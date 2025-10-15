"Лукойл" вносит вклад в укрепление отношений между Казахстаном и Россией - Токаев Дополнено
Фото: Акорда
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейном мероприятии компании "Лукойл", сообщает пресс-служба Акорды.
В своем выступлении глава государства поздравил компанию "Лукойл" с 30-летием ее деятельности в Казахстане.
Лукойл" - одна из авторитетных компаний, успешно работающих в нашей стране. Есть все основания утверждать, что компания, впервые пришедшая в Казахстан в 1995 году, пользуется у нас высокой репутацией. Кроме того, "Лукойл" вносит значительный вклад в укрепление партнерских отношений между Казахстаном и Россией", - сказал Токаев.
Он подчеркнул, что деятельность компании способствует увеличению экономического потенциала и укреплению дружеских отношений двух стран.
Более четверти века компания плодотворно трудится и добивается колоссальных успехов. В частности, "Лукойл" инвестировал в нефтегазовую отрасль Казахстана более 12 млрд долларов, добыв 94 млн тонн нефти и 60 млрд кубометров газа. Сегодня мне сообщили, что компания направила около 300 млн долларов на социальные проекты и благотворительность", - отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что за этими цифрами стоят тысячи созданных рабочих мест, трансфер передовых технологий, большой вклад в социально-экономический прогресс регионов. Он сообщил, что при участии компании на месторождении Тенгиз успешно завершен проект будущего расширения - один из крупнейших в мировой нефтегазовой отрасли.
На Каспийском шельфе "Лукойл" совместно с "КазМунайГазом" приступили к реализации перспективных проектов "Каламкас-море" и "Хазар". Это стратегические проекты. Для освоения этих месторождений планируется вложить более шести миллиардов долларов прямых инвестиций и создать свыше двух тысяч новых рабочих мест", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, в рамках повышения казахстанского содержания этих проектов в производстве морских нефтедобывающих платформ будут задействованы верфи в Мангистауской области. Компания продолжает плодотворную работу на месторождении Карачаганак.
Кроме того, в настоящее время "Лукойл" участвует в развитии Каспийского трубопроводного консорциума, который также имеет особое значение для нашей страны. По данному стратегически важному маршруту казахстанская нефть поставляется в десятки государств. Таким образом, укрепляется роль нашей страны на мировом энергетическом рынке", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Дополнено 14.10.2025, 20.14
В знак признания особых заслуг в развитии энергетического потенциала Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил видного предпринимателя и общественного деятеля Вагита Алекперова орденом "Барыс" I степени. Государственными наградами также был отмечен ряд сотрудников компании "Лукойл", работающих в Казахстане.