, Панфиловском, Сарканском, Алакольском районах и городе Талдыкоргане. Объекты планируют построить на реках Биен, Биже, Хоргос, Усек, Тышкан, Балыкты, Жаманты и Баскан, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Кроме того, планируется реконструкция трех водохранилищ и 2930 км каналов, а также автоматизация 236,8 км каналов. На 17-ти гидротехнических сооружениях будут проведены многофакторные обследования.
Одним из приоритетных направлений нашей работы является ремонт и модернизация водохозяйственной инфраструктуры. Реализуемые сегодня масштабные проекты по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений, автоматизации ирригационных сетей позволят существенно повысить эффективность использования воды и снизить ее потери. Завершившийся вегетационный период наглядно показал, что эффективность аграрного сектора во многом зависит от того, насколько грамотно и ответственно мы подходим к управлению водными ресурсами. Это требует не только точного планирования, но и системного подхода к развитию всей водной отрасли", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
16.10.2025, 17:48 55521
Республиканскую трассу Калбатау - Майкапшагай открыли в Абайской области
Фото: акимат Абайской области
Семей. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Автодорогу республиканского значения Калбатау - Майкапшагай протяженностью 415 км открыли в Абайской области.
Через область Абай проходит 184 км международного коридора, охватывающие Жарминский, Кокпектинский и Аксуатский районы. Эта дорога будет способствовать экономическому росту, развитию туризма и укреплению межрегиональных связей", - заявил аким области Берик Уали.
Председатель правления "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев подчеркнул, что автодорога является ключевым элементом транспортной системы, соединяющим центральные и восточные регионы Казахстана с границей КНР.
Строительство дороги финансировалось за счет экспортно-импортного банка Китая с дополнительным софинансированием из республиканского бюджета.
Проект охватил 10 участков общей протяженностью 415 км, из которых 184 км проходят по территории области Абай и 231 км - по Восточно-Казахстанской области. В его реализации было задействовано 8 асфальтобетонных заводов, 1100 единиц дорожной техники и более 1800 специалистов. В рамках реконструкции построено 5 зон отдыха, 37 мостов, 2 путепровода, 349 водопропускных труб, а также 2 санитарно-гигиенических узла", - рассказали в акимате области.
16.10.2025, 17:05 57166
Как получить вид на жительство в РК: процедуру разъяснили в МВД
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел подробно разъяснили, как оформить вид на жительство в Казахстане.
Иностранные граждане, временно пребывающие в Республике Казахстан с визой на постоянное проживание, а также прибывшие из стран с безвизовым режимом и этнические казахи, могут получить разрешение на постоянное проживание, обратившись в органы внутренних дел", - сообщили в полиции.
Для оформления ВНЖ необходимы:
- заявление-анкета;
- паспорт (копия и подлинник);
- документ, подтверждающий платежеспособность;
- справка об отсутствии судимости;
- нотариально удостоверенное согласие ребенка (от 14 до 18 лет);
- документ, подтверждающий место проживания (договор аренды или иное);
- медицинская справка (форма 028/у);
- фотография размером 35×45 мм;
- квитанция об оплате государственной пошлины.
Срок действия документов, указанных в пунктах 3, 4 и 7, - не более 180 календарных дней. При этом документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на казахский или русский язык и нотариально заверены.
После положительного решения иностранец регистрируется по месту жительства и получает вид на жительство в Республике Казахстан, который подтверждает его право на постоянное проживание в стране", - пояснили в МВД.
Напомним, в Казахстане заработала база дактилоскопии, которую не могли восстановить с начала сентября. Тысячи иностранцев, проживающих в РК, не могли получить или поменять вид на жительство, который не выдают без сдачи отпечатков пальцев.
По данным МВД, причиной сбоя стали технические неполадки. На днях глава ведомства Ержан Саденов пообещал, что базу восстановят до конца этой недели.
16.10.2025, 11:12 83986
В Казахстане утвердили положение о Министерстве ИИ
Фото: Depositphotos
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане правительство страны утвердило положение о Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сферах аэрокосмической и электронной промышленности, научно-технического развития страны, геодезии, картографии и пространственных данных, обеспечения информационной безопасности в сферах информатизации, "электронного правительства", персональных данных и их защиты, цифровых активов, проектного управления, а также в области связи, развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг и по управлению данными", - сообщается в тексте документа.
Согласно положению, министерство имеет ведомства:
- республиканское государственное учреждение "Аэрокосмический комитет";
- республиканское государственное учреждение "Комитет по информационной безопасности";
- республиканское государственное учреждение "Комитет телекоммуникаций";
- республиканское государственное учреждение "Комитет государственных услуг";
- республиканское государственное учреждение "Комитет искусственного интеллекта и управления данными".
Министерство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати с изображением государственного герба Республики Казахстан и штампы со своим наименованием на казахском языке, бланки установленного образца, счета в органах казначейства в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - говорится в тексте.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, заявил, что в стране появится Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития
16.10.2025, 11:01 86006
Ряд судей Верховного суда освобождены от должности
Депутаты поддержали данное представление
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В сенате поддержали представление главы государства об освобождении Габита Альжанова, Розы Жакудиной и Тыныштык Молдахметовой от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку.
Все трое судей обладают огромным опытом работы - порядка 30 лет - и безупречной репутацией, пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе. В знак признания их преданности делу правосудия и значительного вклада в развитие судебной системы Габит Умирханович, Роза Кайролловна и Тыныштык Амировна заслуживают права на достойную отставку", - сказал председатель высшего судебного совета Дмитрий Малахов.
Депутаты поддержали данное представление.
16.10.2025, 10:03 90516
Промпредприятия в Казахстане обязаны предоставить планы по переходу на оборотное и повторное водоснабжение
Фото: Depositphotos
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно новому Водному кодексу, промышленные и теплоэнергетические предприятия обязаны до 10 июня 2027 года разработать планы перехода на системы оборотного и (или) повторного водоснабжения. Это требование обязательно для получения разрешения на специальное водопользование, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Отмечается, что практическая реализация планов должна быть обеспечена не позднее пяти лет после их утверждения. Исключение составляют организации, которые уже полностью эксплуатируют системы оборотного или повторного водоснабжения и сократили непроизводительные потери воды.
Если водопользователь предоставляет услуги по подаче воды промышленным потребителям, договоры должны содержать условия по разработке и представлению удельных норм водопотребления и водоотведения. В них обосновываются объемы водопотребления и водоотведения на пятилетний срок с целью снижения потерь воды и дальнейшего получения разрешений на специальное водопользование.
В случае невыполнения требований по разработке и реализации планов перехода на оборотное и повторное водоснабжение бассейновые инспекции Министерства водных ресурсов и ирригации вправе отказывать в выдаче или продлении разрешения на специальное водопользование.
Наличие таких планов подтверждает готовность предприятий к внедрению водосберегающих технологий и снижению нагрузки на водные ресурсы страны. Новые нормы, представленные в Водном кодексе, устраняют декларативный характер прежних требований, делая внедрение оборотного водоснабжения обязательным и юридически действенным механизмом. Впервые создаются правовые стимулы и санкции, направленные на внедрение водосберегающих технологий и охрану водных ресурсов от истощения, что соответствует стратегическим целям водной политики государства", - сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
Ранее сообщалось, когда Казахстан перейдет на системы оборотного и повторного водоснабжения.
15.10.2025, 20:06 133746
Дальше критиковать уже некуда - депутат мажилиса обвинил МВД в бездействии
Фото: polisia.kz
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек во время обсуждения проекта закона "О профилактике правонарушений" в мажилисе раскритиковал работу МВД.
По словам мажилисмена, в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях ведется незаконная добыча полезных ископаемых, также остро стоит проблема самовольного строительства в горных районах. Бакытжан Базарбек заявил, что МВД не реагирует на многочисленные депутатские запросы, связанные с этими вопросами.
Почему полиция не видит того, что видим мы? Почему, по мнению полиции, это не преступление? Профилактика не работает, участковые тоже не работают. Я много раз говорил о фактах незаконной добычи, материалы направил в Генпрокуратуру, но от вашего ведомства нет никакой реакции. Именно вы говорили, что со мной свяжутся, но с МВД мне до сих пор никто не позвонил", - возмутился мажилисмен.
Он предложил ужесточить механизмы, связанные с общественными помощниками полиции, и повысить ответственность участковых инспекторов.
Депутат был настолько эмоционален, что председатель мажилиса Ерлан Кошанов сделал ему замечание и призвал не переходить на личности.
Позже в кулуарах Бакытжан Базарбек сказал, что это был "крик души" и он не должен был переходить на личности.
Министр должен понимать, что дальше критиковать уже некуда. Уровень доверия населения к полиции сейчас находится на крайне низком уровне. Мы боимся не преступников, а саму полицию. И давайте говорить откровенно - если в деле замешаны влиятельные фигуры, уголовные дела зачастую просто закрываются", - сказал депутат.
Ранее на правительственном часе Бахытжан Базарбек заявлял, что полиция не реагирует на факты незаконной добычи полезных ископаемых и факты среза горных склонов в нескольких областях Казахстана.
Напомним, Бахытжан Базарбек потребовал ввести запрет на строительство ЖК в предгорьях, а также селеопасных и оползнеопасных зонах.
Коллега Базарбека депутат Ирина Смирнова также потребовала разобраться с незаконным строительством жилого комплекса в горах Алматы, где отсутствуют водоснабжение и канализация.
Еще в августе по поручению президента в Алматы был введен мораторий на строительство многоквартирного жилья и точечную застройку в верхней части города. Тогда в управлении городского планирования и урбанистики сообщили, что интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - острый дефицит социальной инфраструктуры, а также отсутствие централизованных систем водоснабжения и канализации. Также в городе порядка пяти тысяч строений находятся в опасной зоне схода лавин, оползней и селей.
15.10.2025, 16:53 141336
Казахстанцы смогут посещать Армению по удостоверению личности: Токаев ратифицировал соглашение
Фото: Depositphotos
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о сотрудничестве в области миграции", сообщает пресс-служба Акорды.
Также он подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан".
Как сообщал ранее руководитель аппарата сената Максим Споткай, для граждан Казахстана теперь достаточно удостоверения личности, срок пребывания без регистрации увеличен до 90 дней в течение полугода. Это будет способствовать развитию туризма, деловых контактов и укреплению гуманитарных связей.
