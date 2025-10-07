06.10.2025, 10:35 92386
Крупный штраф выплатит предприятие в Костанайской области за незаконный водозабор
Сумма штрафа превысила 1,6 млн тенге
Рудный. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках борьбы с черным рынком воды специалисты Тобол-Торгайской бассейновой инспекции провели анализ разрешений на специальное водопользование. Инспекторы провели проверку и выявили факт забора воды из скважины без разрешения на специальное водопользование одним из предприятий города Рудного Костанайской области, сообщает Министерство водных ресурсов РК.
На нарушителя был наложен штраф в размере 1 671 100 тенге согласно части 2 статьи 141 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение права государственной собственности на воды". Это самый крупный штраф, наложенный специалистами Тобол-Торгайской бассейновой инспекции с начала года", - уточнили в ведомстве.
Всего в 2025 году инспекцией было выявлено пять фактов нарушения статьи 141 Кодекса об административных правонарушениях. По ним были выписаны штрафы на общую сумму 2 339 540 тенге. Всем нарушителям были даны предписания и рекомендации по получению разрешений на специальное водопользование.
Надзорные функции, которые были введены в новом Водном кодексе, позволяют бассейновым инспекциям оперативно реагировать на обращения граждан, информацию о нарушениях водного законодательства и результаты мониторингов. Инспекторы могут сразу выехать на место и в случае подтверждения факта нарушения вынести административный штраф. Это позволяет более эффективно бороться с незаконным водозабором и черным рынком воды", - сообщил руководитель Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Алмат Абжанов.
Напомним, в этом году в Казахстане вступил в силу новый Водный кодекс.
07.10.2025, 11:14 4986
Новый механизм получения льготных лекарств внедряют в Казахстане
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внедряют механизм сооплаты за лекарства, сообщает Министерство здравоохранения РК.
Пилотный проект стартует в 2025 году в Астане и станет дополнением к действующей системе бесплатного обеспечения лекарственными средствами", - пояснили в Минздраве.
Там подчеркнули, что внедрение сооплаты не отменяет существующий порядок получения лекарств по рецепту в поликлиниках. Граждане, как и прежде, смогут получать препараты бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Одновременно пациенты получат дополнительную возможность выбрать другой препарат в аптеках, участвующих в системе сооплаты, при этом сохраняя право на получение лекарств без оплаты.
Сооплата позволит пациентам самостоятельно принимать решение - получать лекарство на бесплатной основе или выбрать более дорогой и современный препарат, взяв на себя часть финансовой ответственности. Разница между установленной предельной ценой по международному непатентованному наименованию и стоимостью выбранного препарата будет оплачиваться пациентом", - рассказали в ведомстве.
На первом этапе механизм сооплаты будет внедрен по заболеванию "артериальная гипертензия". В 2024 году в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения препараты получили 3,3 млн пациентов, из которых 1,2 млн - с диагнозом артериальная гипертензия.
Оплата в рамках механизма сооплаты будет осуществляться через сервис "Социальный кошелек" в мобильном приложении eGov - по электронному рецепту с QR-кодом. Финансирование пилотного проекта предусмотрено за счет средств Фонда социального медицинского страхования в пределах утвержденного бюджета на амбулаторное лекарственное обеспечение", - добавили в министерстве.
Там отметили, что сооплата не ограничивает, а расширяет возможности, предоставляя пациенту право выбора и обеспечивая большую гибкость и прозрачность системы лекарственного обеспечения.
Сегодня в Минздраве сообщили, что к 2027 году средства ОСМС станут главным источником финансирования в здравоохранении.
Ранее сообщалось, какие лекарства и медуслуги освободят от НДС.
07.10.2025, 10:02 9746
После жалоб пассажиров Минтранспорта Казахстана проведет проверку аэропортов и авиакомпаний
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Принято решение о проведении проверок работы авиакомпаний и аэропортов. Инспекторы Авиационной администрации Казахстана (ААК) в течение двух недель будут находиться в залах вылета и прилета в аэропортах Астаны и Алматы и проводить мониторинг задержек рейсов и анкетирование пассажиров, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.
В последнее время возросло количество жалоб на авиакомпании страны в части пунктуальности полетов и обслуживания пассажиров. По данным представителей Air Astana, по итогам последних месяцев показатель пунктуальности выполнения рейсов авиакомпании составляет 77%", - проинформировали в министерстве.
Вопросы, связанные с задержкой рейсов, заменой воздушных судов, очередями в аэропортах и другими нарушениями прав пассажиров, обсудили на совещании в Минтранспорта. Особое внимание было уделено обеспечению пунктуальности полетов и подготовке к предстоящему зимнему сезону.
Сообщается, что в настоящее время в случае замены воздушного судна выплата компенсации предусмотрена только для пассажиров бизнес-класса. Вице-министр Талгат Ластаев поручил проработать запрет авиакомпаниям на замену воздушного судна, кроме того, предусмотреть обязательный резерв по замене бортов Fly Arystan на Fly Arystan, Air Astana на Air Astana. Он также поручил принять дополнительные меры по повышению дисциплины своевременного выполнения рейсов, особенно в условиях сезонной нагрузки.
Кроме того, были рассмотрены случаи, связанные с качеством обслуживания и работой наземных служб, а именно некорректное обращение персонала с пассажирами. Руководству авиакомпаний и аэропортов поручено усилить качество обслуживания, подготовку и проведение тренингов по культуре обслуживания, упорядочить работу досмотра во избежание очередей и своевременно закончить текущий ремонт в столичном аэропорту.
Отдельно был поднят вопрос доступности регистрации на рейсы. Онлайн-регистрация Fly Arystan доступна за 30 дней до вылета, однако при регистрации в аэропорту услуга является платной. Это создает трудности для пожилых пассажиров и людей с ограниченными возможностями, не пользующихся мобильными устройствами. Министерством дано поручение разработать дополнительные механизмы обслуживания таких категорий граждан.
06.10.2025, 13:55 73021
Глава Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля освобожден от должности
Данный пост Алтай Али занимал с ноября 2023 года
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Алтай Али покинул пост председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Министр транспорта РК подписал приказ об освобождении Алтая Али от должности председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля. Данный пост Али занимал с ноября 2023 года.
Напомним, в августе с поста вице-министра транспорта был уволен Сатжан Аблалиев. Ранее в КНБ сообщили о задержании вице-министра транспорта по подозрению в коррупции.
06.10.2025, 13:38 74636
В департаменте полиции Жамбылской области назначен новый руководитель
Фото: ДП Жамбылской области
Тараз. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Кайсар Султанбаев назначен начальником департамента полиции Жамбылской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан приказом министра внутренних дел начальником департамента полиции Жамбылской области назначен Кайсар Абилекович Султанбаев", - сказано в сообщении областного ДП.
В разные годы Султанбаев занимал руководящие должности в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Костанайской областях.
Также был начальником департамента и председателем комитета МВД РК.
Напомним, прежний глава ДП Жамбылской области Бакытжан Малыбаев был освобожден от должности в сентябре. Его заместитель ранее был задержан по подозрению "в совершении противоправного деяния". За день до задержания заместитель Малыбаева был уволен со службы по отрицательным мотивам.
Также стоит отметить, что в регионе возросло количество жестоких преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе. После ряда убийств, совершенных несовершеннолетними, ряд чиновников получили выговоры.
06.10.2025, 09:58 96281
Подозреваемый в незаконном обороте нефтепродуктов экстрадирован из ОАЭ
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот нефти, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Подозреваемый, будучи гендиректором коммерческой организации, группой лиц по предварительному сговору в 2022-2023 годах в Актюбинской области совершил действия по незаконной реализации нефти в особо крупном размере на общую сумму свыше 300 млн тенге. После совершения преступления фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.
В 2024 году подозреваемый был установлен в Дубае, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор.
В Генпрокуратуре отметили, что в 2024 году соучастник данного преступления осужден к лишению свободы.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет, с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось об экстрадиции из России в Казахстан подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
04.10.2025, 11:28 238886
Правительство РК отказалось от предложения проводить техосмотр авто раз в три года
Фото: Depositphotos
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В начале сентября депутаты мажилиса обратились к первому заместителю премьер-министра РК Роману Скляру с предложением изменить периодичность прохождения обязательного техосмотра с ежегодного на раз в три года. В своем ответе вице-премьер сообщил, что в Казахстане сохранится ежегодный обязательный техосмотр.
В целом техосмотр выполняет профилактическую функцию, направленную на своевременное выявление неисправностей, способных повлиять на безопасность дорожного движения. Несмотря на то что доля дорожно-транспортных происшествий по техническим причинам невелика, даже одна неисправность (тормозная система, рулевое управление и другие) может повлечь за собой тяжкие последствия, включая гибель людей. Переход на трехлетний интервал техосмотра может спровоцировать снижение уровня технической исправности автотранспорта, особенно с учетом среднего возраста автомобилей в стране (свыше 10 лет)", - сказал Роман Скляр.
Он отметил, что техосмотр является не только требованием законодательства, но и элементом культуры ответственного владения автомобилем.
Отказ от ежегодного контроля может привести к росту ненадлежащей эксплуатации транспортных средств и, как следствие, к увеличению аварийности. Отдельные случаи нарушений со стороны операторов техосмотра, выявленные уполномоченными органами, свидетельствуют о необходимости усиления контроля и реформирования системы. Вопросы администрирования необходимо решать путем цифровизации, усиления надзора и ужесточения требований к операторам, а не путем ослабления мер безопасности", - подчеркнул первый заместитель премьер-министра.
Он добавил, что в большинстве стран с сопоставимыми дорожными условиями и структурой автопарка сохраняется ежегодная периодичность техосмотра, особенно для автомобилей старшего возраста.
Предлагаемый трехлетний интервал не соответствует международным стандартам в сфере транспортной безопасности. Учитывая изложенное, считаем преждевременным внесение изменений в порядок прохождения обязательного техосмотра", - сообщил Роман Скляр.
Он проинформировал, что деятельность операторов техосмотра находится под постоянным контролем территориальных органов транспортного контроля Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта. В период с 2022 по 2025 годы по фактам выявленных нарушений в отношении операторов составлено 1465 административных материалов, сумма наложенных штрафов превысила 63 млн тенге. За 8 месяцев 2025 года составлено 505 протоколов, сумма наложенных штрафов - 43,1 млн тенге.
Кроме того, при АО "НК "КазАвтоЖол" создана рабочая группа, которая еженедельно выявляет нарушения операторов. На сегодня удалось полностью устранить нарушение, связанное с использованием фотошопа.
В то же время поддерживается необходимость повышения прозрачности и эффективности системы технического контроля, в том числе:
- усиление мониторинга деятельности центров техосмотра;
- цифровизация процессов техосмотра;
- совместные проверки с правоохранительными органами;
- повышение требований к операторам.
В целях усиления контроля за деятельностью операторов технического осмотра законом "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, вступившим в силу 5 апреля 2025 года, предусмотрен переход с уведомительного на разрешительный порядок открытия операторов технического осмотра. На сегодня все операторы техосмотра заново проходят процедуру подтверждения на соответствие требованиям для получения разрешения второй категории", - уточнил вице-премьер.
Также, по его словам, увеличен размер штрафа в отношении операторов техосмотра с 30 до 100 МРП (393 200 тенге).
04.10.2025, 10:43 242396
Раздельные ценники на реализуемый в рассрочку и оплачиваемый сразу товар вводят в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев подписал приказ, который разрешает двойные ценники на товары.
При оформлении ценника субъект внутренней торговли, в том числе электронной торговли, указывает одну цену за один товар, за исключением акционных, скидочных товаров, товаров, приобретаемых в рассрочку. Субъект внутренней торговли указывает раздельные цены на товар при его реализации в рассрочку за счет собственных средств и реализации с единовременной оплатой", - говорится в документе.
Напомним, 13 августа заместитель премьер-министра - министр торговли Серик Жумангарин сообщил, что планируется ввести двойной прайс в магазинах. Он пояснил, что, когда покупаешь технику в рассрочку, в ней уже заложена стоимость этой рассрочки - 15-20%. Поэтому покупатель имеет право знать, из чего состоит цена товара, и должен иметь выбор - купить сразу, но дешевле, либо взять в рассрочку по той цене, что указана на ценнике.
03.10.2025, 16:40 297981
Президент Казахстана поручил взять на особый контроль вопросы промбезопасности на предприятиях Qarmet
Фото: primeminister.kz
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с акимом Карагандинской области Ермаганбетом Булекпаевым поручил взять на особый контроль вопросы промышленной безопасности на предприятиях компании Qarmet, сообщает пресс-служба Акорды.
За 8 месяцев компания вложила 110 млрд тенге в модернизацию предприятия. Производство чугуна выросло на 6%, стали - на 6,9%, проката - на 5%. На металлургическом комбинате реализуется ряд крупных проектов: строительство литейно-прокатного комплекса, новых коксовых батарей, сортопрокатного стана. Qarmet поэтапно переходит на природный газ, при этом первый этап газификации уже завершен. Кроме того, отмечается положительная динамика работы шахт: добыча угля увеличилась на 15%. Реализуются мероприятия, направленные на усиление безопасности труда", - заявили в Акорде.
Как сообщил Ермаганбет Булекпаев, за 8 месяцев в регионе произведено промышленной продукции на 3,2 трлн тенге, рост составил 7%.
Растет доля обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте. Увеличились объемы производства в металлургии, машиностроении, сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности. В основной капитал привлечено 644,7 млрд тенге инвестиций, с ростом на 11,1%. В этом году в области запланирована реализация 29 инвестиционных проектов на 195 млрд тенге с созданием более 2700 новых рабочих мест. До 2030 года сформирован пул из 120 инвестпроектов на 4,5 трлн тенге, реализация которых позволит создать 20 тысяч новых рабочих мест", - проинформировали в пресс-службе.
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по сокращению зависимости продуктового рынка от импорта. В сельском хозяйстве реализуются крупные проекты. В частности, строительство двух молочно-товарных ферм в ближайшие годы полностью закроет потребность области в молоке.
Напомним, 8 декабря 2023 года правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.
Позже депутат Никита Шаталов, побывавший на шахтах, принадлежавших АМТ, рассказал, что актив вернули в разрухе и без резервов. По словам мажилисмена, перед уходом группа Миттала не оставила ни запасов ферросплавов, ни денег на счетах.
Руководство Qarmet тоже заявило о серьезных проблемах в техоснащении шахт. Компания намерена направить на первый этап модернизации порядка $1,3 млрд.
