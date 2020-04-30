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Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Чешской Республике Марат Тажин награжден орденом Барыс III степени, передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства за особые заслуги в государственной деятельности, укреплении дружественных отношений между государствами орденом "Барыс" III степени награжден чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Чешской Республике Марат Тажин", - сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

Орден "Барыс" учрежден в 1999 году. Данным орденом награждение производится за особые заслуги: в деле укрепления государственности и суверенитета Республики Казахстан; в обеспечении мира, консолидации общества и единства народа Казахстана; в государственной, производственной, научной деятельности.





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