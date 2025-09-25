Международный центр по противодействию отмыванию доходов появится в СНГ

Рассказать друзьям

Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на пленарном заседании ратифицировали соглашение об образовании Международного центра оценки рисков (МЦОР) легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, сообщили в пресс-службе палаты парламента.





Как пояснили в мажилисе, соглашением закреплено создание МЦОР, который представляет собой международную информационную систему для организации взаимодействия между подразделениями финансовой разведки стран СНГ.





Через центр будут изучаться тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии, а также обеспечиваться своевременное реагирование на выявленные угрозы.





Также сегодня мажилис ратифицировал соглашение между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче. Согласно документу, стороны обязуются выдавать друг другу лиц, находящихся на их территориях, для привлечения к уголовной ответственности либо для приведения приговора суда в исполнение.





Выдаче подлежат только лица, совершившие уголовное преступление, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более строгое наказание в соответствии с законодательством сторон. При этом выдача для приведения приговора в исполнение допускается при условии, что на момент поступления запроса неотбытый срок наказания составляет не менее шести месяцев", - уточнили в нижней палате парламента.





Документ также определяет основания для отказа в выдаче. К ним относятся случаи, когда лицо является гражданином запрашиваемой стороны, преступление носит политический характер, запрос связан с преследованием или наказанием по признаку расы, вероисповедания или национальности, совершено воинское преступление либо лицу предоставлено убежище запрашиваемой стороной.