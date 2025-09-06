Казпочта подписала соглашения с китайскими компаниями в сфере электронной коммерции и цифровых технологий

Фото: АФМ

Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу выявлены факты незаконных начислений социальных выплат в виде пособий по беременности и родам, а также адресной социальной помощи, - Агентством по финансовому мониторингу выявлены факты незаконных начислений социальных выплат в виде пособий по беременности и родам, а также адресной социальной помощи, сообщили в пресс-службе агентства.





За 2024-2025 годы в производстве АФМ находилось 13 досудебных расследований с ущербом в размере 1,2 млрд тенге. По фактам незаконного начисления пособий по беременности и родам расследовалось 10 дел, в рамках которых к ответственности привлечены 15 организаторов противоправных схем", - проинформировали в АФМ.





Отмечается, что в результате оказания услуг по фиктивному трудоустройству 385 беременных женщин получили пособия на основании подложных сведений, что повлекло незаконные выплаты на общую сумму 1 млрд тенге.





По данным АФМ, в Актюбинской области две гражданки осуждены на шесть лет лишения свободы за хищение 487 млн тенге бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства 70 беременных женщин в качестве работников 29 ИП. В Шымкенте еще одна женщина осуждена на 5 лет лишения свободы за аналогичное преступление, причинившее государству ущерб в размере 98 млн тенге.





Механизм совершения преступлений во всех выявленных случаях носил идентичный характер. Злоумышленники организовывали фиктивное трудоустройство беременных женщин в специально созданные ИП, оформляя задним числом наибольшие социальные и пенсионные отчисления, тем самым создавая основание для получения завышенных выплат", - уточнили в агентстве.





Кроме того, по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на адресную социальную помощь, начаты 3 досудебных расследования в отношении 15 должностных лиц отделов занятости и социальных программ акиматов.





Схема хищения предусматривала включение главным бухгалтером доверенных лиц в списки получателей адресной социальной помощи, несмотря на то что они не относились к социально уязвимым категориям. На основании этих данных оформлялись платежные поручения, которые подписывались руководством, после чего средства переводились на счета подставных лиц, обналичивались и распределялись между сообщниками", - пояснили в АФМ.





Сообщается, что начиная с 2023 года благодаря цифровизации процесса оформления документов и получения статуса социально уязвимых лиц через портал еGOV возможность подобных махинаций исключена.





Вместе с тем с целью устранения выявленных нарушений, а также условий и причин, способствовавших совершению преступлений, АФМ направлены соответствующие предложения в Министерство труда и социальной защиты населения. В частности, в действующие правила внесены изменения: при назначении пособий теперь не учитываются пенсионные взносы, уплаченные задним числом.



