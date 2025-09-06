05.09.2025, 10:27 78141

Казпочта подписала соглашения с китайскими компаниями в сфере электронной коммерции и цифровых технологий

Фото: Казпочта
Пекин. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках VIII заседания Казахстанско-Китайского делового совета в Пекине были заключены два ключевых соглашения, направленных на цифровую трансформацию и расширение международного сотрудничества, сообщили в пресс-службе АО "Казпочта".

Первое соглашение - с Polyking New Horizons (дочерняя компания Citic Poly Fund, China Poly Group). Стороны запускают маркетплейс с товарами JD.com на территории Казахстана. Полноценный запуск проекта намечен на IV квартал 2025 года.

Казпочта

Второе соглашение - с Alipay Labs и Whale Cloud Technology. Документ предусматривает развитие открытой цифровой экосистемы, которая обеспечит новые решения для трансграничной торговли и поддержку малого и среднего бизнеса. Запуск платформы ожидается в 2026 году.

Мы создаем условия для интеграции отечественных компаний в международные торговые процессы и предоставляем населению современные сервисы", - отметил председатель правления АО "Казпочта" Бекежан Жакеев.


Ранее сообщалось, что по итогам заседания Казахстанско-Китайского делового совета подписано свыше 70 соглашений на сумму более $15 млрд.
 
06.09.2025, 16:34 13736

АФМ выявило факты незаконного начисления пособий и адресной социальной помощи

АФМ выявило факты незаконного начисления пособий и адресной социальной помощи
Фото: АФМ
Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу выявлены факты незаконных начислений социальных выплат в виде пособий по беременности и родам, а также адресной социальной помощи, сообщили в пресс-службе агентства.

За 2024-2025 годы в производстве АФМ находилось 13 досудебных расследований с ущербом в размере 1,2 млрд тенге. По фактам незаконного начисления пособий по беременности и родам расследовалось 10 дел, в рамках которых к ответственности привлечены 15 организаторов противоправных схем", - проинформировали в АФМ.


Отмечается, что в результате оказания услуг по фиктивному трудоустройству 385 беременных женщин получили пособия на основании подложных сведений, что повлекло незаконные выплаты на общую сумму 1 млрд тенге.

По данным АФМ, в Актюбинской области две гражданки осуждены на шесть лет лишения свободы за хищение 487 млн тенге бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства 70 беременных женщин в качестве работников 29 ИП. В Шымкенте еще одна женщина осуждена на 5 лет лишения свободы за аналогичное преступление, причинившее государству ущерб в размере 98 млн тенге.

Механизм совершения преступлений во всех выявленных случаях носил идентичный характер. Злоумышленники организовывали фиктивное трудоустройство беременных женщин в специально созданные ИП, оформляя задним числом наибольшие социальные и пенсионные отчисления, тем самым создавая основание для получения завышенных выплат", - уточнили в агентстве.


Кроме того, по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на адресную социальную помощь, начаты 3 досудебных расследования в отношении 15 должностных лиц отделов занятости и социальных программ акиматов.

Схема хищения предусматривала включение главным бухгалтером доверенных лиц в списки получателей адресной социальной помощи, несмотря на то что они не относились к социально уязвимым категориям. На основании этих данных оформлялись платежные поручения, которые подписывались руководством, после чего средства переводились на счета подставных лиц, обналичивались и распределялись между сообщниками", - пояснили в АФМ.


Сообщается, что начиная с 2023 года благодаря цифровизации процесса оформления документов и получения статуса социально уязвимых лиц через портал еGOV возможность подобных махинаций исключена.

Вместе с тем с целью устранения выявленных нарушений, а также условий и причин, способствовавших совершению преступлений, АФМ направлены соответствующие предложения в Министерство труда и социальной защиты населения. В частности, в действующие правила внесены изменения: при назначении пособий теперь не учитываются пенсионные взносы, уплаченные задним числом.

Как сообщалось ранее, в Алматы группа лиц подозревается в использовании недостоверных сведений при участии в госзакупках в сфере строительства.
 
06.09.2025, 11:37 26321

В отношении экс-главы Агентства по борьбе с коррупционной преступностью начато расследование - Генпрокуратура

Фото: Polisia.kz
Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью начато досудебное расследование, сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

В отношении экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кожамжарова К.П. начато досудебное расследование по фактам превышения должностных полномочий, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем, в разные периоды его пребывания на руководящих должностях", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.


Отмечается, что по всем уголовным делам образованы следственно-оперативные группы под руководством спецпрокуроров.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
 
06.09.2025, 10:29 29876

В Казахстане утвердили положение и состав конкурсной комиссии по выбору названия для АЭС

Утверждены ключевые организационные документы конкурса
Фото: Depositphotos
Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 5 сентября 2025 года в Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии состоялось второе заседание рабочей группы по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции, планируемой к строительству в Жамбылском районе Алматинской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе обсуждения были утверждены положение и состав конкурсной комиссии, в которую вошли представители общественности, креативной индустрии, а также эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории. Кроме того, был рассмотрен проект правил проведения конкурса, определяющих порядок подачи и рассмотрения заявок, критерии их оценки и принятие итоговых решений", - отметили в Агентстве по атомной энергии.


Члены рабочей группы сообщили, что решение по лучшему наименованию АЭС будет приниматься по совокупности факторов. Конкурсная комиссия будет оценивать предложения по следующим критериям: популярность, историческая и культурная значимость, соответствие имиджу атомной энергетики, благозвучие, легкость запоминания, уникальность и оригинальность.

Кроме того, к рассмотрению не будут приниматься предложения, которые содержат оскорбительные или дискриминационные выражения, ненормативную лексику, упоминание коммерческих брендов и иным образом нарушающие законодательство Республики Казахстан, права третьих лиц, включая авторское право.

Для обеспечения широкого участия граждан планируется использование цифровых решений. Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности совместно с АО "НИТ" представило предложения по приему заявок через приложение eGov Mobile.

По итогам заседания были утверждены ключевые организационные документы конкурса и определены дальнейшие шаги по его проведению.

Напомним, 8 августа стартовало строительство первой АЭС в Казахстане. Российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.
 
05.09.2025, 18:16 65171

Обеспечить 100% казахстанцев питьевой водой в 2025 году пообещали в правительстве

На реализацию проектов направлено 147 млрд тенге из республиканского бюджета и свыше 160 млрд тенге из спецгосфонда
Обеспечить 100% казахстанцев питьевой водой в 2025 году пообещали в правительстве
Фото: Depositphotos
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Проекты по полному обеспечению населения питьевой водой планируется завершить в текущем году, сообщил на расширенном собрании фракции партии Amanat Олжас Бектенов.

По его словам, на реализацию проектов направлено 147 млрд тенге из республиканского бюджета и свыше 160 млрд тенге из спецгосфонда. Работы охватят 17 городов и 463 села.

Премьер подчеркнул, что одним из приоритетов работы правительства является устранение диспропорций в развитии регионов.

В числе приоритетов также развитие энергетики.

Важным инструментом модернизации служит программа "Тариф в обмен на инвестиции". За 2 года привлечено свыше 600 млрд тенге на ремонт более 12 тыс. км инженерных сетей, что позволило снизить износ в среднем на 6,2%. В транспортной сфере в текущем году дорожными работами охвачено 13 тыс. км, в железнодорожной отрасли завершается строительство вторых путей участка "Достык - Мойынты", ввод в эксплуатацию которых увеличит пропускную способность в 5 раз", - подчеркнул Бектенов.


Ранее сообщалось, что в Казахстане появилась новая методика расчета оплаты за питьевую воду.

По данным ЕАБР, 10 миллионов человек в ЦА не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а во всем мире от нехватки качественной воды страдают около 2 млрд человек.
 
05.09.2025, 17:50 67096

Порядка 90 млрд тенге выделят Туркестанской области на водосберегающие технологии

На полив в регионе уходит около 3,3 млрд кубометров воды
Туркестан. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 90 млрд тенге предусмотрено на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в Туркестанской области на 2026-2028 годы, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Глава ведомства Нуржан Нуржигитов встретился с аграриями Жетысайского района, вместе с которыми подвел итоги поливного периода в Туркестанской области.

Глава водного ведомства рассказал фермерам, что за счет предоставляемых местному бюджету трансфертов общего характера на ближайшие три года на инвестиционное субсидирование внедрения водосберегающих технологий и услуг по подаче поливной воды в Туркестанской области предусмотрено порядка 90 млрд тенге.

В прошлом году министерство с 50% до 80% увеличило долю возмещения затрат для фермеров на приобретение и установку водосберегающих технологий и подведение инфраструктуры. Также введены дифференцированные субсидии на поливную воду. С использованием водосберегающих систем орошения размер субсидий вырастет до 85%.

Аномальная жара и отсутствие осадков создали непростые условия на юге Казахстана, однако оперативные меры позволили стабилизировать ситуацию и обеспечить полив орошаемых земель. Министерством были созданы специальные рабочие группы, которые вели мониторинг водохозяйственной обстановки в южных областях, следили за справедливым распределением поливной воды, утверждали графики поочередной подачи воды по каналам, проводили проверки на предмет незаконного водозабора и разъяснительные работы. Чтобы избежать подобных сложностей в будущем, необходимо активнее переходить на водосберегающие технологии. Для этого мы улучшили условия субсидирования внедрения современных систем полива", - отметил Нуржигитов.


Министр ознакомился с работой и состоянием межгосударственного канала "Достык", по которому поливная вода подается в Жетысайский и Мактааральский районы.

Для обеспечения орошаемых земель дополнительными объемами воды в Cауранском районе Туркестанской области были введены в эксплуатацию 72 скважины вертикального дренажа. В Ордабасинском районе отремонтировано 17 скважин вертикального дренажа. Также была проведена механизированная очистка "Водозаборного канала машинным методом" для улучшения подачи воды крестьянским хозяйствам в нижнем течении межгосударственного канала "Достык" и повышения уровня воды на каналах Туркестанского филиала РГП "Казводхоз", - напомнили в министерстве.


На полив в регионе уходит около 3,3 млрд кубометров воды. Туркестанский филиал РГП "Казводхоз" заключил с крестьянскими хозяйствами 9724 договора по подаче поливной воды на 297 тыс. га посевных площадей. Из них 133,7 тыс. га приходятся на хлопок.

На сегодня полностью завершен полив хлопковых полей. К 10 сентября филиал намерен полностью завершить орошение рисовых полей. Подача воды осуществляется в соответствии с утвержденным графиком", - уточнили в ведомстве.


В этом году фермеры Туркестанской области столкнулись с нехваткой поливной воды. Несмотря на ее дефицит, власти региона заключили вне плана больше тысячи договоров с аграриями на полив рисовых полей, притом что рис считается одной из самых водоемких культур. За это руководители областного филиала "Казводхоза" получили строгие выговоры.
 
05.09.2025, 17:03 69731

Токаев выступит с ежегодным посланием на совместном заседании палат парламента

Прямая трансляция выступления главы государства начнется в 11.00
Токаев выступит с ежегодным посланием на совместном заседании палат парламента
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат парламента, сообщает Акорда.

В мероприятии примут участие депутаты сената и мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов.

Прямая трансляция выступления главы государства начнется в 11.00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.

Напомним, 2 сентября была открыта четвертая сессия парламента VIII созыва.

 
05.09.2025, 16:07 72176

Токаев дал ряд поручений по благоустройству Астаны

В частности, президент поручил наладить полноценную систему ливневой канализации столицы и решить проблемы в сфере дорожной и транспортной инфраструктуры
Токаев дал ряд поручений по благоустройству Астаны
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Астаны Женис Касымбек доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Акорда.

По словам Касымбека, по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика развития.

Объем инвестиций в основной капитал за 7 месяцев составил 1,2 трлн тенге, что на 42,1% выше аналогичного периода прошлого года.

В этом году планируется реализация 55 инвестиционных проектов на 300 млрд тенге, что позволит создать 3,6 тыс. рабочих мест.

Также Касымбек рассказал о строительстве социальных объектов, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города и о подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Ввод первой очереди ТЭЦ-3, а также газовых станций "Туран" и "Юго-Восток" позволил увеличить тепловые мощности города на 30%, дополнительно 1100 Гкал в час.

В этом году планируется завершить вторую очередь станции "Туран", продолжится строительство станции "Тельмана", будет начато расширение ТЭЦ-2, а также проектирование газовой тепловой станции "Юго-Запад".

Президент дал Касымбеку ряд поручений по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному периоду, налаживанию полноценной системы ливневой канализации столицы, решению проблем в сфере дорожной и транспортной инфраструктуры и благоустройству Астаны.
 
05.09.2025, 15:46 73801

Систему региональных стандартов для населенных пунктов утвердили в Казахстане

Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило систему региональных стандартов для населенных пунктов, передает корреспондент агентства.

Как говорится в постановлении кабмина, система региональных стандартов для населенных пунктов определяет перечень объектов и услуг (благ), а также показатели их доступности и обеспеченности транспортной, культурно-досуговой, спортивной, инженерной, цифровой инфраструктурой по обеспечению безопасности граждан для городских и сельских населенных пунктов. Целью системы является обеспечение минимального обязательного уровня доступности объектов и услуг (благ) населению в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов.

Система предполагает категоризацию перечня объектов и услуг в зависимости от вида населенного пункта:

1) столица, города республиканского значения;

2) города областного значения;

3) города районного значения, районные центры;

4) центры сельских округов и опорных сельских населенных пунктов;

5) остальные сельские населенные пункты, поселки.

Применение системы создаст условия, которые позволят:

  • выработать единый и целостный подход к обеспеченности населенных пунктов объектами и услугами (благами);

  • количественно и качественно оценить обеспеченность городских и сельских населенных пунктов объектами и услугами (благами) через использование интегрального показателя;

  • обеспечить соблюдение принципа "полицентричности" при планировании городской территории;

  • обеспечить создание максимально комфортной и безопасной среды проживания населения;

  • обеспечить принцип "20-минутной шаговой доступности" населения к объектам и услугам (благам).

С перечнем объектов и услуг (благ), а также показателями их доступности и обеспеченности транспортной, культурно-досуговой, спортивной, инженерной, цифровой инфраструктурой по обеспечению безопасности граждан, применяемых для выработки системы региональных стандартов для различных видов населенных пунктов, можно ознакомиться здесь.
 

