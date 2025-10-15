"Лукойл" вносит вклад в укрепление отношений между Казахстаном и Россией - Токаев

К злостным нарушителям будут применяться строгие меры профилактики, пока не будет исключена вероятность совершения правонарушения

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Проект нового единого закона "О профилактике правонарушений" и два пакета сопутствующих ему поправок приняли в первом чтении в мажилисе.





Согласно законопроекту, за всеми освободившимися из мест лишения свободы будут вести административный надзор.





Особое внимание в законопроекте уделено индивидуальной профилактике. Вводятся дополнительные индивидуальные меры, направленные на раннее выявление и предупреждение противоправного поведения. Среди них - официальное предостережение, учет граждан через Цифровую карту семьи, педагогическое сопровождение несовершеннолетних и запрет на приближение к потенциальным жертвам. Эти меры позволят вовремя реагировать на сигналы риска и предотвращать повторные нарушения", - сообщили в мажилисе.





Также расширен перечень лиц, склонных к совершению правонарушений, на которых будет распространяться индивидуальная профилактика.





К злостным нарушителям будут применяться строгие меры профилактики - пока не будет исключена вероятность совершения правонарушения", - подчеркнули в нижней палате.





Кроме того, для всех лиц, освободившихся из мест лишения свободы, вводится административный надзор, который на сегодня предусмотрен только для насильников детей, террористов и рецидивистов.





Мера позволит контролировать соблюдение ими общественных норм и условий реабилитации, а социальная реабилитация поможет встать на путь исправления" - говорится в сообщении.





Отдельная работа будет проводиться с лицами, совершившими экономические правонарушения. Их реестр сделают доступным для населения.



