Подписан указ о присуждении Президентской литературной премии молодым казахстанским писателям и поэтамПодписан указ о присуждении Президентской литературной премии молодым казахстанским писателям и поэтам
23.12.2025, 16:39 62031
Кескинбаев назначен завотделом развития транспортно-логистической отрасли АП
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Азамат Кескинбаев назначен заведующим отделом развития транспортно-логистической отрасли администрации президента Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Распоряжением главы государства Кескинбаев Азамат Бахитжанович назначен заведующим отделом развития транспортно-логистической отрасли администрации президента", - говорится в сообщении.
Ранее Айбек Смадияров назначен заведующим отделом внутренней политики администрации президента РК.
новости по теме
24.12.2025, 12:39 10501
Баялиев освобожден от должности завотделом мониторинга регионального развития АП
Токаев подписал соответствующее распоряжение
Рассказать друзьям
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Рустам Баялиев освобожден от должности заведующего отделом мониторинга регионального развития администрации президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Баялиев Рустам Ахатханович освобожден от должности заведующего отделом мониторинга регионального развития администрации президента", - говорится в сообщении.
Ранее Кескинбаев был назначен завотделом развития транспортно-логистической отрасли АП.
24.12.2025, 12:22 12456
Незаконно отчужденный земельный участок воинской части Нацгвардии возвращают государству
В 1999 году участок был незаконно отчужден в пользу коммерческой структуры
Рассказать друзьям
Шымкент. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Незаконно отчужденный земельный участок площадью более 86 га воинской части Национальной гвардии возвращают государству, сообщает Главная военная прокуратура.
В ходе анализа законности использования земель оборонного назначения военной прокуратурой Шымкентского гарнизона установлено, что земельный участок площадью более 86 га, закрепленный за одной из воинских частей Национальной гвардии, в 1999 году незаконно отчужден в пользу коммерческой структуры. Впоследствии он неоднократно перепродавался частным лицам. На основании акта прокурорского надзора воинская часть обратилась в суд с требованием признать недействительными договоры купли-продажи земельного участка", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что исковые требования удовлетворены, начата процедура возврата земли в государственную собственность.
Ранее элитные участки на 5,9 млрд тенге возвращены в госсобственность в Алматы.
24.12.2025, 11:55 14296
Токаев посетил завод Tausogar в Астане Дополнено
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках поездки по столице президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил завод Tausogar. Предприятие, расположенное в индустриальном парке № 1, обеспечивает строительную отрасль современными подъемными машинами и механизмами, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент был ознакомлен с процессом производства башенных кранов, лифтов и эскалаторов, востребованных крупнейшими строительными компаниями страны. В настоящее время в Tausogar трудятся 44 высококвалифицированных специалиста. Мощность завода составляет 200 лифтов, 70 эскалаторов и 70 башенных кранов в год", - отметили в пресс-службе.
В беседе с представителями трудового коллектива глава государства отметил вклад предприятия в развитие инфраструктуры Казахстана и выразил уверенность в дальнейшем укреплении его конкурентных позиций.
Дополнено 24.12.2025, 12.35
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью ряда предприятий, расположенных в индустриальном парке № 1 Астаны, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву показали продукцию заводов "Гипсовинил", специализирующегося на производстве гипсовиниловых панелей, и QR Systems, выпускающего пожарную сигнализацию, видеокамеры и домофоны. На выставке также были представлены "Астанинский электротехнический завод", "Астанинский трубный завод "Арыстан" и предприятие ARGP, производящее строительную и дорожную химию.
Кроме того, глава государства был проинформирован о перспективах развития индустриального парка № 2 на принципах государственно-частного партнерства.
Дополнено 24.12.2025, 13.30
Глава государства посетил завод по производству и техническому обслуживанию бронированных колесных и гусеничных машин Besqaru, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев осмотрел производственные цеха и сборочные этапы, ознакомился с технологическим процессом и производственными возможностями предприятия оборонно-промышленного комплекса. Также глава государства побеседовал с рабочими и пожелал им успехов в их трудовой деятельности.
24.12.2025, 09:42 20521
Подписан указ о присуждении Президентской литературной премии молодым казахстанским писателям и поэтам
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал указ "О присуждении специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2025 году", сообщили в пресс-службе Акорды.
Специальная Президентская литературная премия для молодых писателей и поэтов в этом году присуждена:
- Әлменбет Арману Ерланұлы - по номинации "Проза" за произведение "Тергеуші";
- Исжанову Саяну Кенжегалиевичу - по номинации "Поэзия" за сборник стихотворений "Құмдағы хикая";
- Мустафиеву Бауыржану Ширмединұлы - по номинации "Драматургия" за драматическое произведение "Ақ киіз";
- Тілегенову Асылану Біржанұлы - по номинации "Детская литература" за сборник стихотворений "Жазда атамның ауылында...".
23.12.2025, 17:24 57556
Президент Казахстана вручил ключи от квартир сотрудникам силовых структур
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил ключи от квартир сотрудникам Генеральной прокуратуры, службы государственной охраны и Министерства внутренних дел, сообщает Акорда.
Вы вносите огромный вклад в сохранение стабильности и спокойствия в стране, неустанно трудитесь во имя обеспечения справедливости и утверждения в обществе принципа "Закон и порядок". Несмотря на сложные условия работы, вы верно служите государству как высокопрофессиональные и ответственные специалисты. Выражаю всем вам искреннюю признательность. Безупречная служба всегда должна оцениваться по достоинству. Государство неизменно будет поддерживать таких преданных своему делу граждан, как вы", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что обеспечение национальной безопасности, защита прав граждан и охрана общественного порядка - это задачи особой стратегической важности.
Ранее президент наградил спасателей за мужество и самоотверженность.
23.12.2025, 16:41 60861
Ростислав Коняшкин стал первым вице-министром ИИ
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Ростислав Коняшкин назначен на должность первого вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития, сообщает пресс-служба правительства РК.
Коняшкин родился в 1989 году в Таразе. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, Евразийский национальный университет имени Гумилева. Трудовую деятельность начал в 2011 году консультантом в частной организации. Работал на различных позициях в АО "Astana Innovations", менеджером по проектам ТОО "Центр инновационных технологий "Өрлеу", руководителем проектного офиса ТОО "Tengri Lab". С октября 2025 года по настоящее время работал вице-министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
Ранее Кескинбаев назначен завотделом развития транспортно-логистической отрасли АП.
22.12.2025, 21:30 110556
В Москве обсудили взаимодействие государств - членов ОДКБ в информационной сфере
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Москва. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности состоялись ежегодные консультации руководителей информационных подразделений министерств иностранных дел государств - членов ОДКБ, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Были рассмотрены вопросы организации оперативного взаимодействия представителей пресс-служб внешнеполитических ведомств государств-членов с секретариатом ОДКБ по вопросам информационного сопровождения деятельности организации", - рассказали в ведомстве.
Также отмечается, что состоялся содержательный обмен опытом по проблематике противодействия распространению недостоверной информации и фейков, включая недобросовестное использование технологий искусственного интеллекта.
Стороны договорились уделять особое внимание оперативному обмену актуальными информационными материалами. В этом контексте участники обстоятельно обсудили задачи практического сотрудничества в медиапространстве в целях укрепления авторитета и популяризации ОДКБ.
22.12.2025, 19:17 108396
Токаев и Путин подтвердили ключевое значение стратегического партнерства и союзничества
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Санкт-Петербург. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Акорды.
Мы сумели и в рамках ЕАЭС рассмотреть целый ряд вопросов, принять решения. В формате СНГ также обсуждались очень важные, актуальные вопросы нашего взаимодействия. СНГ является авторитетной и востребованной международной организацией", - сказал президент.
По его словам, для двустороннего сотрудничества Казахстана и России этот год был успешным, "отношения развивались по восходящей линии".
Сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества является безусловным приоритетом. Мы должны находиться вместе по всем вопросам, которые касаются обыденной жизни граждан и Казахстана, и России, поскольку данное сотрудничество и наша работа, направленная на развитие стратегического партнерства, полностью соответствует коренным интересам народов наших стран", - заявил глава государства.
В свою очередь Владимир Путин отметил, что рад возможности отдельно с встретиться с Касым-Жомартом Токаевым и обсудить приоритетные вопросы для развития двусторонних связей между Казахстаном и Россией.
В целом, на мой взгляд, ситуация развивается положительно практически по всем направлениям. У нас нет ни одного спорного или какого-то сложного вопроса", - подчеркнул президент России.
Ранее главы государств - участников СНГ в ходе неформальной встречи обсудили ключевые направления сотрудничества и перспективы дальнейшего развития СНГ.
Сегодня в Санкт-Петербурге прошло очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
24.12.2025, 09:42 24.12.2025, 11:5513536Токаев посетил завод Tausogar в Астане 24.12.2025, 12:2211626Незаконно отчужденный земельный участок воинской части Нацгвардии возвращают государству 24.12.2025, 12:399741Баялиев освобожден от должности завотделом мониторинга регионального развития АП 24.12.2025, 10:138366Подозреваемую в торговле человеческими органами украинку экстрадировали из Польши в Казахстан 18.12.2025, 18:00444616"КазТрансОйл" и "Транснефть" договорились о транспортировке казахстанской нефти через Россию 18.12.2025, 20:37407976Минздрав опроверг информацию о применении наручников к беременным заключенным 17.12.2025, 14:49405786Тимур Турлов назвал информационные вбросы клеветой 18.12.2025, 17:14398131В Казахстане создадут инфраструктуру для ИИ-прорыва: запуск платформы AI SuperCloud 18.12.2025, 16:39380446Инвестиции в будущее: мегапроекты ЕАБР меняют экономический ландшафт Центральной Азии 05.12.2025, 14:50832416В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки829251Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16759096Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19756006Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25752641В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?