02.09.2025
По итогам заседания Казахстанско-Китайского делового совета подписано свыше 70 соглашений на сумму более $15 млрд
Фото: Акорда
Пекин. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине состоялось 8-е заседание Казахско-Китайского делового совета с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева и первого вице-премьера Госсовета КНР, члена постоянного комитета политбюро ЦК КПК Дин Сюэсяна, передает корреспондент агентства.
По итогам заседания делового совета РК-КНР подписано свыше 70 коммерческих документов на сумму более 15 млрд долларов", - сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, в мероприятии принимают участие свыше 500 представителей государственных органов, бизнес-структур Казахстана и Китая, в том числе руководители свыше 70 крупнейших китайских корпораций.
03.09.2025
Экспорт казахстанской говядины за пять месяцев вырос в 2,5 раза
Поставки баранины выросли в 2,6 раза
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Экспортные позиции Казахстана укрепляются: за пять месяцев 2025 года поставки говядины выросли в 2,5 раза (12,3 тыс. тонн), баранины - в 2,6 раза (9,2 тыс. тонн), сообщили в пресс-службе правительства.
Впервые зафиксирован экспорт свинины в объеме 797 тонн. Эти результаты свидетельствуют о конкурентоспособности отечественной продукции и ее востребованности на международных рынках", - отметили в правительстве.
Животноводство сохраняет стратегическое значение для продовольственной безопасности страны, формируя около 40% валовой продукции АПК. За январь-июль 2025 года объем производства вырос на 3,4%, достигнув почти 2 трлн тенге. Производство мяса увеличилось на 2% (608,8 тыс. тонн), молока - на 6,5% (2,25 млн тонн).
Особый акцент сделан на молочном направлении. В 2023-2025 годах построено 48 молочно-товарных ферм мощностью свыше 300 тыс. тонн молока в год. Среднегодовой надой на новых фермах достигает 8,2 тыс. литров, на передовых - до 11 тыс. литров, что соответствует уровню ведущих европейских стран. В 2024 году произведено 688 тыс. тонн молока (+32% к 2022 году), в 2025 году планируется запуск еще 32 комплексов на 152 тыс. тонн", - отметили в правительстве.
Поголовье скота и птицы стабильно растет: КРС - 8,7 млн голов (+0,3%), лошади - 4,6 млн (+6,7%), верблюды - 300 тыс. (+3,9%), птица - 48 млн (+6,6%).
В мясном скотоводстве объем кредитования под чистые 5% составил 50 млрд тенге, для перерабатывающих предприятий в 2025 году выделено 44 млрд тенге. Для решения проблемы нехватки залогового обеспечения по займам работает программа гарантирования до 85% от суммы займа", - сообщил глава МСХ Айдарбек Сапаров.
С августа 2025 года введена программа льготного кредитования откормочных площадок под 5% годовых объемом 50 млрд тенге, что позволит загрузить мощности более чем на 60% при обязательной реализации половины продукции на внутренний рынок.
Развиваются мясные кластеры по австралийской модели. В 2024 году профинансированы четыре проекта на 9 млрд тенге, в 2025 году определены десять приоритетных проектов на 21,7 млрд. В Туркестанской области уже введены завод по производству гранулированных комбикормов и откормочная площадка на 15 тыс. голов КРС. Эти проекты закладывают основу для создания полноценных цепочек "от корма до переработки".
Сообщается, что импортозависимость по мясу птицы за последние пять лет снизилась с 42% до 20%. В 2024 году введены в эксплуатацию шесть птицефабрик в Жамбылской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и области Улытау общей мощностью 15,9 тыс. тонн мяса в год.
02.09.2025
В Казахстане намолочено почти шесть млн тонн зерна
Фото: depositphotos
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан намолочено 5,9 млн тонн зерна, сообщает Министерство сельского хозяйства страны.
На сегодняшний день уже убрано 4,2 млн га зерновых культур, что составляет 26 % от общей посевной площади. Намолочено 5,9 млн тонн зерна. Помимо зерновых культур, сельхозтоваропроизводителями собрано 112,8 тысячи тонн масличных культур, 684,2 тысячи тонн картофеля при урожайности 241,5 ц/га, 1,9 млн тонн овощей при урожайности 286,8 ц/га, свыше 2 млн тонн бахчевых культур при урожайности 272,6 ц/га", - заявили в министерстве.
Также сообщается, что собрано 340,4 тысячи тонн капусты, 326,9 тысячи тонн лука и 115,7 тысячи тонн моркови.
Уборочная кампания проходит организованно и в оптимальные агротехнические сроки", - заверили в ведомстве.
Напомним, в августе в двенадцати регионах Казахстана стартовала уборочная кампания.
02.09.2025
Сотрудничество в рамках строительства второй АЭС в Казахстане обсудил Токаев с главой CNNC
Фото: Depositphotos
Пекин. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречи с главами Китайской национальной корпорации ядерной промышленности (CNNC) и CRRС, специализирующейся на железнодорожном машиностроении.
Касым-Жомарт Токаев и директор CNNC Шэнь Яньфэн обсудили реализацию совместных проектов, в том числе в рамках строительства второй атомной электростанции в Казахстане.
Президент выразил уверенность в успешной реализации совместных проектов с компанией CNNC, обладающей большим опытом и самыми передовыми технологиями, в том числе в рамках строительства второй атомной электростанции в нашей стране", - информирует Акорда.
Глава государства сообщил, что в ходе состоявшихся накануне переговоров с председателем Си Цзиньпином особое внимание было уделено сотрудничеству в атомной индустрии, были достигнуты важные договоренности.
Во время встречи с председателем совета директоров CRRC Сунь Юнцаем президент подчеркнул, что после его визита в Китай в октябре 2023 года взаимодействие с CRRC вышло на новый уровень. Была достигнута договоренность о поставке 100 магистральных и 100 маневровых тепловозов национальной компании "Қазақстан темір жолы". В ближайшем будущем КТЖ планирует дополнительно закупить 270 гибридных маневровых тепловозов.
Глава государства выразил уверенность в успешной реализации этих поставок и подчеркнул важность перехода к следующему этапу сотрудничества - локализации производства локомотивов и созданию сервисных центров в Казахстане. По его мнению, это позволит развивать отечественное машиностроение, создавать новые рабочие места и обеспечивать оперативное техническое обслуживание железнодорожной инфраструктуры.
Компания CRRC ежегодно производит более 2 тысяч локомотивов, 3 тысяч пассажирских и 50 тысяч грузовых вагонов, а также 11 тысяч единиц городского транспорта. Ее продукция экспортируется в более чем 100 стран мира.
Ранее сообщалось, что Китай построит вторую и третью АЭС в Казахстане. Лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане, стала российская госкорпорация "Росатом".
02.09.2025
Модернизацию ШНПЗ и развитие газохимических производств обсудил Токаев с руководителем китайской CNPC
Также стороны обсудили строительство завода по производству карбамида в Актюбинской области
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоуляна, сообщает Акорда.
Президент отметил, что CNPC является давним стратегическим партнером Казахстана в нефтегазовой сфере. Он подчеркнул высокий уровень взаимодействия, достигнутый за годы сотрудничества, и выразил заинтересованность в дальнейшем продвижении совместных масштабных проектов, имеющих ключевое значение для энергетического сектора страны.
Особое внимание было уделено реализации стратегических инициатив в области добычи и переработки углеводородов.
Президент указал на важность модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, мощность которого достигнет 12 млн тонн, а также обозначил перспективы развития газохимических производств.
Также обсуждалось строительство завода по производству карбамида в Актюбинской области, что придаст дополнительный импульс агропромышленному комплексу.
Напомним, сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Казахско-Китайского делового совета в Пекине, заявил, что Китай вложил в экономику Казахстана $27 млрд. В стране успешно работают более 6 тыс. предприятий с китайским капиталом.
02.09.2025
Комплекс по производству компонентов для ветроэнергетики запустили в Жамбылской области
Фото: Акорда
Тараз. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Китае, и первый вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян посредством видео-конференц-связи приняли участие в торжественной церемонии открытия первого пускового комплекса по производству компонентов для ветроэнергетики в Жамбылской области, сообщила пресс-служба Акорды.
Производственная база расположена в СЭЗ "Шелковый путь" в городе Шу. Предприятие будет выпускать гондолы, ступицы, башни и другие ключевые компоненты для ветроэлектростанций. Реализация проекта обеспечит строительство новых ВЭС в Казахстане и внесет весомый вклад в развитие "зеленой" энергетики страны.
Проект стал результатом успешного партнерства АО "Самрук-Қазына" и компании SANY Renewable Energy - крупнейшего мирового производителя оборудования для ветроэнергетики. Это первый подобный завод в Казахстане.
02.09.2025
Китай вложил в экономику Казахстана $27 млрд
Фото: Depositphotos
Пекин. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай вложил в нашу экономику 27 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Казахско-Китайского делового совета в Пекине, сообщила пресс-служба Акорды.
Это очень хороший показатель. Уверен, он будет только расти. В Казахстане успешно работают более шести тысяч предприятий с китайским капиталом, включая такие мощные по мировым меркам корпорации, как CNPC, CITIC, SINOPEC, HUAWEI. Широко представлен не только крупный, но и средний бизнес", - сказал президент.
Глава государства выразил уверенность в том, что данное заседание будет всецело содействовать дальнейшему расширению связей между бизнес-сообществами наших стран.
Хочу отметить, что Казахстан динамично развивается. Наша экономика - самая крупная в Центральной Азии. Экономика страны показывает ежегодный уверенный рост. Ожидается, что к концу года ВВП превысит 300 миллиардов долларов. Во многом это результат диверсификации экономики, улучшения инвестиционного климата и других комплексных мер. Это достигнуто в том числе благодаря успешному сотрудничеству с Китаем", - сообщил Токаев.
Он отметил, что в Казахстане проводится большая работа по обеспечению надежной защиты прав и интересов инвесторов.
Мы внедряем Национальную цифровую инвестиционную платформу и создали Инвестиционный штаб, который оперативно решает возникающие вопросы и оказывает всестороннюю поддержку инвесторам. В июне этого года во время визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан было подписано Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Безвизовый режим между двумя странами также существенно способствует расширению деловых связей. Действительно, наше стратегическое партнерство обладает огромным потенциалом, который необходимо использовать в полной мере", - подчеркнул президент.
Обращаясь к представителям деловых кругов Казахстана и Китая, он обозначил ряд приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества.
Первое. Транспорт и логистика. Казахстан как близкий сосед и надежный партнер полностью поддерживает и принимает активное участие в реализации глобальной инициативы председателя Си Цзиньпина "Один пояс, один путь". На долю нашей страны приходится 85% всех континентальных перевозок между Китаем и Европой. Благодаря вводу вторых путей на железнодорожном участке Достык - Мойынты в текущем году пропускная способность транзитного коридора "Китай - Европа" по территории Казахстана возрастет в пять раз", - сказал Токаев.
Глава государства отметил, что Казахстан также всемерно содействует раскрытию потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. В прошлом году по данному маршруту перевезено 4,5 миллиона тонн грузов, что на 62% больше, чем годом ранее.
Мы продолжим наращивать темпы и на ближайшее время ставим задачу довести данный показатель до 10 миллионов тонн. Поступательно увеличиваются объемы перевозок через наши каспийские порты Актау и Курык. Совместными усилиями введены в эксплуатацию такие крупные инфраструктурные проекты, как казахско-китайский логистический терминал в порту Ляньюньган и сухой порт в Сиане. Безусловно, для китайских компаний использование транспортно-транзитного потенциала Казахстана открывает большие возможности", - сообщил он.
Вторым приоритетом президент назвал взаимодействие в энергетической сфере.
Совместно с компанией Sinopec в Атырауской области начато строительство завода по выпуску полиэтилена. В этот масштабный проект мощностью 1250 тысяч тонн продукции в год будет вложено 7,4 миллиарда долларов. В дальнейшем мы заинтересованы в скорейшей модернизации нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте с участием CNPC. В целях развития возобновляемой энергетики мы намерены реализовать ряд проектов с участием ведущих китайских компаний, как China Power International Holding и China Energy. Еще одним важным проектом в энергетической сфере является строительство парогазовой установки в Мангистауской области мощностью 160 МВт совместно с компанией China Huadian Corporation", - сказал Токаев.
Он сообщил, что на переговорах с председателем Си Цзиньпином подробно обсуждались вопросы взаимодействия в атомной отрасли, в том числе планы привлечения китайских технологий и подготовки квалифицированных специалистов.
Договорились о том, что обе страны должны стать стратегическими партнерами в этой сфере. К этой работе мы намерены привлечь компанию CNNC, сегодня я проведу встречу с ее руководством. Отмечу и активную деятельность на нашем рынке корпорации SANY. Хочу выразить благодарность данным компаниям за сотрудничество. Ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности нашей страны остается развитие традиционных источников энергии. Считаем, что все совместные проекты в сфере энергетики послужат дальнейшему укреплению нашего взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул президент.
Глава государства также остановился на проектах, направленных на диверсификацию экономики Казахстана. В настоящее время в Казахстане реализуется ряд стратегически значимых проектов с участием крупных китайских компаний, способствующих развитию горнометаллургического комплекса.
В частности, выделю проект компании Fujian Hengwang Investment по строительству в Жамбылской области металлургического завода мощностью три миллиона тонн стали в год. А также проект компании Jiaxin International по переработке вольфрамовой руды на месторождении Богуты в Алматинской области. В строительной индустрии плодотворное сотрудничество налажено с компанией China Glass, реализующей уникальный для Казахстана проект стекольного завода. В ближайшее время в Алматы планируется запуск мультибрендового завода годовой мощностью 120 тысяч единиц по производству автомобилей марок GWM (Great Wall Motor), Chery и Changan. Кроме того, в Алматы будет открыт завод по производству электробусов китайской компании BYD. Эти проекты способствуют диверсификации национальной экономики и расширению перечня экспортоориентированной продукции Казахстана. В целом, таких совместных проектов у нас немало", - сказал он.
Другой приоритетной задачей в выступлении было названо сотрудничество двух стран в агропромышленном секторе.
Китайский рынок представляет для нас огромный интерес. Казахстан обладает всеми ресурсами и потенциалом для ежегодного экспорта до двух миллионов тонн зерна в Китай. Помимо экспорта аграрной продукции, особое значение для нас имеет развитие совместных перерабатывающих производств… Приглашаем китайских партнеров к сотрудничеству в области производства органической и высококачественной животноводческой продукции", - сказал глава государства.
01.09.2025
Более 100 казахстанских и китайских компаний подпишут соглашения на Казахстанско-Китайском деловом совете
Приоритетные отрасли сотрудничества: энергетика, цифровизация, строительство, металлургия, телекоммуникации, транспорт и логистика
Пекин. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 2 сентября в Пекине состоится 8-е заседание Казахстанско-Китайского делового совета, участниками которого станут более 500 представителей госорганов, корпораций и бизнес-кругов двух стран, сообщает фонд "Самрук-Қазына".
В соглашениях участвуют более 100 крупных казахстанских и китайских компаний. Приоритетные отрасли сотрудничества: энергетика, цифровизация, строительство, металлургия, телекоммуникации, транспорт и логистика. Инвестиции помогут увеличить финансовые потоки в Казахстан и создать новые рабочие места", - заявили в пресс-службе фонда.
Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов отметил, что в прошлом году на заседании в Астане было подписано более 40 соглашений на сумму 3,7 млрд долларов.
В этом году мы наблюдаем особую заинтересованность со стороны как китайских, так и казахстанских участников", - заявил Жакупов.
Напомним, в настоящее время в китайском Тяньцзине проходит 25-е заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В крупнейшем за всю историю объединения саммите принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
В ходе заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества был подписан ряд документов. В частности, участники утвердили Стратегию развития ШОС до 2035 года.
30.08.2025
Совместную работу над новыми терминальными мощностями обсудили КТЖ и китайская China COSCO Shipping
Стороны отметили стратегическую значимость партнерства для развития транзитного потенциала Казахстана, расширения международных логистических маршрутов и укрепления торгово-экономических связей
Шанхай. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхае состоялась встреча заместителя председателя правления по логистике АО "НК "Қазақстан темір жолы" Ерлана Койшибаева с вице-президентом China COSCO Shipping Corporation господином Лин Цзи, сообщает пресс-служба КТЖ.
Стороны подвели итоги совместной работы и обсудили новые возможности для углубления сотрудничества в сфере транспортно-логистических услуг.
АО "НК "ҚТЖ" представило стратегические проекты по развитию инфраструктуры, направленные на укрепление позиций Казахстана как ключевого транзитного хаба на направлениях Восток - Запад и Север - Юг. Отдельно была отмечена успешная реализация совместного проекта Khorgos Gateway, который стал примером эффективного международного партнерства. Также обсуждались перспективы совместной работы над новыми терминальными мощностями, развитием мультимодальных перевозок, а также участие в логистических проектах в Каспийском регионе и Европе", - рассказали в пресс-службе.
Стороны отметили стратегическую значимость партнерства между АО "НК "ҚТЖ" и COSCO Shipping для развития транзитного потенциала Казахстана, расширения международных логистических маршрутов и укрепления торгово-экономических связей.
Для справки
COSCO Shipping - один из крупнейших мировых транспортно-логистических холдингов со штаб-квартирой в Шанхае.
Компания управляет флотом из более чем 1600 судов и является лидером в области контейнерных перевозок, портовой инфраструктуры и мультимодальной логистики.
Глобальная сеть охватывает 594 порта в 144 странах, и компания занимает 212-е место в рейтинге Fortune Global 500.
По итогам 2024 года выручка COSCO Shipping составила $33.29 млрд, чистая прибыль - $6.87 млрд. Объем контейнерных перевозок достиг 25.9 млн ДФЭ, а портовый грузооборот - 144.03 млн ДФЭ.
Напомним, в июле Казахстан и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в железнодорожной сфере. Укрепление транспортно-логистических связей с Китаем придаст новый импульс развитию перевозок по маршруту Китай - Европа и повысит привлекательность Транскаспийского маршрута.
