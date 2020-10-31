Казахстан занял первое место в рейтинге миролюбия среди стран СНГ

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - Казахстан вошел в список государств с достаточно надежным уровнем безопасности, заняв 70-е место из 163, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , об этом на расширенном заседании коллегии МВД под председательством президента Касым-Жомарта Токаева рассказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Глава ведомства подчеркнул, что глобальный индекс миролюбия "Global Peace Index" является авторитетным рейтингом, который оценивает такие показатели, как уровень внутренней безопасности, социальную стабильность, общественный порядок. Казахстан по этим параметрам вышел на первое место среди стран СНГ, что положительно характеризует работу правоохранительной системы республики.

В целом на глобальном уровне индекс миролюбия снижается уже четвертый год подряд. В 2020 году этому способствовала пандемия коронавирусной инфекции, повлекшая экономические кризисные явления во многих странах.

Исследователи считают, что страны с высоким уровнем внутренней безопасности и стабильности имеют большие шансы адаптироваться и справиться с последствиями таких шоковых явлений, как пандемия COVID-19. Судя по карте, Казахстан расположен в так называемой "зеленой" зоне наряду с большинством стран Западной Европы.

В мировом рейтинге по количеству заключенных Казахстан занимает сотое место.

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